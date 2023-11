VW v Česku gigafactory nepostaví, argumentuje pomalým rozvojom

Praha 1. novembra (TASR) - Nová továreň na batérie do elektromobilov, za ktorú lobovala česká vláda, v ČR nevznikne. Automobilový koncern Volkswagen (VW) nebude v súčasnosti rozhodovať o žiadnej ďalšej lokalite pre takzvanú gigafactory v Európe. V stredu to potvrdil český premiér Petr Fiala krátko po tom, ako o rozhodnutí spoločnosti informoval jej generálny riaditeľ Oliver Blume, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Ako nás Oliver Blume informoval, z mnohých dôvodov na strane koncernu VW, okrem iného aj z dôvodu pomalšieho rozvoja predaja elektroáut, nemôžu v tejto chvíli urobiť žiadne rozhodnutie o ďalšej gigafactory v Európe," uviedol Fiala s tým, že Česko už dlhšie na rozhodnutie koncernu nemôže čakať. Sústrediť sa preto bude na iné projekty výroby batérií v ČR. Dodal, že postoj koncernu odložiť svoje rozhodnutie je potrebné rešpektovať. Vedenie VW Česko podľa ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu informovalo, že ich rozhodnutie nepríde skôr než v roku 2025.



Spoločnosť vo svojom vyhlásení uviedla, že pre pomalší rozvoj elektromobility v Európe zatiaľ "neexistujú obchodné dôvody", aby o ďalších lokalitách pre novú továreň v Európe aktuálne rozhodovala. Dodala, že výrobných kapacít má dostatok.



Česká vláda pre možnú gigafactory vytipovala rozsiahly areál bývalého vojenského letiska pri obci Líně v okrese Plzeň. Proti zámeru však protestovali miestni obyvatelia a tiež členovia aeroklubov, ktorí letisko využívali.



Minister priemyslu a obchodu by priestor rád využil aj pre iného investora. Na základe predchádzajúcich uznesení vlády ho však ministerstvo obrany, ktoré pozemok vlastní, uvoľní len investorovi "podobného významu", akým by bol VW. Síkela dodal, že vláda aktuálne rokuje s piatimi potenciálnymi investormi na výrobu batérií z rôznych kontinentov, ktorí majú vytipované aj iné pozemky v ČR.



Kandidátmi na novú továreň koncernu VW, ktorá by zamestnala asi 4000 ľudí, boli okrem Česka aj Poľsko a Maďarsko.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)