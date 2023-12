VW vyplatí dotáciu na kúpu elektromobilu po zrušení príspevku od štátu

Wolfsburg 19. decembra (TASR) - Po náhlom rozhodnutí nemeckej vlády ukončiť dotácie na nákup elektromobilov, automobilová skupina Volkswagen (VW) bude rovnako ako ostatní výrobcovia tento bonus zatiaľ vyplácať sama. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Automobilka VW v utorok oznámila, že vyplatí plný bonus za všetky elektrické autá radu ID objednané do 15. decembra a zaregistrované do konca marca.



Za vozidlá zaregistrované do konca roka sa bude vyplácať predtým garantovaná prémia až 6750 eur a za registrácie do 31. marca 2024 pôvodne plánovaný znížený príspevok 4500 eur.



VW tak okrem svojho podielu ako výrobcu vo výške 50 % na týchto príspevkoch teraz prevezme aj podiel nemeckej vlády.



Napriek propagácii elektrických áut a obnoviteľných zdrojov energie vláda cez víkend náhle zastavila dotačný program pre elektrické autá zavedený v roku 2016. Musí totiž šetriť a znížiť výdavky, aby zaplátala diery v rozpočte.



V pondelok (18. 12.) viacerí výrobcovia áut oznámili, že sa rozhodli pre podobný postup. Automobilová skupina Stellantis, ktorá vlastní značky Peugeot, Opel či Fiat plánuje vyplácať plnú prémiu do konca februára 2024. Mercedes-Benz to bude robiť tiež zatiaľ v nešpecifikovanom časovom období. Hyundai a španielska dcérska spoločnosť VW Cupra vyplatia plný bonus počas obmedzeného obdobia za už objednané vozidlá.