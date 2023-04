VW žiada, aby sa zavádzanie emisných noriem posunulo na jeseň 2026

Wolfsburg 13. apríla (TASR) - Nemecká automobilová skupina Volkswagen (VW) vo štvrtok vyzvala, aby sa zavádzanie nových emisných noriem v Európskej únii (EÚ) posunulo minimálne na jeseň 2026. To by bolo o viac ako rok neskôr oproti pôvodnému plánu. Cieľom je, aby všetky nové autá splnili prísnejšie normy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Automobilka bude schopná splniť nové normy za predpokladu, že zákon nadobudne účinnosť v polovici roku 2024, čo jej poskytne dva roky na to, aby začala zavádzať prísnejšie štandardy a tri roky na to, aby ich splnili všetky nové vozidlá, uviedol Volkswagen v stanovisku.



Krajiny EÚ a zákonodarcovia budú tento rok rokovať o návrhoch normy "Euro 7", prísnejších limitoch pre emisie automobilov a pre ťažké nákladné vozidlá a autobusy.



Európski výrobcovia automobilov sa bránia navrhovaným emisným nariadeniam. Tvrdia, že sú príliš nákladné a nemožno ich realizovať tak rýchlo, ako očakáva Európska komisia.



Komisia napriek tomu tvrdí, že opatrenia sú potrebné čo najskôr na zníženie škodlivých emisií, kým autá so spaľovacím motorom zostanú na cestách.



Plánované zavedenie nových noriem od júla 2025 by viedlo k zastaveniu výroby mnohých modelov v celej Európe a na veľa mesiacov, uviedol Volkswagen vo svojom stanovisku.



Ďalšie aspekty nariadenia, ako sú limity na drobné častice z brzdenia a opotrebovania pneumatík, by sa mali odložiť, uviedol Volkswagen bez uvedenia dátumu.



"Je potrebných niekoľko rokov prípravného obdobia," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré poukazuje na nedostatok dodávateľov alebo výrobu pneumatík, ktoré by vyhovovali novým požiadavkám.