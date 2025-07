Vybavenie dopravnej karty v Žiline bude do 22. septembra bezplatné

Žilina 30. júla (TASR) - Žilinskí krajskí autobusoví dopravcovia budú od 1. augusta do 22. septembra vydávať dopravné karty bezplatne. Cestujúci tak majú možnosť vybaviť si dopravnú kartu na výhodné cestovanie verejnou hromadnou dopravou bez akýchkoľvek nákladov, ktoré namiesto nich bude znášať Žilinský samosprávny kraj (ŽSK). TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.



„Keďže od 1. augusta spúšťame integráciu v zostávajúcich dvoch regiónoch kraja, na Liptove a Orave, chceme zároveň motivovať širšiu verejnosť k cestovaniu verejnou dopravou. Do 22. septembra 2025, teda do ukončenia Európskeho týždňa mobility, ponúkame bezplatné vydávanie dopravnej karty,“ upresnila Lacová.



Dopravná karta umožňuje nielen jednoduchší nákup cestovného, ale jej držitelia v porovnaní s hotovostnou platbou môžu ušetriť v priemere 20 percent. „Zavedenie bezplatného vydávania dopravnej karty je naším spôsobom, ako podporiť modernú, ekologickú a zároveň cenovo dostupnú dopravu v kraji. Chceme motivovať ľudí, aby viac využívali verejnú dopravu a zároveň im uľahčiť prístup k výhodnejším cenám cestovného,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.