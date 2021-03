Výber daní z ubytovania vlani na Liptove klesol

Liptovský Mikuláš 6. marca (TASR) – Výber dane z ubytovania na Liptove vlani klesol o takmer 20 percent. V priemere sa za jednu noc v regióne vyberá 91 centov, dokopy návštevníci na poplatkoch pre samosprávy zaplatili 1.159.059 eur. TASR o tom informovala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.



"Napriek pandémii nového koronavírusu čísla nie sú najhoršie. Môže za to minuloročná zima, ktorá do marca 2020 bežala v normálnom režime, a tiež relatívne úspešné leto. Vyhliadky na rok 2021 sú, bohužiaľ, vo všetkých ukazovateľoch oveľa horšie," zhodnotila Šarafínová. Cestovný ruch je podľa nej z dôvodu celosvetovej pandémie v "kóme".



Predseda predstavenstva liptovskej OOCR Ján Blcháč zdôraznil, že región živí najmä turizmus, preto je jeho dosah na obyvateľov, zamestnancov aj podnikateľov veľmi veľký. "Je to ťažké obdobie pre nás všetkých, a pre cestovný ruch obzvlášť. Uvedomujeme si, že cestovný ruch v štáte vytvára len niekoľko percent HDP, no sú naň napojené ďalšie subjekty a pracovné miesta z iných oblastí, takže jeho význam narastá. Apelujeme na kompetentných, aby si nás viac všímali," povedal Blcháč.



Najväčší výber dane zaznamenala obec Demänovská Dolina, bolo to viac ako 361.000 eur. Nasledoval Liptovský Mikuláš s viac ako 217.000 eur a obec Liptovský Ján s výberom vyše 168.000 eur. Táto obec zaznamenala medziročne najvyšší prepad, a to o takmer 30 percent.