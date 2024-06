VÝBER: Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky - 26. týždeň

Bratislava 29. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky vydaných v ekonomickom servise TASR v 26. týždni 2024:



Brusel 24. júna - Európska únia (EÚ) v pondelok z príjmov z obchodovania s emisiami vyplatila 2,967 miliardy eur na podporu 39 energetických projektov na výrobu čistejšej energie v desiatich členských štátoch. Slovensko vďaka tomu získa 35 miliónov eur. Krajiny, ktoré okrem SR profitujú z prvej výplaty v roku 2024, sú: Bulharsko (65,2 milióna eur), Česko (835,2 milióna), Estónsko (24,1 milióna), Chorvátsko (52 miliónov), Litva (59 miliónov), Lotyšsko (26,8 milióna), Maďarsko (76,8 milióna), Poľsko (697,5 milióna), Rumunsko (1,095 miliardy).



Frankfurt nad Mohanom 26. júna - Nemecká automobilka Volkswagen (VW) plánuje investovať v najbližších rokoch do amerického výrobcu elektrických vozidiel Rivian približne 5 miliárd USD (4,67 miliardy eur). Oznámili to v spoločnom vyhlásení. Investícia je súčasťou plánovaného spoločného podniku s americkou firmou, od čoho si nemecká automobilka sľubuje zrýchlenie vývoja softvéru v tejto oblasti. Po vytvorení spoločného podniku bude mať VW priamy prístup k technológii Rivianu pre výrobu elektromobilov, ktorú plánuje uplatniť vo svojich elektrických vozidlách.



Brusel 27. júna - Dôvera v ekonomiku eurozóny aj celej EÚ v júni tohto roka mierne klesla. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Európskej komisie (EK), ktorý zverejnila na svojej webovej stránke. Podľa týchto údajov sa index ekonomického sentimentu (ESI), ktorý je kľúčovým ukazovateľom ďalšieho vývoja v regióne, v júni znížil v oboch blokoch o 0,2 bodu, pričom v EÚ klesol na 96,4 a v eurozóne na 95,9 bodu.



Washington 27. júna - Americká ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku 2024 o niečo viac, ako signalizovali predbežné údaje. Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo obchodu. Spresnené výsledky ukázali, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v prvých troch mesiacoch roka zvýšil medziročne o 1,4 % namiesto o 1,3 %, ako naznačil rýchly odhad. Aj napriek zlepšeniu predstavuje tento výsledok výrazné spomalenie v porovnaní s nárastom HDP o 3,4 % vo 4. štvrťroku 2023 a ide o najpomalší rast od jari 2022.



Praha 27. júna - Česká centrálna banka (ČNB) vo štvrtok znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, už piatykrát po sebe, keďže inflácia zostáva nízka a ekonomika vykazuje známky oživenia. Rada ČNB na júnovom zasadnutí znížila základnú úrokovú sadzbu, ktorá ovplyvňuje aj úroky z hypoték, o 0,5 percentuálneho bodu na 4,75 %.



Washington 27. júna - Všetky najväčšie finančné inštitúty v Spojených štátoch prešli záťažovými testami centrálnej banky (Fed). Tento rok testoval 31 finančných subjektov. V rámci hypotetického scenára predpokladal, že nezamestnanosť v USA vzrastie na 10 %, hodnota komerčných nehnuteľností sa prepadne o 40 % a ceny rezidenčných nehnuteľností o 36 %. Podľa Fedu by všetky banky dokázali absorbovať straty, pričom ich kapitálové rezervy by zostali nad požadovaným minimom.