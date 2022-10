Výber názvu pre firmu nie je formalita, upozorňuje odborník

Bratislava 20. októbra (TASR) - Výber názvu firmy netreba podceniť, mal by byť jasný, zrozumiteľný, odlišujúci, chytľavý, dobre zapamätateľný aj zmysluplný. Ročne je na Slovensku založených viac ako 15.000 spoločností a každá z nich sa snaží zaujať zákazníka aj svojím názvom. Upozorňuje na to odborník na investície zo spoločnosti Investart Michal Porubän.



"Dobré meno pre firmu je skutočne dôležité, nie je to len formalita, no určite nie dôležitejšie ako nápad, dobrý finančný plán a konkurencieschopné produkty alebo služby," hovorí Porubän. Pred tvorbou vhodného mena pre budúci biznis sa oplatí mať jasno v niekoľkých veciach. Podľa profesionála je napríklad dôležité vedieť, či podnikanie bude prebiehať prioritne v online priestore, v offline alebo to bude ich kombinácia.



"Názov, ktorý sa bude často vyslovovať, by mal byť jasný a zrozumiteľný. Predstavte si, že ho budete potrebovať nadiktovať," odporúča odborník.



Dobré je tiež uvažovať o možnosti rozšíriť sa na nové, zahraničné trhy, teda expandovať. "Na toto na začiatku podnikania ľudia takmer nemyslia, čo je škoda, a keď sa biznisu darí a expandujú, musia zvažovať nákladný a komplikovaný rebranding alebo na zahraničný trh vstúpiť pod inou značkou. Ak si vopred zvolíte meno, ktoré je zrozumiteľné aj v iných jazykoch, určite je to dobrý krok," vysvetľuje Porubän.



Doplnil, že sa treba venovať aj overovaniu, či názov už neexistuje a či nie je chránenou značkou. Všetko sa dá preveriť v obchodnom a živnostenskom registri a v registri ochranných známok.



Trendom je meno alebo názov, ktorý sa dá spestriť aj graficky. "Zapamätateľné a odlíšiteľné sú názvy, ktoré sa dajú ľahko pretvoriť do loga," radí profesionál. Ak je budúcou cieľovou skupinou mladšia generácia, odporúča použiť aj vtip a väčšiu kreativitu.



Odborníci na tvorbu názvov firiem neodporúčajú kombinovať slovenské slovo s cudzojazyčným. Naopak, kombináciu mena a odbornosti považujú za dobrý krok.



Vhodnou cestou sú i skratky. Výhodou je, ak skratka dáva aj význam v zmysle plnovýznamového slova, uzatvára profesionál.