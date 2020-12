Ako sa s koronavírusom vyrovnávala slovenská ekonomika?

MAREC:

Bratislava 28. decembra (TASR) – Prvý prípad výskytu nového koronavírusu na Slovensku sa potvrdil 6. marca 2020. Pandémia a opatrenia na jej potlačenie mali aj výrazné dôsledky pre slovenskú ekonomiku. Priniesla tiež viacero snáh o zmiernenie týchto vplyvov.TASR prináša výberovú chronológiu ekonomických dôsledkov spojených s pandémiou nového koronavírusu.Dosluhujúca vláda predstavila 13 opatrení, ktoré mali pomôcť firmám aj ich zamestnancom v situácii obmedzenej ekonomickej aktivity kvôli pandémii nového koronavírusu. Cieľom bolo napríklad rokovať s bankami o možnosti odkladu splátok úverov bez záznamu v registri dlžníkov, zabezpečiť poskytovanie krátkodobých nízkoúročených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch, upraviť možnosť odpisu daňovej straty na dlhšie obdobie, či odložiť termín daňového priznania o tri mesiace pre všetky podniky.Vplyv pandémie nového koronavírusu na deficit verejných financií na Slovensku môže byť v rozsahu od dvoch do šiestich percent hrubého domáceho produktu (HDP). Vyčíslila to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) v prvej verzii dokumentu, ktorý pravidelne aktualizovala.Národná banka Slovenska (NBS) zverejnila prvé scenáre vývoja ekonomiky v čase pandémie. Slovenská ekonomika podľa nich mala v tomto roku klesnúť o takmer päť percent s rizikom, že ju vplyv pandémie nového koronavírusu môže stlačiť až k 10-percentnému prepadu. Recesia mala na Slovensku dočasne pripraviť o prácu 75.000 až 130.000 ľudí.Parlament v skrátenom režime schválil novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá mala pomôcť ľuďom v čase pandémie nového koronavírusu. Zmenili sa podmienky pri ošetrovnom (OČR), ktoré bude môcť byť rodičom poskytnuté za všetky dni počas uzatvorenia školských a predškolských zariadení, nie iba za 10 dní. Okrem toho novela priniesla úpravu pri čerpaní nemocenského a pomoc zamestnávateľom, aby nemuseli prepúšťať.Vláda schválila návrh podmienok podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie. Zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám mal pomôcť finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na zamestnancov.Nezamestnaní budú môcť dlhšie čerpať dávku v nezamestnanosti, nie iba pol roka. Novelu Zákonníka práce súvisiacu s pandémiou nového koronavírusu schválil parlament. Upravila tiež organizáciu pracovného času, dovolenky a prekážky v práci na strane zamestnanca aj zamestnávateľa.Parlament schválil aj finančné opatrenia z dielne Ministerstva financií (MF) SR v súvislosti so šírením choroby COVID-19. Posunuli sa tak lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov a upravili sa podmienky finančnej pomoci malým a stredným podnikom.Časť zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) získala možnosť využiť odklad platenia poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov na zdravotné poistenie za marec. Vláda zároveň získala právomoc nariadením ustanoviť ďalšie odklady povinnosti platenia poistného, čo opakovane využila. Novelu zákona o sociálnom poistení schválil parlament.Snemovňa schválila novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. Občania, podnikatelia a malé a stredné podniky mohli vďaka nej požiadať o odklad splátok úverov v bankách maximálne na deväť mesiacov. Banky boli za stanovených podmienok povinné žiadosti vyhovieť a títo klienti nie sú vedení ako neplatiči.Ratingová agentúra Moody's Investors Service prehodnotila v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu výhľad ratingu bankových systémov v deviatich európskych krajinách, pričom v prípade piatich z nich zhoršila výhľad na negatívny. K nim patril aj slovenský bankový systém.V marci dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti hodnotu 5,19 %, informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Medziročne stúpla len mierne o 0,16 percentuálneho bodu (p. b.), oproti februáru o 0,14 p. b.Európska komisia (EK) schválila slovenskú schému pomoci na podporu zamestnanosti vo výške dvoch miliárd eur, určenú na zachovanie pracovných miest a podporu SZČO v spojitosti s opatreniami prijatými počas pandémie nového koronavírusu.Inštitút finančnej politiky (IFP) pri MF SR zverejnil upravenú daňovú prognózu. Pandémia nového koronavírusu mala podľa nej výrazne znížiť daňovo-odvodové príjmy štátu v tomto roku. Nižšie mali byť o 6,9 % alebo 3,1 miliardy eur oproti predchádzajúcej prognóze z februára. V prípade horšieho vývoja mal byť pokles príjmov ešte výraznejší, a to o 3,7 až 4,2 miliardy eur.NBS zhoršila svoje scenáre vývoja ekonomiky z marca. Prepad slovenskej ekonomiky v tomto roku odhadla na 5,8 až 13,5 %. Najpravdepodobnejšie videla pokles okolo 9 %. Deficit verejných financií očakávala medzi 6,9 a 10,3 % hrubého domáceho produktu (HDP), nárast verejného dlhu na 57 až 64 % HDP. Na pracovnom trhu malo vplyvom recesie ubudnúť 46.000 až 100.000 pracovných miest.V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu Európska komisia (EK) očakávala hlbokú recesiu slovenskej ekonomiky. V jarných ekonomických prognózach avizovala, že HDP Slovenska sa v roku 2020 prepadne o 6,75 %. V roku 2021 aj zásluhou zrušenia krízových opatrení a krokov na oživenie ekonomiky by mala ekonomika opäť narásť o 6,5 %.Medzinárodná ratingová agentúra Fitch znížila rating Slovenska o jeden stupeň. Za poklesom z úrovne A+ na A so stabilným výhľadom boli primárne dôsledky koronakrízy na slovenskú ekonomiku. Agentúra predpovedala pokles HDP Slovenska v tomto roku o 10 %, pričom deficit verejných financií sa mal prehĺbiť na 7,7 % HDP.Všetky typy podnikov získali možnosť v čase koronakrízy uchádzať sa o finančnú pomoc z Exportno-importnej banky (Eximbanka) a Slovenského investičného holdingu (SIH). Parlament schválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.Mimoriadna situácia vyvolaná novým koronavírusom spôsobila v marci prudký pokles počtu ubytovaných hostí aj počtu prenocovaní na Slovensku. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR celkový počet návštevníkov znížil o 65 %. Počet prenocovaní bol medziročne nižší o 56 %.Cestovné kancelárie dostali vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy pre situáciu okolo nového koronavírusu. Zmenu priniesla novela zákona o zájazdoch.Schodok štátneho rozpočtu ku koncu mája dosiahol 3,14 miliardy eur a prekročil tak plánovanú hodnotu v schválenom rozpočte na celý rok. Pod vývoj sa podpísala aj pandémia nového koronavírusu.Do konca mája vydali súdy potvrdenia o dočasnej ochrane pred veriteľmi 98 podnikateľským subjektom, z ktorých tri požiadali následne o zrušenie ochrany. Informoval o tom prevádzkovateľ slovenských bankových aj nebankových úverových registrov CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK).Tržby slovenského maloobchodu v apríli medziročne rekordne klesli o 14,3 %. Vývoj tržieb vo vnútornom obchode podľa ŠÚ SR počas apríla v plnej miere ovplyvnili opatrenia prijaté v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19.Po desiatich rokoch nepretržitého rastu začal vývoj slovenskej ekonomiky v roku 2020 v záporných číslach. V prvom štvrťroku zaznamenala medziročný pokles o 3,7 %. Informoval o tom ŠÚ SR.Opatrenia na zmiernenie dosahov pandémie nového koronavírusu sa v apríli podľa ŠÚ SR výrazne podpísali pod vývoj zahraničného obchodu Slovenska. Celkový vývoz tovaru sa medziročne znížil o 43 % a celkový dovoz tovaru o 36,6 %. Zahraničný obchod skončil v deficite 492,1 milióna eur, medziročne sa tak prehĺbil o 388,2 milióna eur.Parlament schválil zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR. Štát na základe neho pomáha s nájomným podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre situáciu okolo nového koronavírusu. Táto pomoc mala podľa pôvodných plánov dosiahnuť približne 200 miliónov eur, reálne čerpanie bolo výrazne nižšie.Priemyselná produkcia dosiahla v apríli historické minimum od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Medziročne podľa ŠÚ SR klesla o 42 %. Pod pokles sa podpísalo hlavne prudké zníženie výroby dopravných prostriedkov o 78,9 %.NBS aktualizovala svoju strednodobú predikciu. Slovenská ekonomika podľa nej zaznamená v tomto roku prepad o 10,3 %. Následné oživenie ekonomiky by malo nastať v budúcom roku, kedy by mala rásť o 8,4 % a v roku 2022 tempom 4,5 %.Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia na Slovensku mali v apríli len zlomok hostí v porovnaní s aprílom 2019, väčšinou to boli kúpeľní návštevníci či študenti zo zahraničia. Návštevnosť týchto zariadení medziročne klesla o 98,5 %, informoval Štatistický úrad SR.Ministerstvo financií zhoršilo svoju prognózu vývoja slovenskej ekonomiky. Slovenská ekonomika sa mala podľa nej v dôsledku pandémie prepadnúť v tomto roku o 9,8 %. Hospodárstvo sa malo začať zotavovať v druhej polovici roka a v budúcom roku by malo vzrásť o 7,6 %. Predkrízovú úroveň má dosiahnuť až koncom roka 2022.MF SR pripravilo štátnu záručnú schému pre bankové úvery, ktorá nebola určená len pre malé a stredné, ale prvýkrát aj veľké podniky. Jej rámec bol 500 miliónov eur mesačne a rezort očakával, že sa vďaka nej v ďalších troch mesiacoch dostane do ekonomiky dodatočných 1,5 miliardy eur.Vláda vyhlásila výnimočné okolnosti pre verejné financie. V dôsledku toho sa nebude uplatňovať korekčný mechanizmus vo forme výdavkového limitu na aktuálny rok, ktorý bol schválený ešte v januári. Rezort financií odôvodnil vyhlásenie výnimočných okolností aj prepadom slovenskej ekonomiky v súvislosti s pandémiou COVID-19. Výnimočné okolnosti mali trvať počas celého roka 2020.O poskytnutie dočasnej ochrany pred veriteľmi požiadalo v júni 87 podnikateľských subjektov, žiadosť o zrušenie ochrany podalo 16 firiem a jednému subjektu dočasnú ochranu zrušil súd.Slovensko, podobne ako väčšina krajín EÚ, bolo zasiahnuté pandémiou nového koronavírusu horšie, ako predpokladala EK ešte v máji. Slovenské hospodárstvo malo v tomto roku klesnúť o 9 %, namiesto predchádzajúceho odhadu 6,7 %. Hospodársky rast v roku 2021 by mal byť zase o niečo lepší, na úrovni 7,4 %.Zrušenie viacerých oznamovacích povinností či zavedenie účinnosti daňovo-odvodových zákonov najskôr 1. januára. Spolu 114 zmien priniesol balík propodnikateľských opatrení z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý schválil parlament.Priemyselná produkcia na Slovensku v máji medziročne klesla o 33,5 %. Oproti aprílu sa už výkon slovenského priemyslu zvýšil takmer o pätinu, informoval ŠÚ SR.Parlament schválil výrazné zmeny v štátnom rozpočte na tento rok. Hotovostný schodok štátu sa zvýšil o 9,2 miliardy eur, pri raste celkových výdavkov o takmer 7,8 miliardy eur a znížení príjmov o 1,4 miliardy eur. Rezort financií zmenou reagoval na dôsledky pandémie nového koronavírusu.Bratislavské letisko prišlo v 1. polroku zhruba o 700.000 cestujúcich. Počas prvých šiestich mesiacov roka vybavilo necelých 293.000 cestujúcich, v rovnakom období vlani vybavilo na prílete a odlete takmer milión osôb. Po zákaze civilných letov od polovice marca tak zaznamenalo letisko medziročný pokles cestujúcich o 69 %.Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v júni dosiahla 7,40 %. Medzimesačne vzrástla o 0,20 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne sa zvýšila o 2,43 p. b., informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu aj v máji bojovali s prepadom dopytu. Podľa ŠÚ SR sa v nich ubytovalo len 38.900 osôb, návštevnosť sa tak medziročne prepadla o 93 %. Hostia strávili v zariadeniach 146.700 nocí, čo bolo medziročne o 89,9 % menej.Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) potvrdila Slovensku rating na rovnakej úrovni A+, ale zhoršila stabilný výhľad na negatívny. Hodnotenie agentúry podľa MF SR realisticky odrážalo ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko ocitlo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.V júli rozhodli súdy o poskytnutí dočasnej ochrany pre 43 podnikateľských subjektov, zrušili ochranu ôsmim firmám na základe ich vlastnej žiadosti a jednému subjektu dočasnú ochranu zrušil súd.Priemyselná produkcia SR dosiahla v júni výkon na úrovni 91,5 % minulého roka, medziročne tak bola nižšia o 8,5 %. Po výrazných poklesoch v predchádzajúcich mesiacoch vykázala produkcia slovenského priemyslu najnižší pokles od začiatku koronakrízy a jej vplyvu na ekonomiku. Oproti máju sa v júni zvýšila o 21,7 %.Stavebná produkcia SR bola v júni medziročne nižšia o 17,3 %. Išlo o najväčší dovtedajší pokles, v máji sa znížila o 12,4 %.V zariadeniach cestovného ruchu na Slovensku sa v júni tohto roka ubytovalo 193.468 osôb, čo bolo 5-násobne viac ako v máji. Medziročne však návštevnosť naďalej výrazne zaostávala, počet hostí bol oproti júnu 2019 nižší o 68,3 %. Návštevníci strávili v zariadeniach 579.610 nocí, čo bolo medziročne menej o 63,2 %, informoval Štatistický úrad SR.Tržby maloobchodu boli v júli po štyroch mesiacoch poklesov medziročne vyššie o 1,5 %. Hodnoty tržieb na úrovni pred pandémiou nového koronavírusu sa podľa ŠÚ SR nepodarilo dosiahnuť len poskytovateľom ubytovacích služieb a predajcom áut.V auguste tohto roka rozhodli súdy o poskytnutí dočasnej ochrany pre 31 podnikateľských subjektov a na základe vlastnej žiadosti zrušili ochranu dvom firmám. Od 12. mája do konca augusta dočasnú ochranu využívalo celkovo 225 podnikateľských subjektov.Vplyv pandémie nového koronavírusu sa v slovenskej ekonomike naplno prejavil v 2. štvrťroku. Reálny hrubý domáci produkt (HDP) sa medziročne znížil o 12,1 %. Doteraz najväčší pokles výkonu ekonomiky bol ešte v 2. štvrťroku 2009, kedy dosiahol šesť percent, upozornil ŠÚ SR.Dočasná ochrana pred veriteľmi pre podniky postihnuté koronakrízou sa predĺžila do konca roka. Nariadenie schválila vláda. Od januára budúceho roka má byť účinný nový zákon o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, aktuálna legislatíva o dočasnej ochrane však bola platná iba do konca septembra.Miera evidovanej nezamestnanosti v SR dosiahla v auguste 7,60 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom klesla o 0,05 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne bola vyššia o 2,63 p. b. Nezamestnanosť na Slovensku sa tak znížila prvýkrát od začiatku krízy spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.Návštevnosť hotelov sa v júli tohto roka medzimesačne strojnásobila, oproti vlaňajšku však bolo hostí stále o 20 % menej. Prepad počtu zahraničných návštevníkov sčasti nahradil rast domácich hostí, informoval ŠÚ SR.Parlament schválil koniec niektorých mimoriadnych opatrení v oblasti daní. Daňové priznania za minulý rok, ktoré boli odložené pre koronakrízu, tak bolo potrebné podať do 31. októbra.Ministerstvo financií zlepšilo svoju prognózu vývoja ekonomiky. V tomto roku mala klesnúť o 6,7 %. Odhady z júna ešte hovorili o prepade ekonomiky o 9,8 %.Predikciu zlepšila aj NBS. Prepad slovenskej ekonomiky odhadla na úrovni 8,2 %, čo je menej, ako naznačovala v júni. Očakávala však aj pomalšie oživenie, 5,6-percentný rast v roku 2021 a 4,2-percentný hospodársky rast v roku 2022.Globálna pandémia ochorenia COVID-19 ukrojí tento rok na príjmoch verejnej správy SR okolo 900 miliónov eur, odhadol Inštitút finančnej politiky (IFP). Napriek pretrvávajúcemu výpadku príjmov išlo v porovnaní s júnovou prognózou o zlepšenie, výpadok by mal byť o 700 miliónov eur menší.Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že slovenský hrubý domáci produkt (HDP) tento rok klesne o 7,1 %. V roku 2021 by mal vzrásť o 6,9 %.Vláda predstavila ďalší plán pomoci, takzvanú Prvú pomoc+. Zvýšila sa v nej podpora štátu, ako pri zamestnancoch, tak aj pri podnikateľoch. Súčasťou je napríklad aj covidový príplatok.Ľudia zasiahnutí koronakrízou získali opäť nárok na SOS dotáciu. Vláda schválila návrh nariadenia z dielne ministerstva práce. O dotáciu môžu požiadať tí, ktorí prišli o zárobkovú činnosť v dôsledku krízovej situácie a nie sú oprávnení žiadať o pomoc poskytovanú v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti počas krízovej situácie ani zo systémov sociálneho poistenia, štátnej sociálnej podpory alebo sociálnej pomoci.Vláda schválila opätovné zavedenie tzv. pandemického rodičovského príspevku. Reagovala na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Nárok na tento príspevok majú tí rodičia, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že ich dieťa dovŕšilo tri roky veku alebo šesť rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.V októbri rozhodli súdy o poskytnutí dočasnej ochrany pred veriteľmi 34 podnikateľským subjektom. Na základe vlastnej žiadosti zrušili ochranu šiestim spoločnostiam a piatim firmám túto formu štátnej pomoci zrušil súd, pretože sa dodatočne zistilo, že nespĺňali podmienky na jej udelenie. Záujem podnikateľov o dočasnú ochranu sa v októbri medzimesačne zvýšil o viac ako štvrtinu.Parlament schválil novelu zákona o podpore cestovného ruchu. Cestovný ruch na Slovensku, výrazne zasiahnutý koronakrízou, sa tak podporí schémou štátnej pomoci.Hospodársky rast Slovenska bude v najbližších dvoch rokoch o niečo rýchlejší ako celkovo v 19-člennej eurozóne alebo 27-člennej EÚ. Naznačili to jesenné ekonomické prognózy EK. Podľa týchto predpovedí sa ekonomika eurozóny tento rok prepadne o 7,8 %, ekonomika SR o 7,7 %. Ak v roku 2021 hospodársky rast v eurozóne má byť na úrovni 4,2 % a v EÚ na úrovni 4,1 %, v prípade Slovenska sa odhaduje 4,7-percentný rast.Ratingová agentúra Fitch potvrdila Slovensku hodnotenie na úrovni A. Súčasne však zmenila stabilný výhľad na negatívny. Podľa MF SR hodnotenie realisticky odráža ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko ocitlo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.Priemyselná produkcia SR bola v septembri medziročne nižšia o 0,2 %, čo bol najnižší medziročný pokles za osem mesiacov. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. V súhrne za deväť mesiacov od začiatku roka klesol priemysel o 12,7 %.Slovenské stavebníctvo sa v septembri medziročne prepadlo takmer o štvrtinu. Domáca stavebná produkcia bola nižšia o 23,3 % a práce slovenských stavebných firiem realizované v zahraničí klesli o 6,3 %.September slovenských hotelierov sklamal, prišlo o 35 % návštevníkov menej ako vlani. V zariadeniach cestovného ruchu sa ubytovalo viac ako 378.000 návštevníkov. Pretrvávala výrazne nižšia návštevnosť zahraničných hostí, v septembri o 66,3 %.Napriek výraznému vplyvu koronakrízy na domácu ekonomiku ostáva finančný sektor v SR stabilný. Banky vstupujú do krízy so silnou kapitálovou pozíciou, ale ich ziskovosť bude krízou výrazne oslabená. Banky však budú pripravené zvládnuť aj výrazne negatívny stresový scenár. Konštatovala to NBS v aktuálnej správe o finančnej stabilite.Podnikatelia, ktorým protipandemické opatrenia štátu obmedzili príjem a svoje priestory majú prenajaté, môžu požiadať o dotáciu z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na nájomné aj v druhej vlne pandémie. Potvrdil to parlament novelou zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH.V novembri súdy rozhodli o poskytnutí dočasnej ochrany pred veriteľmi 30 podnikateľským subjektom. V porovnaní s októbrom ich počet klesol o 11,76 %. Na základe vlastnej žiadosti zrušili ochranu 12 spoločnostiam. Dvom firmám ju súd zrušil, nakoľko sa dodatočne zistilo, že nespĺňali podmienky na jej udelenie.Hrubý domáci produkt Slovenska v 3. štvrťroku medziročne klesol o 2,4 %. V porovnaní s 2. štvrťrokom však bola jeho tvorba reálne vyššia o 11,6 %. Uvedený pokles bol zatiaľ najmiernejší v tomto roku, ktorý významne poznačila pandémia. Výkonnosť ekonomiky v 3. štvrťroku sa priblížila minuloročnej úrovni, ale do kladných čísel sa nedostala.Malý konkurz či neformálnu reštrukturalizáciu, ktorej súčasťou je dočasná ochrana pred veriteľmi, prináša zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý schválilo plénum Národnej rady SR. Zákon plynulo nadväzuje na tento rok platnú dočasnú ochranu podnikateľov.Parlament schválil návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Spolu s ním vzal na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky. Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,41 % HDP a klesnúť tak z tohtoročných odhadovaných 9,68 % HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 % HDP.Národná banka Slovenska na tento rok predpokladá ekonomický pokles o 5,7 %. Očakávané oživenie v budúcom roku zostáva na úrovni 5,6 % a v roku 2022 by sa tempo rastu malo dostať na úroveň 4,8 %. Vyplýva to z jej najnovšej strednodobej predikcie.