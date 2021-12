NÁRAST CIEN AJ ZELENÁ ENERGIA: Čo priniesol rok 2021 v energetike?

JANUÁR



FEBRUÁR



MAREC

APRÍL



MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

DECEMBER



Bratislava 26. decembra (TASR) - TASR prináša v dvoch častiach výberovú chronológiu najvýznamnejších udalostí v energetike v roku 2021. Prvá časť je venovaná dianiu na Slovensku.- Pološtátna plynárenská spoločnosť Eustream v roku 2020 znížila prepravu zemného plynu na 56,99 miliardy kubických metrov (m3) zo 69,06 miliardy m3 v roku 2019. Najväčší objem prepraveného plynu smeroval do Rakúska.– Pri paroplynovom cykle v Leviciach by malo v tomto roku pribudnúť doteraz najväčšie batériové úložisko elektrickej energie na Slovensku. Systém založený na Li-ion NMC technológii by mal dosiahnuť kapacitu 2,91 megawatthodiny (MWh) a poskytnúť okamžitý výkon až 5,5 megawattu (MW).– Štátna akciová spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) dosiahla vlani plusový prevádzkový hospodársky výsledok 6,6 milióna eur. V predchádzajúcom období roka 2019 pritom skončila v strate 104 miliónov eur.– Maďarská petrochemická skupina MOL oznámila akvizíciu 100 % spoločnosti Normbenz Slovakia od Normeston Group Cyprus Limited, ktorá zahŕňa 16 čerpacích staníc na Slovensku prevádzkovaných pod značkou Lukoil. Nadobudne ich spoločnosť Slovnaft a rozšíri tak svoju sieť 254 čerpacích staníc.- Slovensko a Maďarsko počas veľkonočných sviatkov spustili do prevádzky nové 400 kilovoltové (kV) prepojenie elektrických prenosových sústav. Nové vedenie stabilizuje prenosovú sústavu a umožní pripojenie ďalších 407 megawattov (MW) nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE).– Výrobcom elektriny z OZE s právom na podporu doplatkom štát plánuje túto podporu predĺžiť o ďalších päť rokov. Súčasne im zníži výkupnú cenu elektriny. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, ktorú schválila vláda.– Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR vydal povolenie na uvádzanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky. Zároveň vydal súvisiace povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom a na predčasné užívanie stavby.Akciová spoločnosť MH Manažment (MHM) z pozície jediného akcionára začala s procesom integrácie šestice štátnych teplární do jednej akciovej spoločnosti s názvom MH Teplárenský holding (MHTH). Spojenie teplárenských spoločností sa zrealizuje formou zlúčenia k predpokladanému dátumu 1. január 2022.- Ministerstvo hospodárstva (MH) SR určilo pre budúci rok limity na pripájanie obnoviteľných zdrojov energie, kombinovanej výroby elektriny a tepla a lokálnych zdrojov. Výkon týchto nových zdrojov, ktoré bude možné pripojiť do elektrickej sústavy, dosiahne maximálne 95 megawatt (MW).- Ceny elektriny na pražskej burze v 1. polroku tohto roka kontinuálne stúpali a vzrástli približne o 40 %. Práve priemerná cena elektrickej energie na tejto burze je podkladom pre určenie ceny energie pre domácnosti a dá sa preto očakávať zvyšovanie cien, upozornil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).– Cena elektrickej energie pre domácnosti by mohla od januára budúceho roka vzrásť o 1,5 eurocenta za kilowatthodinu, čo je po prepočte na spotrebu domácností zvýšenie o niekoľko desiatok eur za rok. Informoval o tom minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že ide o jeho osobný odhad a konečné slovo bude mať ÚRSO.– Cena tepla pre odberateľov štátnych teplární by mohla v budúcom roku vzrásť približne o desať percent, a to napriek úsporám, ktoré prinieslo združenie teplární v Košiciach, Martine, Žiline, Zvolene, Trnave a Bratislave do spoločnosti MH Teplárenský holding. Príčinou pravdepodobného rastu ceny tepla je extrémne zvýšenie cien emisných povoleniek a cien plynu, uviedlo vedenie MH Teplárenského holdingu.- Najväčší alternatívny dodávateľ energií Slovakia Energy vo štvrtok podal Úradu pre reguláciu sieťových odvetví žiadosť o odňatie licencií na obchod s elektrinou a zemným plynom a požiadal o možnosť ukončenia svojej činnosti na slovenskom energetickom trhu k najbližšiemu možnému termínu. Firmu k tomuto rozhodnutiu doviedla aktuálna situácia s rastom cien energií na veľkoobchodných trhoch v spojení so štátnymi reguláciami cenotvorby.– Odberateľom plynu a elektriny od spoločnosti Slovakia Energy sa zmenil dodávateľ. Zatiaľ čo zákazníkov odoberajúcich plyn dočasne prevzal SPP, elektrinu bývalí zákazníci najväčšieho alternatívneho dodávateľa energií začali dostávať od dodávateľov poslednej inštancie v jednotlivých regiónoch.– Minister financií Igor Matovič (OĽANO) nepríde so znížením dane z pridanej hodnoty (DPH) na energie. Žiadny politik by podľa neho nemal odvahu daň následne zvýšiť. Považuje to teda za trvalé opatrenie, uviedol v Národnej rade (NR) SR.– Slovenské domácnosti, ktoré vykurujú plynom, zaplatia od budúceho roka za dodávku tejto komodity mesačne o 19,18 eura viac. Cena za dodávku plynu by tak mala mierne prekročiť výšku z minulého roka. Pre domácnosti, ktoré využívajú zemný plyn len na varenie, bude zvýšenie iba na úrovni niekoľkých desiatok centov mesačne. Informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Cena za dodávku tvorí v koncovej cene plynu približne 61 %. Ďalšie zložky koncovej ceny - cena za distribúciu a cena za prepravu (zvyšných 39 %) budú známe po ukončení právoplatných cenových rozhodnutí do konca tohto roka.- Náklady domácností za dodávku elektriny vzrastú v budúcom roku v priemere o tri až štyri eurá mesačne. Dodávka tvorí na celkovej cene elektriny zhruba 40 %. O ďalších zložkách ceny elektriny sa ešte rozhoduje, ich výška bude známa do konca roka, oznámil ÚRSO.