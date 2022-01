NORD STREAM 2 A GEOPOLITICKÉ NAPÄTIE: Na čom sa svet dohodol?

JANUÁR

Na archívnej snímke zo 16. septembra 2020 značka s nápisom Severný prúd 2 (Nord Stream 2) v nemeckom Lubmine. Foto: TASR/AP

FEBRUÁR

MAREC

Na archívnej snímke rokovania členských štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v sídle OPEC-u vo Viedni. Foto: TASR/AP

APRÍL

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

MÁJ

Na archívnej snímke zo 6. februára 2021 ropné plošiny počas východu slnka v americkom meste Odessa. Foto: TASR/AP

JÚN

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

JÚL

Na archívnej snímke z 15. júla 2021 nemecká kancelárka Angela Merkelová (vľavo) a americký prezident Joe Biden počas stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone. Spojené štáty a Nemecko dosiahli dohodu, ktorá umožní dokončenie plynovodu Nord Stream 2 na prepravu ruskej ropy do Európy bez ďalších amerických sankcií. Foto: TASR/AP

AUGUST

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER

Na archívnej snímke ruské plavidlo Fortuna poverené dokončením sporného plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) v nemeckom prístave Wismar. Výstavba plynovodu Severný prúd 2 bola dokončená. Uviedol to ruský plynárenský koncern Gazprom s tým, že kompletné dokončenie projektu potvrdil šéf spoločnosti Alexej Miller. Ten uviedol, že výstavbu plynovodu dokončili v piatok ráno 10. septembra 2021. FOTO TASR/AP Foto: TASR/AP

OKTÓBER

Na archívnej snímke sídlo Gazpromu v Moskve Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová vystupuje počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu v stredu 6. októbra 2021. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

Na archívnej snímke zo 16. septembra 2020 značka s nápisom Severný prúd 2 (Nord Stream 2) v nemeckom Lubmine. Foto: TASR/AP

DECEMBER

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Bratislava 2. január (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu najvýznamnejších udalostí v svetovej energetike v roku 2021.- Členovia ropného kartelu a ich partneri z aliancie OPEC+ sa dohodli na miernom zvýšení produkcie vo februári a marci, ale len v Rusku a Kazachstane.- Nemecký spolkový úrad pre lodnú dopravu a hydrografiu BSH dal zelenú výstavbe kontroverzného plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2).- Dodávky ropy na trhy od členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v januári podľa odhadov klesli o približne 400.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne.- Ceny ropy pokračovali v raste a dostali sa na nové 13-mesačné maximá. Dôvodom bolo zlepšenie nálady na finančných trhoch, ktorú podporilo uistenie šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella, že úrokové sadzby zostanú nízke. Ďalším faktorom bolo zníženie ťažby v USA. Barel americkej ropy WTI s aprílovým kontraktom sa predával po 63,37 USD.- Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) aj napriek pokračujúcej koronakríze zvýšila svoju prognózu nárastu globálneho dopytu po rope v tomto roku. Kartel počítal so zvýšením dopytu v priemere o 5,9 milióna barelov na 96,3 milióna barelov denne.- Vláda USA vyzvala firmy, aby vystúpili z projektu plynovodu Severný prúd 2 a pohrozila novými sankciami.- Vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA do Číny, Japonska a Južnej Kórey zaznamenal na začiatku roka rekordné hodnoty. Vo februári dosiahli 3,2 milióna ton.- Nórsky štátny investičný fond zrealizoval svoju prvú priamu investíciu do obnoviteľných zdrojov energie. Tá smerovala do veterného parku. Od dánskej spoločnosti Orsted kúpil 50-percentný podiel vo veternom parku na mori Borssele I a II nachádzajúcom sa pri pobreží Holandska. Hodnota kontraktu dosiahla takmer 1,38 miliardy eur.- K široko diskutovanému odchodu Nemecka od energie z uhlia by mohlo dôjsť podstatne rýchlejšie, než sa predbežne plánuje. Uviedla to nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulzeová. V súčasnosti platí, že Nemecko zatvorí poslednú uhoľnú elektráreň najneskôr v roku 2038. Prísnejšie pravidlá Európskej únie o emisiách skleníkových plynov však tento proces urýchlia, povedala Schulzeová s tým, že proces zatvárania uhoľných elektrární by sa mohol ukončiť do roku 2030.- Ceny ropy pokračovali v raste, keď trhy podporili informácie o výraznom poklese ropných zásob v USA, čo signalizovalo vysoký dopyt po palivách v najväčšej ekonomike sveta. Informácia mala na trhy výraznejší vplyv než pokračujúca dramatická pandemická situácia v Indii.- Produkcia ropy v USA tento rok zrejme klesne viac, než sa pôvodne očakávalo. Americký úrad pre informácie z energetiky ktorý patrí pod ministerstvo energetiky očakával, že produkcia ropy v USA sa tento rok zníži o 290.000 barelov na 11,02 milióna barelov denne.- Americký výrobca motorov Cummins predstavil plán postaviť v Španielsku závod na elektrolytické systémy, ktoré sa použijú na výrobu tzv. zeleného vodíka. Spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že investuje 50 miliónov eur do výstavby závodu v centrálnom Španielsku.- Poľská skupina Grupa Orlen ohlásila, že plánuje vybudovať "" v Poľsku, Českej republike a na Slovensku.- Francúzsky energetický gigant EDF zvažuje predčasné uzavretie ďalších dvoch jadrových elektrární v Británii z bezpečnostných dôvodov. To negatívne ovplyvní snahu vlády v Londýne znížiť emisie uhlíka na nulu do roku 2050.- Energia z vetra, slnka a ďalších obnoviteľných zdrojov pokryla v 1. polroku tohto roka 43 % celkovej spotreby energie v Nemecku, čo je menej než v rovnakom období minulého roka.- Spojené štáty a Nemecko dosiahli dohodu, ktorá umožní dokončenie plynovodu Nord Stream 2 do Európy bez toho, aby Nemecko či Rusko čelili novým americkým sankciám. Výmenou za to USA a Nemecko urobia voči Ukrajine a Poľsku určité ústupky. Dohoda má vyriešiť obavy USA a krajín strednej a východnej Európy v súvislosti s možnými následkami výstavby tohto plynovodu.- Nemecký súd rozhodol o tom, že aj na plynovod Severný prúd 2 sa vzťahujú pravidlá Európskej únie (EÚ), podľa ktorých nesmú byť majitelia plynovodov zároveň dodávateľmi plynu prúdiacim cez ne. EÚ sa týmto spôsobom snaží zabezpečiť férovú konkurenciu.- Cena emisných povoleniek v Európskej únii (EÚ) prvýkrát prekonala 60 eur za tonu. Referenčný decembrový kontrakt európskych emisných povoleniek (EUA) sa dostal až na 61,01 eura za tonu.- Výstavba plynovodu Severný prúd 2 bola dokončená. Uviedol to ruský plynárenský koncern Gazprom s tým, že kompletné dokončenie projektu potvrdil šéf spoločnosti Alexej Miller.- Nórsko zvýši vývoz plynu do Európy. Dovolí štátnemu koncernu Equinor a jeho partnerom zvýšiť export z dvoch pobrežných polí počas nasledujúcich 12 mesiacov. Dôvodom je nedostatok dodávok plynu v Európe, ktorý spôsobil prudký nárast jeho cien.- Ruská plynárenská spoločnosť Gazprom zastavila prepravu plynu do Maďarska cez Ukrajinu a presmerovala ju cez potrubie po dne Čierneho mora a cez Balkán. Začala platiť nová zmluva o dodávke plynu medzi ruskými a maďarskými spoločnosťami. Podľa tejto dohody bude nasledujúcich 15 rokov prúdiť 4,5 miliardy kubických metrov zemného plynu z Ruska tzv. južnou trasou, po dne Čierneho mora cez Turecko, Bulharsko a Srbsko do Maďarska.- Prevádzkovateľ kontroverzného plynovodu Nord Stream 2 z Ruska po dne Baltického mora do Nemecka oznámil, že začal plniť potrubie plynom. Krok smerom k spusteniu prevádzky plynovodu prišiel v čase, keď Európa čelí energetickej kríze, jej zásoby zemného plynu sú nízke a ceny energií prudko rastú.- Najväčšia skupina alternatívnych dodávateľov energie v Česku, Bohemia Energy, končí pre extrémny nárast cien energií. Bohemia Energy je materskou skupinou Slovakia Energy, ktorá niekoľko týždňov predtým skončila na slovenskom trhu. Nového dodávateľa si musel v Česku hľadať takmer 1 milión zákazníkov.- Podľa Európskej komisie (EK) je potrebné urýchlene prijať opatrenia na ochranu domácností a firiem v Európe pred razantným nárastom cien energií. Eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová predstavila balík nástrojov, ktoré môžu členské štáty EÚ použiť bez porušenia pravidiel hospodárskej súťaže.- Ruský plynárenský koncern Gazprom si na mesiac november zarezervoval iba zhruba tretinu dodatočných kapacít na tranzit plynu do Európy cez územie Poľska. Cez územie Ukrajiny si dodatočné kapacity na tranzit nerezervoval vôbec.- Nárast cien energií bol jednou z hlavných tém dvojdňového summitu EÚ v Bruseli. Konečná verzia záverov z tejto oblasti vyzvala EK, aby preskúmala, ako fungujú trhy s plynom a elektrinou v eurobloku a preskúmala tiež špekulatívne aktivity týkajúce sa systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ (ETS).- Ministri energetiky EÚ sa zišli na mimoriadnej schôdzi, aby hľadali riešenie pre rastúce ceny plynu. Ale 11 krajín vrátane Nemecka odmietlo návrhy Francúzska a Španielska na hlboké reformy trhu.- Ruský prezident Vladimir Putin nariadil štátnemu koncernu Gazprom, aby zvýšil dodávky plynu do Európy, hneď ako Rusko naplní svoje podzemné zásobníky, informovali ruské štátne médiá. Šéf Gazpromu Alexej Miller uviedol, že koncern môže zvýšiť dodávky smerujúce do európskych zásobníkov od 8. novembra.- Dodávky ruského plynu cez plynovod Jamal do Nemecka sa obnovili 4. novembra popoludní, ukázali údaje nemeckého prevádzkovateľa plynovodnej siete Gascade. Dodávky cez plynovod Jamal, ktorý vedie z Ruska cez Poľsko do Nemecka, prestali prúdiť smerom na západ 30. októbra ráno. Plynovod pracoval v reverznom móde a plyn prúdil z Nemecka do Poľska.- Gazprom informoval, že začal plniť svoje zásobníky plynom určeným na predaj na európskom trhu. Ruský koncern uviedol, že schválil plán týkajúci sa naplnenia podzemných zásobníkov počas novembra.- Nemecký úrad pre siete informoval, že pozastavil proces certifikácie projektu plynovodu Severný prúd 2. Ako dôvod uviedol, že štruktúra spoločnosti prevádzkujúcej plynovod nie je zatiaľ v súlade s nemeckým právom. Rozhodnutie výrazne zredukovalo šance, že Severný prúd 2 začne do Európy v najbližšom období dodávať väčší objem plynu a spôsobilo opätovný výrazný rast cien tejto komodity.- Spojené štáty uvalili v súvislosti s projektom plynovodu Severný prúd 2 nové sankcie. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken oznámil, že ministerstvo zaradilo na sankčný zoznam spoločnosť Transadria a jej plavidlo Marlin. Po tomto kroku tak americká administratíva uplatňuje v súvislosti s plynovodom sankcie voči ôsmim osobám, pričom 17 ich plavidiel je identifikovaných ako "".- Americký prezident Joe Biden oznámil, že nariadil uvoľniť 50 miliónov barelov ropy zo strategických zásob USA v rámci koordinovanej snahy s ďalšími krajinami o utlmenie prudko rastúcich cien palív. Uvoľnenie sa uskutočnilo súbežne s ďalšími krajinami s veľkou spotrebou energie vrátane Číny, Indie, Japonska, Južnej Kórey a Spojeného kráľovstva, uviedol Biely dom.– Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci z aliancie OPEC+ sa dohodli, že budú pokračovať v plánovanom zvyšovaní produkcie a v januári dodajú na trh denne o 400.000 barelov viac ropy. Naznačili tiež, že môžu toto rozhodnutie prehodnotiť kedykoľvek, keď bude jasnejšie, aké riziko pre dopyt predstavuje variant omikron nového koronavírusu.- Európske ceny plynu výrazne vzrástli. Reagovali tak na informácie, že USA uvažujú o ďalších sankciách proti Moskve a projektu plynovodu Nord Stream 2, ak Rusko napadne Ukrajinu. USA budú tlačiť na Nemecko, aby zastavilo projekt plynovodu Nord Stream 2, ak Rusko napadne Ukrajinu, uviedla agentúra Bloomberg.- Európska komisia chce zreformovať trh s plynom. Deje sa to v čase prudko rastúcich cien plynu a boja proti klimatickej zmene. Podpredseda EK Frans Timmermans a komisárka EÚ pre energetiku Kadri Simsonová v stredu predstavili príslušný legislatívny balík. Súčasťou balíka je podpora nízkoemisných plynov, napríklad vodíka, ako alternatívy k fosílnemu plynu.- Spoločnosť Nord Stream 2 AG urýchlila prípravy na spustenie svojho kontroverzného plynovodu, ktorý vyvolal geopolitické napätie a ktorý ešte musí získať povolenie na prevádzku v Nemecku. Firma informovala, že začala s plnením druhého potrubia. Prvé vlákno plynovodu bolo naplnené ešte v októbri. Nemecký Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) ešte predtým uviedol, že rozhodnutie o certifikácii plynovodu Nord Stream 2 nepadne skôr ako v 2. polroku budúceho roka.- Ceny plynu v Európe vzrástli na nové historické maximum, keď prvýkrát dosiahli hranicu 175 eur za megawatthodinu. Ceny nahor tlačí vysoký dopyt po energiách, ku ktorým sa pridáva zvyšujúce sa napätie medzi Ruskom ako dodávateľom a krajinami, ktoré sú najväčšími odberateľmi plynu z tejto krajiny.- Ceny ropy vzrástli takmer o 4 %, pričom cena Brentu prekročila 74 USD za barel. Ceny čiastočne podporili informácie od firmy Moderna týkajúce sa efektivity jej vakcíny, ako aj správy, že produkcia ropy v krajinách OPEC+ bola v novembri pod úrovňou stanovených ťažobných kvót.