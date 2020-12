Novinky zo sveta technológií: Na Google mapách pribudla Téryho chata

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 31. decembra (TASR) – TASR prináša prehľad udalostí, ktoré sa počas roka 2020 udiali na technologickej scéne:– Hlavné technologické novinky predstavili na tradičnej výstave spotrebnej elektroniky CES 2020 v americkom Las Vegas. Podujatie sa uskutočnilo napriek rozbiehajúcej sa pandémii a medzi jeho hlavné témy patrili elektromobily či telefóny so skladacími displejmi.- Pri príležitosti 15. výročia Máp Google bola táto služba obohatená o ďalšie turistické destinácie Slovenska v rámci služby Street View. Pribudli do nej napríklad Zbojnícka či Téryho chata vo Vysokých Tatrách.– Spoločnosť Samsung predstavila trojicu nových telefónov Galaxy S20, ktoré boli jej najvyššími modelmi pre rok 2020. Vylepšenia avizovala hlavne v oblasti fotoaparátov, displejov či silnejších batérií.– Slovenský mobilný operátor Orange začal modernizáciu svojej bezdrôtovej siete, na ktorú si vybral fínsku firmu Nokia. Modernizáciu Orange zavŕšil ešte pred koncom roka a avizoval aj spustenie 5G siete na apríl 2021.– Výrobca mobilných telefónov Huawei oficiálne uviedol trojicu svojich najvybavenejších smartfónov pre tento rok, sériu P40. Hlavné vylepšenia sú pri fotoaparátoch či displejoch, pre sankcie zo strany USA im však chýbajú oficiálne aplikácie od firmy Google.– Pandémia spôsobila výrazný nárast počtu videohovorov cez internet. Podľa spoločnosti Microsoft vzrástol v marci ich počet na platforme Teams o 1000 percent a zvýšil sa aj celkový počet používateľov tejto služby.– Nárast videohovorov zaznamenala aj spoločnosť Google na svojej platforme Meet. Počas apríla boli v službe denne realizované tri miliardy minút videohovorov a koncom mesiaca prekonala hranicu 100 miliónov účastníkov videohovorov za deň.– Facebook spustil platformu, ktorá má umožniť firmám jednoducho si založiť online predajne prístupné cez Facebook alebo Instagram. Predajcovia tiež budú môcť propagovať svoj tovar prostredníctvom video live streamu. Projekt by mal predovšetkým malým firmám pomôcť prežiť koronakrízu.– Spoločnosť SpaceX Elona Muska úspešne vyslala do vesmíru prvý kozmický let s ľudskou posádkou z územia Spojených štátov za takmer celé posledné desaťročie. Bol to zároveň prvý komerčný let, ktorým boli dopravení ľudia na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS.- Spoločnosť Sony predstavila novú generáciu svojej hernej konzoly PlayStation 5. Výrobca avizoval skrátenie časov načítania hier do pamäte vďaka SSD úložisku, novú technológiu grafického vykresľovania ray tracing či vylepšenie zvuku.– Výrobca grafických kariet nVidia predstavil novú sériu produktov rodiny RTX 30. Grafické karty RTX 3070, 3080 a 3090 majú podľa spoločnosti zhruba o polovicu vyšší výkon ako ich predchodcovia a lepšiu podporu vykresľovania ray tracing.– Výstava elektroniky IFA 2020 v Berlíne sa konala v špeciálnom režime s viacerými obmedzeniami a prísnymi hygienickými opatreniami. Svoje produkty tu predstavili desiatky výrobcov vrátane Intelu, LG, nVidie, Samsungu či Qualcommu.– Spoločnosť Microsoft oznámila uvedenie svojho telefónu Surface Duo. Vyznačuje sa netradičným konceptom pozostávajúcim z dvojice displejov, ktoré sa zatvárajú na spôsob knižky.- Štátna akciová spoločnosť Slovensko IT začala v Košiciach oficiálne svoju činnosť. Na starosti bude mať zlepšovanie štátnych služieb v oblasti informačných technológií vrátane testovania externých dodávok.- Americký výrobca čipov nVidia sa dohodol na kúpe britskej firmy Arm Holdings za 33,74 miliardy eur od japonskej skupiny SoftBank. Arm navrhuje architektúru čipov pre mobilné telefóny a tablety. Používa ju väčšina smartfónov s Androidom a rovnako aj iPhony.- Alphabet, materská spoločnosť firmy Google, plánuje v najbližších troch rokoch zaplatiť vydavateľom na celom svete viac ako 854 miliónov eur za ich obsah. Nový produkt s názvom Google News Showcase spustia najskôr v Nemecku, kde už uzatvorili zmluvy s mnohými vydavateľstvami.- Digitalizácia Slovenska by si vyžiadala na roky 2021 až 2026 investície vo výške zhruba pol miliardy eur. Vyplýva to z materiálu Ministerstva financií SR „Moderné a úspešné Slovensko“. Ten je východiskom k plánu obnovy, na ktorý by Slovensko malo od EÚ dostať v nasledujúcich troch rokoch 5,8 miliardy eur.– Slovenský mobilný operátor O2 spustil verejnú testovaciu prevádzku siete 5G. Dostupná je v bratislavských mestských častiach Petržalka, Ružinov, Dúbravka a Karlova Ves.– Výrobca čipov AMD predstavil nové procesory radu Ryzen 5000, ktoré sú založené na architektúre Zen 3. Vyrábané sú 7-nanometrovým výrobným procesom a v porovnaní s predchádzajúcou generáciou prinášajú podľa výrobcu vyšší výkon aj efektívnosť.– Firma Apple oficiálne uviedla štvoricu nových telefónov iPhone 12. Hlavnými novinkami sú rýchlejší a úspornejší procesor A14 Bionic, ako aj vylepšená sada fotoaparátov.- Spoločnosť Advanced Micro Devices (AMD) sa dohodla na prevzatí firmy Xilinx za 29,61 miliardy eur. AMD si akvizíciou posilní svoju pozíciu v boji s Intelom na trhu čipov pre dátové centrá.– Spoločnosť Apple predstavila nový procesor M1, založený na architektúre ARM, ktorý bude od tohto roku využívať vo svojich počítačoch MacBook. Výrobca do nich doteraz montoval procesory s architektúrou x86 od Intelu. Procesory na báze ARM boli doposiaľ využívané hlavne v mobiloch a smartfónoch, v prípade počítačov pri nich Apple sľubuje okrem iného lepšiu energetickú efektívnosť a dlhšiu výdrž batérie.– Google oznámil, že od polovice roku 2021 už nebude ponúkať bezplatný „neobmedzený“ priestor pre online uloženie fotografií v službe Google Fotky. Všetky snímky, ktoré používatelia do služby nahrajú po 1. júni 2021, sa budú započítavať do ukladacieho priestoru v objeme 15 gigabajtov, ktorý je základnou súčasťou každého Google účtu. Priestor pre fotografie nad rámec tohto priestoru si budú musieť užívatelia zaplatiť.- Čínsky Huawei oznámil, že predáva svoju značku smartfónov Honor v snahe zachrániť ju, keďže ju ochromili sankcie USA. Huawei tvrdil, že jeho spotrebiteľská divízia je pod „enormným tlakom“ pre nedostupnosť komponentov potrebných pre výrobu smartfónov.- Americká spoločnosť International Business Machines (IBM) plánuje zrušiť v Európe približne 10.000 pracovných miest, pričom prepúšťanie by sa malo dotknúť aj SR. Cieľom je znížiť náklady v divízii služieb, ktorá vykazuje iba slabý rast, a pripraviť biznis na odčlenenie.– Výrobca čipov Qualcomm predstavil nový mobilný procesor Snapdragon 888, ktorý bude v roku 2021 poháňať highendové zariadenia viacerých výrobcov. Spoločnosť informuje, že je vyrobený 5-nanometrovým výrobným procesom a disponuje okrem iného vyšším grafickým výkonom.- Spoločnosť Cisco oznámila záujem o akvizíciu súkromnej bratislavskej spoločnosti Slido, ktorá poskytuje technológie zaisťujúce interakciu s publikom na mítingoch a akciách. Technológia spoločnosti Slido sa stane súčasťou platformy Cisco Webex.– Slovenský mobilný operátor Telekom oficiálne spustil vo ôsmich bratislavských mestských častiach sieť 5G. Postupne ju plánuje rozširovať aj do ďalších miest a dedín.- Do digitalizácie v SR by v najbližších rokoch malo ísť minimálne 1,2 miliardy eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie tvrdí, že Digitálna reforma bude založená na šiestich pilieroch: "štát v mobile", prepojenosť, kybernetická bezpečnosť, digitálna ekonomika, digitálne zručnosti a inovácie.- V roku 2020 z pohľadu kyberbezpečnosti Slováci najčastejšie čelili ransomvéru. Uviedla to spoločnosť Kaspersky, podľa ktorej bolo Slovensko tento rok oproti minulosti oveľa lepšie chránené pred bankovými trójskymi koňmi, mobilným malvérom a stalkervérom.