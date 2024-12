Boj s cenami a zelená energia. Čo priniesol rok 2024 v energetike?

JANUÁR



Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

FEBRUÁR



MAREC



Na snímke areál elektrárne Vojany v okrese Michalovce. Foto: TASR - Roman Hanc

APRÍL



Ilustračná snímka. Foto: TASR Edmund Örzsik

MÁJ



JÚN



JÚL

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

AUGUST



Na snímke chladiaca veža 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Foto: TASR - Henrich Mišovič

SEPTEMBER

OKTÓBER



NOVEMBER

Žiarovka, ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

DECEMBER



Ilustračná snímka. Foto: TASR

Bratislava 25. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí v slovenskej energetike.Vláda SR na svojom rokovaní v stredu (17. 1.) vyhlásila všeobecný hospodársky záujem aj na ceny plynu, pričom na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR stanovila jeho ceny pre dodávateľov na úroveň 73,14 eura za megawatthodinu. MH predpokladá, že štát týmto opatrením ušetrí na kompenzáciách pre dodávateľov za ceny plynu približne 66 miliónov eur. V piatok o tom informoval tlačový odbor MH.Celkový dopyt po palivovom dreve vlani klesol oproti roku 2022 o 33 %. Záujem o palivové drevo v roku 2023 výrazne vzrástol len vo februári, a to až o 289 %. Od marca do konca roka dopyt však už klesal, výrazný nárast nepriniesol ani začiatok vykurovacej sezóny. Vyplynulo to z dát spoločnosti 123dopyt.sk, ktorá prevádzkuje dopytový systém a online katalóg dodávateľov na Slovensku.Slovensko bude spolupracovať s francúzskou spoločnosťou Framatome na výchove jadrových expertov. Dohodli sa na tom Slovenská technická univerzita (STU) s francúzskou spoločnosťou Framatome v memorande o porozumení, ktoré za rezort hospodárstva podpísal štátny tajomník Kamil Šaško. V piatok o tom informovala hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík.Nadnárodná sieť čerpacích staníc Orlen na Slovensku naďalej rastie. V tomto roku spoločnosť otvorila ďalšie dve nové stanice v Gabčíkove a Zlatých Klasoch na juhozápade Slovenska a celkový počet čerpacích staníc sa tak zvýšil na 92. Dominantnou sieťou na Slovensku je Slovnaft, Orlen sa porovnateľným počtom čerpacích staníc so spoločnosťami Shell a OMV radí do štvorice najväčších sietí na Slovensku.Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) dočasne pozastavila proces predbežného schválenia nových poskytovateľov podporných služieb (PpS) a certifikácie rezerv na obnovenie frekvencie s automatickou aktiváciou (aFRR) zo zariadení s obmedzenou zásobou energie (batériové riešenia). Dôvodom je podľa SEPS riziko ohrozenia bezpečnosti sústavy najmä pri dlhodobej aktivácii PpS, informovala v utorok SEPS.V elektrárni vo Vojanoch v utorok odstavili posledné turbíny, čím sa končí takmer 60-ročná história kedysi najväčšej tepelnej elektrárne v bývalom Československu. Podľa Ondreja Marcinčáka, riaditeľa závodu, elektráreň počas svojho prevádzkovania vyrobila toľko elektrickej energie, čo by slovenské domácnosti spotrebovali za 30 rokov.Slovensko má najdrahší benzín spomedzi susedných krajín Európskej únie (EÚ). V medzitýždňovom porovnaní ceny benzínu na Slovensku zaznamenali najvyšší percentuálny skok v strednej Európe v porovnaní so susednými Rakúskom, Českou republikou, Poľskom a Maďarskom. Upozornil na to analytik ČSOB Marek Gábriš v súvislosti s nárastom cien pohonných látok, o ktorom vo štvrtok informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Inštalovaný výkon solárnych elektrární sa na Slovensku vlani zvýšil na 840 megawattov (MW), čo je medziročný nárast o viac ako 46 %. Fotovoltické elektrárne majú na inštalovanom výkone všetkých obnoviteľných zdrojov energie (OZE) 23-percentný podiel. Aj na konci roka 2023 dominovala spomedzi OZE vodná energia, ktorá predstavuje 71 % z celkovej inštalovanej kapacity. Vyplýva to zo správy o stave trhu obnoviteľných zdrojov energie (Slovak Market Outlook for Renewables 2023), ktorú pripravila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).Medziročné zníženie celkovej spotreby plynu na Slovensku pokračovalo po februárovom poklese o 15 % aj v marci. Domácnosti aj firmy či inštitúcie minuli 4,621 terawatthodín (TWh) plynu, čo je oproti vlaňajšiemu marcu pokles o 8,1 %. Vyplýva to z dát zverejnených spoločnosťou SPP-distribúcia.15. mája - Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Handlovej schválila zámer výstavby nového jadrového zdroja (NJZ) s inštalovaným výkonom do 1200 megawattov (MW) a s využitím existujúcej infraštruktúry v lokalite Jaslovské Bohunice.Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spolu s Ministerstvo hospodárstva (MH) SR spúšťa aktiváciu a vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Ako prvé môžu zhotovitelia aktivovať žiadosti na kotly na biomasu a slnečné kolektory, a to už od utorka (16. 7.) od 11.00 h. Poukážky k aktivovaným žiadostiam budú vydávané nasledujúci deň. V pondelok o tom informovalo MH.Spotreba zemného plynu v 1. polroku sa oproti rovnakému obdobiu minulého roka znížila o 5,3 % na 24,23 terawatthodín (TWh). Vyplýva to z údajov spoločnosti SPP-Distribúcia.Ukrajina prestala prepravovať ropu od ruského dodávateľa Lukoil. Zastavenie dodávok ropy, ktorú odoberala aj bratislavská rafinéria Slovnaft, potvrdilo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.Slovensko sa po spustení 3. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach stalo čistým vývozcom elektriny, čo potvrdili aj aktuálne dáta Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) za prvý polrok 2024. Podľa nich výroba elektrickej energie za prvých šesť mesiacov medziročne vzrástla o 6 % na 15,44 terawatthodiny (TWh), pričom spotreba sa zvýšila iba o necelé percento na 13,54 TWh. V júni sa však situácia obrátila a Slovensko vyrobilo menej elektriny ako spotrebovalo.Slovenský plynárenský priemysel (SPP) plánuje zasiahnuť do situácie s obnoviteľnými zdrojmi energie na Slovensku, a to prostredníctvom rozvoja veterných parkov. V súčasnosti má v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) päť projektov veterných parkov. Inšpiráciu a argumenty v prospech výstavby veterných turbín hľadá SPP okrem iného aj v susednom Rakúsku.Na Slovensku je približne sto bioplynových staníc, ktoré by bolo možné pretransformovať na producentov biometánu. Tie by produkciou tohto obnoviteľného plynu z čistiarní odpadových vôd či zo skládok komunálneho odpadu mohli nahradiť až desatinu spotreby zemného plynu na Slovensku. Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) a Asociácia biometánu Slovensku (ABMS) podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci, ktorá by mala vyústiť do podpory rozvoja biometánu na Slovensku, informoval vo štvrtok SPNZ.Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) žiada od vlády preradenie dodávok tepla a teplej vody do zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) 19 % podobne, ako to má byť pri elektrine. SZVT o tom informoval v stredu. Zvýšenie DPH z aktuálnych 20 % na 23 % je súčasťou konsolidácie verejných financií, o ktorej aktuálne rokuje parlament.Zmena zákona oslobodí od spotrebnej dane elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), a tak prispeje ku zníženiu zdaňovania občanov a právnických osôb pri výrobe elektrickej energie z malých zdrojov. Vyplýva to zo zmeny zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu, ktorý v stredu definitívne schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.Slovenský plynárenský priemysel (SPP) uzavrel krátkodobý, pilotný kontrakt na dodávku zemného plynu od azerbajdžanskej spoločnosti SOCAR. Po úspešnom vyhodnotení spolupráce spoločnosť zváži uzavretie zmluvy o dodávke plynu aj na dlhšie obdobie. V stredu o tom informoval hovorca SPP Ondrej Šebesta.Cena elektrickej energie pre Slovensko s dodaním v budúcom roku dosiahla v piatok (22. 11.) na pražskej burze PXE úroveň 110,32 eura za megawatthodinu (MWh). To predstavuje oproti predchádzajúcemu týždňu mierny nárast o približne 0,7 %, pričom cena predošlý piatok 15. novembra bola na úrovni 109,59 eura/MWh. Vo štvrtok (21. 11.) dosiahla cena elektrickej energie najvyššiu hodnotu tohto roka, keď sa dostala na úroveň 114,09 eura/MWh. Nové tohtoročné maximum zaznamenala aj cena zemného plynu, ktorý sa taktiež vo štvrtok dostal na najvyššiu úroveň, a to 48,303 eura/MWh.Regulované ceny plynu pre domácnosti, ktoré plynom aj kúria, by mali od začiatku januára vzrásť o 28,63 eura mesačne. Domácnosti, ktoré plyn využívajú iba na varenie, by si mali priplatiť 0,96 eura mesačne. Cena elektriny mierne klesne. V pondelok o tom informoval predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík.Slovenská republika uspela v rokovaniach o predĺženie výnimky na vývoz pohonných látok a ropných produktov vyrobených z ropy pochádzajúcej z Ruskej federácie do Českej republiky, ktorá bola predmetom rokovaní v Bruseli. Výnimka bola schválená na obdobie šiestich mesiacov. Definitívne schválenie výnimky sa očakáva na rade ministrov v Bruseli, informovalo Ministerstvo hospodárstva SR.Cena plynu pre domácnosti a cena plynu a elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov zostane v budúcom roku na úrovni roka 2024. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v piatok schválila vláda.Cena tepla v roku 2025 bude pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov tepla zastropovaná na úrovni roka 2023. Vyplýva to z novelizácie nariadení, ktoré v piatok na svojom rokovaní schválila vláda.