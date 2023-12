Rok 2023 v energetike: Ako sa vyvíjala situácia s cenami energií?

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC



APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

Bratislava 29. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí v slovenskej energetike:– Slovenské elektrárne (SE) začali po vykonaní všetkých predpísaných skúšok fyzikálneho spúšťania s ďalšou fázou uvádzania 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, a to s energetickým spúšťaním. V pondelok o tom informovala hovorkyňa SE Oľga Baková.- Tarifa na straty v prenose elektriny zostáva tento rok na úrovni vlaňajška, a to napriek vyšším cenám na trhu. Kompenzáciu zabezpečí mimoriadny odvod vo výške 153 miliónov eur, na ktorom sa dohodli Ministerstvo financií (MF) SR a jeho dcérska spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS). Informoval o tom rezort financií s tým, že v opačnom prípade by hrozil až päťnásobný nárast tohto poplatku.- Slovensko v uplynulých mesiacoch splnilo cieľ EÚ znížiť spotrebu plynu od augusta 2022 do marca 2023 minimálne o 15 % v porovnaní s päťročným priemerom za roky 2017 až 2022. Vo štvrtok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR s tým, že v januári poklesla spotreba plynu oproti referenčnému obdobiu o 23,1 %.- Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) podala v stredu (15. 2.) na Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR žiadosť o vydanie povolenia na umiestnenie jadrového zariadenia pre projekt Nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. So žiadosťou o vydanie povolenia boli na ÚJD predložené na schválenie aj požiadavky na kvalitu jadrového zariadenia a návrh hraníc jadrového zariadenia. Zákonná lehota správneho konania je jeden kalendárny rok, informovala vo štvrtok Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS).– Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok otvorilo dve výzvy na kompenzácie vysokých cien energií. Prvá je určená pre všetky hospodárske jednotky s vlastným identifikačným číslom organizácie a zmluvou s dodávateľom, druhá pre vybrané subjekty verejnej správy. Na tlačovej konferencii o tom informoval dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. V rámci týchto výziev preplatí MH 80 % nákladov na elektrinu prekračujúcich 199 eur za megawatthodinu (MWh) a 99 eur za MWh plynu.- Rozhodujúce obdobie pre určenie referenčnej ceny elektriny na stanovenie maximálnej ceny za dodávku elektriny na rok 2024 pre regulované subjekty bude 2. a 3. štvrťrok 2023. Vo štvrtok o tom informoval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).- Solidárny príspevok z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií sa zvýši z 55 % na 70 % nadmerného zisku. Zároveň bude platiť nielen za zdaňovacie obdobie minulého roka, ale aj za rok 2023. Vyplýva to z novely zákona o solidárnom príspevku, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.– Cena elektriny pre domácnosti by sa nemala zvýšiť ani na budúci rok. Vyplýva to z všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike v roku 2024, ktorý v utorok schválila vláda. Slovenské elektrárne (SE) by mali, tak ako v tomto roku, dodať 6,15 terawatthodiny (TWh) elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,2077 eur/megawatthodinu (MWh).- Slovenské elektrárne odstavia v sobotu (8. 4.) prvý blok jadrovej elektrárne Mochovce. Začína sa tak prvá z tohtoročných plánovaných odstávok jadrových elektrární na Slovensku. Hlavným cieľom trojtýždňovej generálnej odstávky je výmena takmer pätiny paliva v reaktore a vykonanie plánovanej údržby elektrárne. Informovali o tom Slovenské elektrárne (SE) na svojej internetovej stránke.- Poľská spoločnosť PKN Orlen výrazne zvýšila počet čerpacích staníc na Slovensku na aktuálnych 78 a zaradila sa tak po Slovnafte, OMV a Shell na štvrté miesto na trhu.- Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predĺži platnosť opatrenia 2.1 na kompenzáciu cien energií až do konca septembra. Na štvrtkovom brífingu po stretnutí s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom to povedal nový minister hospodárstva Peter Dovhun. Výzva je určená pre všetky hospodárske jednotky s vlastným identifikačným číslom organizácie a zmluvou s dodávateľom.- Rafinérie Slovnaft a MOL sa po viac ako ročných rokovaniach dohodli s chorvátskou spoločnosťou JANAF na poplatku za používanie ropovodu Adria a uzatvorili zmluvu o preprave ropy, ktorá je pre Slovensko strategicky dôležitá. Kontrakt je však dohodnutý iba na jeden rok a cena za prepravu niekoľkonásobne prekračuje štandardnú výšku poplatkov v EÚ, informoval v utorok hovorca Slovnaftu Anton Molnár.- Spoločnosť SPP - distribúcia spúšťa prevádzku elektronického systému, ktorého úlohou je vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny. Systém umožňuje vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny, ktoré reprezentujú 1 megawatthodinu (MWh) obnoviteľného plynu vpúšťaného do distribučnej siete. V stredu o tom informoval výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) Richard Kvasňovský.- Slovenské elektrárne (SE) podpísali spolu s partnermi pôsobiacimi v oblasti energetiky memorandum o spolupráci v oblasti podpory rozvoja malých modulárnych reaktorov (MMR).- Francúzska spoločnosť Assystem spolu so slovenským Výskumným ústavom jadrovej energetiky (VUJE) a španielskym IDOM podpísali protokol o vytvorení spoločného podniku NUCEAL - NUClear Engineering Alliance, Alianciu jadrového inžinierstva. Cieľom NUCEAL je podporovať jadrové programy Électricité de France (EDF), ktoré táto energetická spoločnosť v Európskej únii rozvíja alebo bude rozvíjať, informoval v stredu VUJE.- Slovenský plynárenský priemysel (SPP) a skupina Brantner založili spoločný podnik CEBZ, ktorý plánuje budovať technologické centrá na podporu cirkulárnej ekonomiky. Technológie, ktoré chce nový spoločný podnik rozvíjať, majú podporiť vyššiu recykláciu odpadov, znížiť mieru skládkovania a zároveň zabezpečiť produkciu biometánu, kompostu a tuhých alternatívnych palív, informoval v stredu SPP.- Slovenské elektrárne (SE) zvýšili na 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce výkon na úroveň 75 % nominálneho výkonu. Stalo sa tak po ukončení všetkých skúšok na výkonovej hladine do 55 % nominálneho výkonu, informovala o tom v pondelok hovorkyňa SE Oľga Baková.– Bratislavská rafinéria Slovnaft musela pre horšiu kvalitu znížiť množstvá spracovávanej alternatívnej ropy dodávanej cez ropovod Adria. TASR to potvrdila Tatiana Novotná z komunikačného oddelenia spoločnosti. Zákazníci na Slovensku by nemali túto situáciu podľa nej pocítiť.- Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predĺži platnosť opatrenia 2.1 na kompenzáciu cien energií až do konca kalendárneho roka. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva Peter Dovhun. Výzva je určená pre všetky hospodárske jednotky s vlastným identifikačným číslom organizácie a zmluvou s dodávateľom.- Slovenské elektrárne (SE) a spoločnosť Westinghouse podpísali zmluvu o dodávke jadrového paliva pre jadrové elektrárne na Slovensku. Cieľom dohody, ktorá je výsledkom medzinárodného tendra, je diverzifikácia dodávok jadrového paliva pre elektrárne typu VVER 440, informovali v piatok SE.- Slovenské elektrárne (SE) spolu s partnermi uspeli v medzinárodnej súťaži v rámci projektu Phoenix a získajú grant na financovanie štúdie uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov. Spolu so Slovenskom získali grant Česká republika a Poľsko. Súťaž bola otvorená pre 17 krajín strednej a východnej Európy, podporila ju vláda Spojených štátov amerických celkovou sumou osem miliónov dolárov, informovali v stredu SE.- Slovensko podpísalo zmluvu so Slovenskými elektrárňami (SE) na dodávku elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,20 eura za megawatthodinu. Zmluva je platná na roky 2023 a 2024. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii predseda vlády SR Ľudovít Ódor za účasti ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna a generálneho riaditeľa SE Branislava Strýčka. Cena elektriny by sa tak nemala výraznejšie meniť.- Veľkoobchodná cena elektriny na pražskej burze PXE pre Slovensko je najnižšia v tomto roku a zároveň aj za posledných 12 mesiacov. V utorok (3. 10.) sa jej cena znížila na úroveň 123,40 eura za megawatthodinu (MWh), pričom v rovnaký deň roku 2022 bola na úrovni 472,29 eura/MWH.- Slovenské elektrárne (SE) dokončili energetické spúšťanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce záverečným 144-hodinovým testom na 100 % nominálneho výkonu reaktora. V utorok o tom informovala spoločnosť na svojej webovej stránke.- Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Rezort podporí projekty na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) aj na výstavbu nových zariadení na uskladňovanie elektriny - batériových systémov. Z prostriedkov EÚ je na výzvu vyčlenených 63,74 milióna eur, žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 2,5 až päť miliónov eur v závislosti od typu projektu, informovalo v pondelok MH.- Slovenské elektrárne (SE) dosiahnu vďaka spusteniu tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach zrejme najlepší hospodársky výsledok vo svojej histórii. Počas návštevy generálneho riaditeľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaela Mariana Grossiho v Mochovciach to potvrdil generálny riaditeľ SE Branislav Strýček.- Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) v septembri vyhlásila výberové konanie na obstaranie podporných služieb (PpS) na obdobie celého roka 2024. Konanie prebehlo v troch kolách, ktoré boli otvorené súčasne na rôzne typy služieb, čím sa SEPS podarilo zabezpečiť úsporu vo výške 15 miliónov eur pri naplnení 43 % z celkového požadovaného objemu PpS na rok 2024, informovala SEPS v stredu.- Domácnostiam a vybraným zraniteľným odberateľom sa ceny energií budúci rok nezmenia. Distribučné poplatky sa zastropujú na úrovni roka 2023 aj pre podnikateľský sektor. V štátnom rozpočte bude na tieto opatrenia vyčlenená suma 1,25 miliardy eur. V stredu o tom informovali predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini a ministerka hospodárstva Denisa Saková (obidvaja Hlas-SD).- Vláda vymenovala nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Bude ním opätovne Jozef Holjenčík, ktorý úrad viedol od roku 2007 do 2017.