Ceny ropy a biopalivá: Čo sa dialo v svetovej energetike v roku 2023?

JANUÁR

Na archívnej snímke prevádzka amerického ropného koncernu Exxon Mobil. Foto: TASR/AP

FEBRUÁR

Na snímke ukážka tankovania skvapalneného zemného plynu. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

MAREC

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó (vľavo) a bulharský minister energetiky Rossen Hristov počas stretnutia ministrov energetiky EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 28. marca 2023. Foto: TASR/AP

APRÍL

Bruno Le Maire, archívna snímka. Foto: TASR/AP

MÁJ

Čerpacia stanica na skvapalnený zemný plyn LNG. Foto: TASR - František Iván

JÚN

Do Pakistanu prišla vôbec prvá zásielka ruskej ropy 11. júna 2023. Foto: TASR/AP

JÚL

Na snímke francúzska ministerka pre energetickú tranzíciu Agnes Pannier-Runacherová. Foto: TASR - Dano Veselský

SEPTEMBER

OKTÓBER

Na archívnej snímke stanica Eni na skvapalneniu plynu na morskom pobreží. Foto: TASR/AP

NOVEMBER

Jadrová elektráreň. Foto: TASR - Henrich Mišovič

DECEMBER

Bratislava 26. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí v svetovej energetike:(TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe padli na najnižšiu úroveň za 16 mesiacov. Dôvodom je zlepšenie vyhliadok na strane ponuky. Čína má totiž zásobníky naplnené, čo núti obchodníkov, aby posielali lode so skvapalneným plynom (LNG) do Európy.(TASR) - Export nórskeho plynu prostredníctvom plynovodov vzrástol v minulom roku o vyše 3 %, keď krajina zvýšila vývoz suroviny s cieľom pomôcť nahradiť výpadky ruského plynu. Rekord spred piatich rokov sa jej však prelomiť nepodarilo.(TASR) - Americký ropný koncern Exxon Mobil oznámil za minulý rok upravený zisk takmer 60 miliárd USD. Firma tak zaznamenala rekord nielen z pohľadu vlastných doterajších výsledkov, ale aj v rámci výsledkov celkového západného ropného priemyslu.(TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe pokračujú v poklese. Cena referenčného kontraktu prvýkrát za 17 mesiacov padla pod 50 eur za megawatthodinu (MWh).(TASR) - Spotreba zemného plynu v Európskej únii (EÚ) klesla v období od začiatku augusta 2022 do konca januára 2023 o 19,3 % v porovnaní s priemernou spotrebou plynu za rovnaké mesiace v predchádzajúcich rokoch od roku 2017. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v utorok zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat.(TASR) - Cena emisných povoleniek v Európskej únii prekročila v utorok prvýkrát hranicu 100 eur za tonu. Podľa analytikov je za tým nepriaznivá predpoveď počasia, čiastočne však aj špekulatívne investície.(TASR) - Zemný plyn pre európskych odberateľov naďalej zlacňuje. Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci na burze TTF v Amsterdame v pondelok dopoludnia klesla na 39,65 eura za megawatthodinu (MWh). Pod hranicu 40 eur za MWh sa dostala prvýkrát od júla 2021.(TASR) - Ministri energetiky Európskej únie (EÚ) sa v utorok dohodli na predĺžení dobrovoľného obmedzenia spotreby plynu o 15 % o rok, do marca 2024. To pomôže bloku pripraviť sa na budúcu zimu pri nedostatku dodávok ruského plynu. Praha 29. marca (TASR) - Obe jadrové elektrárne v Českej republike od roku 2024 plne prejdú z ruského na americké palivo. Oznámila to v stredu česká energetická spoločnosť ČEZ.(TASR) - Celosvetový predaj tepelných čerpadiel vlani vzrástol o 11 % a dosiahol rekordnú úroveň. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v pondelok uviedla, že iba v Európe sa ich predali takmer tri milióny, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast až o 40 %.- (TASR) - Francúzska vláda bude pokračovať v dotovaní účtov za elektrinu až do roku 2025, keďže jej ceny ovplyvňuje ruská invázia na Ukrajinu. A časť z francúzskych jadrových reaktorov zostáva odstavená, pretože potrebuje opravu. Uviedol to v piatok minister financií Bruno Le Maire pre televíznu stanicu LCI. TASR o tom informuje na základe správy AFP.(TASR) — Americký automobilový koncern General Motors (GM) a juhokórejský výrobca batérií pre elektromobily Samsung SDI plánujú v Spojených štátoch investíciu do výstavby nového závodu na výrobu batériových článkov za viac ako 3 miliardy USD (2,73 miliardy eur). Obe spoločnosti to oznámili v utorok. Lokalitu novej továrne nešpecifikovali. Uviedli iba, že prevádzku by mala začať v roku 2026. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.(TASR) - Prvé kolo spoločného nákupu zemného plynu zorganizovaného Európskou komisiou prilákalo 25 dodávateľov, ktorých ponuky vo výške 13,4 miliardy kubických metrov (m3) plynu takmer o dve miliardy m3 prekročili dopyt štátov. Poskytovateľ služieb akceptoval ponuky celkovo vo výške 10,9 miliardy m3 zemného plynu, z čoho je viac ako 20 % skvapalneného plynu LNG a zvyšných takmer 80 % pripadá na plynovodný plyn.(TASR) - Veľkoobchodné ceny zemného plynu v Európe klesli vo štvrtok nakrátko pod 30 eur za megawatthodinu (MWh). Pod túto hranicu sa tak dostali prvýkrát takmer za dva roky.(TASR) - Francúzske ministerstvo hospodárstva v utorok oznámilo, že dokončilo úplné znárodnenie elektrárenského gigantu Électricité de France (EdF). TASR o tom informuje na základe správy DPA.(TASR) - Do Pakistanu prišla vôbec prvá zásielka ruskej ropy. Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf oznámil, že dodávka "zlacneného náladu ropy" dorazila do prístavného mesta Karáči v nedeľu (11. 6.) a vyložiť by ju mali v pondelok.(TASR) - Saudská Arábia predlžuje dobrovoľné obmedzenie produkcie ropy. Týmto spôsobom sa snaží podporiť jej cenu. Paríž 21. augusta (TASR) - Francúzsky úrad pre jadrovú bezpečnosť (ASN) predĺžil životnosť prvej jadrovej elektrárne na 50 rokov. Oznámila to v pondelok ministerka pre energetiku Agnes Pannier-Runacherová.(TASR) - Celosvetová spotreba uhlia dosiahla v minulom roku rekordnú úroveň a v roku 2023 pravdepodobne zotrvá v jej blízkosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na vo štvrtok zverejnené údaje Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).(TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu schválili nový zákon na zvýšenie využívania udržateľných palív, ako sú moderné biopalivá alebo vodík, v odvetví leteckej dopravy. Pravidlá v oblasti leteckej dopravy RefuelEU sú súčasťou balíka Fit for 55, plánu EÚ na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Podporujú aj zámer, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Ich cieľom je povzbudiť odvetvie leteckej dopravy, aby využívalo udržateľné letecké palivá s cieľom znížiť škodlivé emisie.(TASR) - Vývoz ropy zo Saudskej Arábie v júli 2023 klesol na najnižšiu úroveň za viac ako dva roky. Ukázali to v pondelok údaje organizácie Joint Organizations Data Initiative (JODI).(TASR) - Ruská vláda vo štvrtok oznámila, že dočasne obmedzuje vývoz benzínu a motorovej nafty, aby sa vyhla ich nedostatku na domácom trhu.(TASR) - Štáty Európskej únie (EÚ) sa v utorok (17. 10.) večer po dlhých rokovaniach dohodli na reforme európskeho trhu s elektrickou energiou. Reforma je reakciou na prudký nárast cien, ktoré spôsobili turbulencie na trhoch s elektrinou po začiatku vojny na Ukrajine.(TASR) - Katar a taliansky koncern Eni uzavreli na 27 rokov dohodu o dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) do Talianska. Oznámila to štátna energetická spoločnosť emirátu QatarEnergy. Dauha bude na základe dohody dodávať Taliansku jeden milión ton plynu ročne, uviedla spoločnosť, ktorá už s Eni podpísala dohodu o podiele na projekte rozšírenia obrovského plynového poľa North Field v Perzskom zálive.(TASR) - Európska únia (EÚ) musí viac ako zdvojnásobiť svoje kapacity na výrobu elektriny z vetra, ak má dosiahnuť ciele v oblasti klímy. Na to, aby sa do roku 2030 z obnoviteľných zdrojov vyrobilo aspoň 42,5 % energie celkovo spotrebovanej v EÚ, je nutné zvýšiť kapacity veternej energie z 204 gigawattov (GW) v roku 2022 na viac ako 500 GW do roku 2030, uviedla Komisia v utorok.(TASR) - Naplnenosť nemeckých zásobníkov zemného plynu dosiahla v nedeľu (5. 11.) 100 %. Vyplýva to z predbežných údajov európskej plynárenskej asociácie Gas Infrastructure Europe (GIE), podľa ktorej boli zásobníky naplnené na 100,03 %.(TASR) - Francúzska vláda a štátom kontrolovaná energetická skupina EDF sa dohodli na referenčnej úrovni pre budúce ceny jadrovej energie vo výške 70 eur za megawatthodinu (MWH). Uviedol to v pondelok zdroj blízky vláde.(TASR) - Česko získalo kapacitu v budovanom pevninskom termináli na skvapalnený zemný plyn (LNG) v nemeckom Stade. Od roku 2027 tam bude mať k dispozícii dve miliardy metrov kubických plynu, čo tvorí viac než štvrtinu súčasnej ročnej spotreby ČR. Vo štvrtok to oznámil český premiér Petr Fiala, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.(TASR) - Maďarsko, Srbsko a Slovinsko začnú prevádzkovať spoločný regionálny trh s elektrickou energiou. Na tento účel bude do konca roka 2024 založená holdingová spoločnosť so sídlom v Budapešti, oznámilo vo štvrtok maďarské ministerstvo energetiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.