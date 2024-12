Rast solárnej i veternej energetiky vo svete. Čo priniesol rok 2024?

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

Bratislava 26. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí v svetovej energetike:- Nórska vláda v utorok udelila 62 nových licencií na ťažbu ropy a zemného plynu. Ide o najväčší počet povolení v takzvaných "zrelých" oblastiach, kde sa už v súčasnosti ťaží vo veľkom. Napríklad v roku 2022 bolo podľa oficiálnych údajov udelených len 47 takýchto licencií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.- Katarská štátna energetická spoločnosť QatarEnergy, jeden z najväčších svetových vývozcov skvapalneného zemného plynu (LNG), pozastavila plavby tankerov cez Červené more po útokoch amerických a britských síl na jemenských húsíov, ktorí zase útočia na lode smerujúce do Suezského prieplavu.- Produkcia zemného plynu v Nórsku v uplynulom decembri vzrástla na historicky najvyššiu úroveň. Ukázali to v utorok údaje regulačného úradu NOD. Produkcia sa v polovici roka 2023 znížila v dôsledku rozsiahlych opravných prác na ťažobných poliach a termináloch, dodatočné úsilie o údržbu však nakoniec zvýšilo kapacitu, uviedol úrad.- Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Štrasburgu schválili legislatívu na riešenie manipulácie na trhoch s energiami posilnením transparentnosti a dohľadu. Za zákon, na ktorom sa už europarlament dohodol s členskými štátmi (Rada EÚ) a ktorý povedie k silnejším trhom s energiou, zahlasovalo 440 poslancov, 32 bolo proti a 31 sa hlasovania zdržalo.- Pri najnovšom rozsiahlom útoku na ukrajinskú energetickú infraštruktúru zasiahlo Rusko v nedeľu (24. 3.) aj ukrajinský podzemný zásobník plynu. Dodávky suroviny však zastavené neboli.- Ruský plynárenský koncern Gazprom vypravil zo svojho závodu Portovaja do Španielska druhú zásielku skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na záznamy spoločnosti LSEG.Poľské ministerstvo životného prostredia vydalo v pondelok povolenie na výstavbu jadrovej elektrárne s malými modulárnymi reaktormi (SMR) a úložiska vyhoreného jadrového paliva.- Tribunál Medzinárodnej obchodnej komory (ICC) zakázal ruskej plynárenskej spoločnosti Gazprom pokračovať v právnom spore proti českej energetickej firme ČEZ v Rusku. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na správu českej spoločnosti.- Ruský energetický gigant Gazprom v minulom roku znížil produkciu zemného plynu o 13 % na historicky najnižšiu úroveň 359 miliárd kubických metrov z objemu 412,94 miliardy kubických metrov v roku 2022. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala na výročnú správu spoločnosti.- Jediná bulharská jadrová elektráreň začala v pondelok v jednom zo svojich reaktorov používať atómové palivo vyrobené americkou skupinou Westinghouse. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.- Čína zvyšuje podiel obnoviteľných zdrojov a buduje dvakrát väčšiu kapacitu veternej a solárnej energie ako zvyšok sveta dohromady. Ukázala to štúdia Global Energy Monitor, mimovládnej organizácie so sídlom v USA.- Nové jadrové bloky v Česku postaví juhokórejská firma KHNP. V stredu o tom rozhodla česká vláda, ktorá vyhodnotila ponuky francúzskej EDF a juhokórejskej KHNP. Oznámil to český premiér Petr Fiala, podľa ktorého sa budú naraz stavať dva bloky v Dukovanoch a začne sa s vyjednávaním o stavbe ďalších dvoch blokov v Temelíne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.- Veterná a solárna energia v EÚ vzrástla v prvom polroku 2024 na historický podiel 30 percent. Vyplýva to z novej analýzy think-tanku Ember. Analýza odhalila, že veterné a solárne zariadenia vyrobili počas prvých šiestich mesiacov tohto roku viac elektriny ako tradičné fosílne palivá.- V prípade poškodenia plynovodov Nord Stream v Baltskom mori spred takmer dvoch rokov vydali nemecké úrady zatykač. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v stredu odvolala na nemecké médiá.- Objem dodávok ruskej ropy do Číny vzrástol za sedem mesiacov od začiatku roka o viac než 3 % a z pohľadu hodnoty sa dodávky zvýšili o takmer 15 %. Uviedla to agentúra TASS, ktorá zverejnila údaje čínskej colnej správy.- Na nemeckom ostrove Rujana bol uvedený do prevádzky terminál na skvapalnený zemný plyn (LNG). Je to súčasť plánov vlády v Berlíne ukončiť závislosť od dodávok ruského plynu po vypuknutí vojny na Ukrajine.- Európske podzemné zásobníky plynu sú už naplnené na 93,4 %. Vyplýva to z údajov spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). Stav zásob je tak o 5,79 percentuálneho bodu (p. b.) vyšší, ako je päťročný priemer pre polovicu septembra, pričom v zásobníkoch je uskladnených približne 103,5 miliardy metrov kubických (m3) plynu.- Po viac ako 140 rokoch sa v Spojenom kráľovstve prestane vyrábať elektrická energia z uhlia. Posledná uhoľná elektráreň v krajine, ktorá sa nachádza v Ratcliffe-on-Soar juhozápadne od Nottinghamu, ukončí prevádzku v pondelok.- Nemecký kancelár Olaf Scholz prisľúbil podnikom úľavy v oblasti cien elektrickej energie. Cieľom je zabezpečiť, aby poplatky za prenosovú sieť ďalej nerástli, povedal v stredu na konferencii, ktorú zorganizoval Spolkový zväz zahraničného obchodu.- Rakúsko nakupuje ruský plyn cez tretiu stranu, a nie priamo od ruského štátneho gigantu Gazprom. Uviedli to viaceré zdroje oboznámené so situáciou. Rusko tento mesiac po viac ako 50 rokoch zastavilo dodávky plynu rakúskej skupine OMV. Tá 13. novembra oznámila, že vyhrala arbitrážny súd v Nemecku proti Gazpromu o 230 miliónov eur v súvislosti s nepravidelnými dodávkami plynu pre jej nemeckú divíziu. A podnikne kroky na okamžité získanie odškodného.- Zvolený americký prezident Donald Trump plánuje v prvých dňoch po nástupe do úradu navrhnúť rozsiahle zmeny v energetickej politike. Ich súčasťou bude uvoľnenie podmienok na vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) a rozšírenie ťažby ropy na pozemkoch v správe federálnej vlády.- Do Česka prestala cez ropovod Družba prúdiť ropa. V stredu to na sociálnej sieti X potvrdil český minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček. Podľa neho nehrozí, že by jej pre potreby firiem a domácností nebolo dosť. Nie je jasné, prečo k prerušeniu dodávok došlo, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.- Ruský prezident Vladimir Putin zrušil požiadavku, aby všetci nákupcovia ruského plynu platili za dodávky cez Gazprombank. Ukázal to vo štvrtok prezidentský dekrét. USA totiž minulý mesiac zaradili na sankčný zoznam aj štátom kontrolovaného ruského veriteľa, čo môže zablokovať platby európskych zákazníkov za ruský plyn.