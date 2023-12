Rok 2023 priniesol koniec Slovalca, príchod Volva i nárast dôchodkov

JANUÁR

Na snímke odstavené pece v spoločnosti Slovalco v Žiari nad Hronom 11. januára 2023. Foto: TASR - Ján Krošlák

FEBRUÁR

Na snímke sprava z starosta obce Valaliky Štefan Petrík, konateľ spoločnosti Valaliky Industrial Park Miloslav Durec, dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO), dočasne poverený minister hospodárstva SR Karel Hirman a vľavo primátor Košíc Jaroslav Polaček počas slávnostného výkopu stavby priemyselného parku vo Valalikoch 20. februára 2023. Foto: TASR - František Iván

MAREC

Na snímke predseda Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Juraj Beňa. Foto: TASR - Dano Veselský

APRÍL

Na snímke uprostred v popredí predseda vlády odborníkov Ľudovít Ódor stojí pred prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou (nie je na snímke) počas vymenovania novej vlády odborníkov v Prezidentskom paláci v Bratislave v pondelok 15. mája 2023. Foto: TASR Jaroslav Novák

JÚN

JÚL

Na snímke automobil KIA v priestoroch automobilky Kia Slovakia v obci Teplička nad Váhom (okres Žilina) v piatok 30. júna 2023. Foto: TASR - Daniel Stehlík

AUGUST

SEPTEMBER

Na snímke zľava minister hospodárstva SR Peter Dovhun a generálny riaditeľ Slovenských elektrární (SE) Branislav Strýček počas tlačovej konferencie k cenám elektrickej energie pre domácnosti na rok 2024 v Bratislave 19. septembra 2023. Foto: TASR Jaroslav Novák

OKTÓBER

Na snímke zavážanie jadrového paliva do 3. bloku Atómových elektrární Mochovce. Foto: TASR - Slovenské elektrárne

NOVEMBER

DECEMBER

Na snímke plénum počas hlasovania o balíku opatrení na konsolidáciu verejných financií počas 6. schôdze parlamentu v Bratislave 19. decembra 2023. Foto: TASR/AP

Bratislava 31. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí z domácej ekonomiky:– Spoločnosť Slovalco v Žiari nad Hronom, ktorá celosvetovo patrí medzi najekologickejšie hlinikárne, definitívne odstavuje aj posledných 10 pecí na výrobu primárneho hliníka. Toto rozhodnutie odsúhlasili v pondelok akcionári spoločnosti. Po takmer 70 rokoch sa tým definitívne končí história výroby hliníka v Žiari nad Hronom. TASR o tom informoval Peter Oťapka z akciovej spoločnosti Slovalco.– Slovenské elektrárne (SE) začali po vykonaní všetkých predpísaných skúšok fyzikálneho spúšťania s ďalšou fázou uvádzania 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, a to s energetickým spúšťaním. V pondelok o tom informovala hovorkyňa SE Oľga Baková.– Čistý zisk pološtátneho prepravcu plynu eustream sa za uplynulých päť mesiacov znížil k 31. decembru 2022 na 17 miliónov eur zo 131 miliónov eur dosiahnutých za porovnateľné obdobie roka 2021. Pokles je tak vo výške 87 %. Pokiaľ by parlament prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej a schválil zákon o dani z osobitej stavby, spoločnosť by za toto obdobie skončila v strate 38 miliónov eur, uviedol na utorkovej tlačovej konferencii člen predstavenstva spoločnosti Miroslav Bodnár.- Dôchodky na Slovensku sa budú valorizovať viackrát do roka v prípade, ak dôchodcovská inflácia presiahne 5 %. Novelu zákona o sociálnom poistení, ktorú predložili nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD, Národná rada (NR) SR v utorok definitívne schválila.- Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok schválili zákon o dani z osobitnej stavby vrátený prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj so zohľadnením jej pripomienky. Zo zákona tak vypadlo samotné zdanenie tranzitného plynovodu. Schválená právna norma prináša zmenu vo výpočte registračných poplatkov za motorové vozidlá, ako aj zrušenie koncesionárskych poplatkov.- Slávnostným výkopom sa v pondelok začala výstavba priemyselného parku vo Valalikoch v okrese Košice-okolie, kde má byť prvým a najväčším investorom automobilka Volvo. Podľa dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) práce pokračujú podľa plánov.- Protimonopolný úrad (PMÚ) SR má nového predsedu. Juraj Beňa nastúpil do funkcie v stredu. Vystriedal tak Tibora Menyharta, ktorý na čele úradu pôsobil už druhé funkčné obdobie a legislatíva neumožňovala jeho opätovnú nomináciu.– Hrubý domáci produkt Slovenska v roku 2022 vzrástol v stálych cenách (sezónne neupravený) o 1,7 % a dosiahol nominálny objem 107,7 miliardy eur. Výkon ekonomiky bol súčasne o 1,2 % vyšší ako tesne pred pandémiou v porovnaní s rokom 2019. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.– Slovensko v stredu dostalo druhú platbu z plánu obnovy, po odčítaní zálohy je jej celková výška 709 miliónov eur. Slovensko teda v rámci grantov dostalo už takmer tretinu z celkového balíka šesť miliárd eur, čo je pre SR dobrý výsledok. V stredu na tlačovom brífingu o tom informovali vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha spolu s riaditeľkou Národnej implementačnej a koordinačnej autority Líviou Vašákovou.- Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter K. je vinný z podplácania. Rozhodol o tom samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorý vydal 3. apríla trestný rozkaz a uložil mu peňažný trest vo výške 100.000 eur. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné.- Na základe nevyhovujúcich výsledkov analýzy 1500 ton pšenice z Ukrajiny, ktorú Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR zachytila v mlyne v Kolárove, zavádza agrorezort Usmernenie na zákaz spracovania a uvedenia do krmovinového a potravinového reťazca. Vyplýva z neho prísny zákaz spracovania a uvedenia na trh už naskladneného ukrajinského obilia a múky z neho. Informovalo o tom vo štvrtok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. MÁJ- Poľská spoločnosť PKN Orlen výrazne zvýšila počet čerpacích staníc na Slovensku na aktuálnych 78 a zaradila sa tak po Slovnafte, OMV a Shell na štvrté miesto na trhu.- Viceguvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Ľudovít Ódor akceptoval ponuku prezidentky Zuzany Čaputovej viesť vládu odborníkov. K 14. máju sa vzdáva svojej funkcie. K obsahovým prioritám prichádzajúcej úradníckej vlády sa podrobnejšie vyjadrí počas budúceho týždňa.- Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (KRRZ) výrazne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy (VS) v roku 2023. Oproti aprílovej prognóze došlo k nárastu schodku o 503 miliónov eur. Deficit tak môže dosiahnuť úroveň 7,5 miliardy eur (6,2 % HDP). K medzimesačnému zhoršeniu výsledku hospodárenia prispelo najmä schválenie mimoriadnej valorizácie dôchodkov a rodičovského príspevku, informovala v stredu KRRZ.- Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v slovenskom hospodárstve v 1. štvrťroku tohto roka dosiahla 1327 eur, medziročne sa tak zvýšila o 9,5 % alebo 115 eur. Napriek tomu však rast platov nestačil pokryť vysokú infláciu a reálne tak medziročne klesli o 4,9 %. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Po takmer 8 % prepade na konci minulého roka to bol druhý najvyšší pokles reálnej mzdy za posledných 22 rokov.- Sociálna poisťovňa (SP) zvýši od 1. júla dôchodky mimoriadne o 10,6 %. Prvýkrát budú vo zvýšenej sume vyplatené v auguste, za obdobie od 1. júla do dňa splátky dôchodku bude vyplatený doplatok. Poisťovňa sumy prepočíta automaticky a rozhodne zo zákona, poberatelia dôchodku nemusia o zvýšenie žiadať. Informoval o tom v pondelok hovorca SP Martin Kontúr.- Štát odpustí potravinárom a niektorým poľnohospodárom poistné odvody za ich pracovníkov za polročné obdobie od augusta do januára. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení poslancov Smeru-SD, ktorú Národná rada (NR) SR definitívne schválila.- Tržby spoločnosti Kia Slovakia za rok 2022 dosiahli 6,76 miliardy eur. V medziročnom porovnaní vzrástli o 22 percent, najmä vďaka nárastu predaja vozidiel. Zisk za uplynulý rok medziročne klesol o 21 percent na 175,5 milióna eur a daň z príjmu presiahla 66 miliónov eur. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček.- Strana SaS a mimoparlamentné KDH v utorok (25. 7.) vyzvali ministra dopravy Pavla Lančariča, aby riešil problémy s predĺženou zmluvou za mýtny systém od spoločnosti SkyToll. Strany ju považujú za predraženú, KDH preto ministra žiada odvolať vedenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), SaS žiada, aby zmluvu so SkyToll preveril. Ministerstvo dopravy (MD) SR pre TASR reagovalo, že významné zníženie nákladov na výber mýta je taktiež prioritou ministra.- Predseda vlády Ľudovít Ódor dal preveriť zmluvu medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a spoločnosťou SkyToll, podľa ktorej by mal SkyToll pokračovať v prevádzke mýtneho systému do konca roku 2024. Uviedol to v stredu (26. 7.) na tlačovej konferencii po rokovaní vlády.- Z celkového záväzku 10 operačných programov (OP) predchádzajúceho programového obdobia 2014 až 2020 na úrovni 14,502 miliardy eur boli ku koncu júla tohto roka schválené prostriedky vo výške 10,926 miliardy eur. Čerpanie "starých" eurofondov tak predstavovalo 75,34 %. Informovalo o tom na svojej stránke Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré je v tejto oblasti certifikačným orgánom.- Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa na pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR dohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2024. Mesačná minimálna mzda v roku 2024 bude predstavovať sumu 750 eur. Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér Ľudovít Ódor.- Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predĺži platnosť opatrenia 2.1 na kompenzáciu cien energií až do konca kalendárneho roka. Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister hospodárstva Peter Dovhun. Výzva je určená pre všetky hospodárske jednotky s vlastným identifikačným číslom organizácie a zmluvou s dodávateľom.- Vláda predĺžila zákaz dovozu štyroch komodít z Ukrajiny, ide o pšenicu, kukuricu, repku a slnečnicové semená. Zákaz bude platiť do konca roka. Vyplýva to zo stanoviska premiéra Ľudovíta Ódora, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Peter Majer.- Spoločnosti InoBat a Gotion High-Tech 13. septembra v Berlíne podpísali predbežnú dohodu o spoločnom podniku na výstavbu gigafabriky na výrobu batérií pre elektrické vozidlá (EV) Gotion InoBat Batteries.- Slovensko podpísalo zmluvu so Slovenskými elektrárňami (SE) na dodávku elektrickej energie pre domácnosti za cenu 61,20 eura za megawatthodinu. Zmluva je platná na roky 2023 a 2024. Oznámil to v utorok na tlačovej konferencii predseda vlády SR Ľudovít Ódor za účasti ministra hospodárstva SR Petra Dovhuna a generálneho riaditeľa SE Branislava Strýčka. Cena elektriny by sa tak nemala výraznejšie meniť.- Slávnostným výkopom v utorok symbolicky odštartovala výstavba štátneho priemyselného parku v Rimavskej Sobote. Práce na spevňovaní terénu by mali byť dokončené do konca roka, nasledovať bude môcť výstavba závodu nemeckého investora Winkelmann Group. Na tlačovej konferencii o tom informovali minister hospodárstva Peter Dovhun a konateľ spoločnosti MH Invest Ivan Znášik.- Rada Európskej únie v pondelok vymenovala Slovenku Katarínu Kaszasovú za členku Európskeho dvora audítorov (EDA). TASR o tom informuje na základe tlačového vyhlásenia EDA.- Slovenské elektrárne (SE) dokončili energetické spúšťanie 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce záverečným 144-hodinovým testom na 100 % nominálneho výkonu reaktora. V utorok o tom informovala spoločnosť na svojej webovej stránke.- Sociálna poisťovňa (SP) zaznamenala zvýšený nárast žiadostí o predčasný starobný dôchodok, najmä o legislatívnu zmenu, predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch. Počet žiadostí o predčasný starobný dôchodok medziročne narástol o 56 %. Do konca septembra 2022 evidovala SP 9861 žiadostí o predčasný starobný dôchodok, v septembri tohto roka ich bolo 15.359. Medzimesačne stav žiadostí vzrástol o takmer 120 %. V pondelok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.- Všetci dôchodcovia dostanú tento rok okrem 13. dôchodku v doterajšej výške ešte jeden mimoriadny príspevok, a to vo výške 300 eur. Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili vládny návrh novely zákona o 13. dôchodku, o ktorom rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.- Kuriérska spoločnosť 123kuriér od štvrtka dočasne uzavrela všetky svoje depá a pozastavila aj prijímanie nových objednávok. Firma to zdôvodnila pokusom o nepriateľské prevzatie základnej činnosti spoločnosti zo strany konkurencie a podozrením, že sa na tom zúčastňoval aj manažment spoločnosti. Informovala o tom na svojej internetovej stránke.- Počet ľudí bez práce v 3. štvrťroku 2023 v SR klesol na 5,9 %, čo je necelých 163.000 osôb. Úbytok nezamestnaných podľa Výberového zisťovania pracovných síl pokračoval už deviaty štvrťrok za sebou. Medziročne sa tak ukazovateľ, ktorý uvádza podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb, znížil o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.), informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Vláda schválila balík opatrení na konsolidáciu verejných financií. V budúcom roku má do rozpočtu priniesť viac ako 1,5 miliardy eur. Jeho súčasťou je mimoriadne zdanenie bánk, predĺženie solidárneho príspevku z ropy, zvýšenie spotrebných daní z alkoholu a tabaku, ale aj zníženie príspevku do 2. dôchodkového piliera či zvýšenie zdravotného odvodu o jeden percentuálny bod.- Domácnostiam a vybraným zraniteľným odberateľom sa ceny energií budúci rok nezmenia. Distribučné poplatky sa zastropujú na úrovni roka 2023 aj pre podnikateľský sektor. V štátnom rozpočte bude na tieto opatrenia vyčlenená suma 1,25 miliardy eur. V stredu o tom informovali predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini a ministerka hospodárstva Denisa Saková (obidvaja Hlas-SD).