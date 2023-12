Inflácia a úroky hýbali Slovenskom: Pozrite si udalosti z roku 2023

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

Bratislava 20. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu zmien vo výške inflácie na Slovensku v roku 2023- Inflácia na Slovensku zostala v decembri minulého roka na novembrovej úrovni 15,4 %. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb pritom medzimesačne rástli najmenej za celý rok, a to o 0,2 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v januári 2023 medzimesačne vzrástli o 2,6 % a medziročne o 15,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb boli vo februári 2023 medzimesačne vyššie o 1,1 %. Nepretržitý rast cien od januára 2021 sa v posledných mesiacoch spomalil a vo februári 2023 dosiahla inflácia opätovne hladinu doterajšieho maxima na úrovni 15,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Inflácia na Slovensku v marci tohto roka spomalila na úroveň z októbra minulého roka 14,8 %. Vo februári bola ešte na úrovni 15,4 %, čo bolo zopakovanie jej doterajšieho maxima tretíkrát v priebehu štyroch mesiacov. Medzimesačne spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v marci vzrástli o 1,2 %. Informoval o tom v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Inflácia v apríli 2023 medziročne klesla na 13,8 %, čo je úroveň naposledy zaznamenaná v júli minulého roka. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v apríli 2023 medzimesačne vzrástli o 0,6 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Inflácia v máji 2023 klesla na úroveň 11,9 %, čo boli hodnoty z apríla minulého roka. Stále sú to však vysoké hodnoty od začiatku milénia. Medzimesačne spotrebiteľské ceny tovarov a služieb dokonca klesli o 0,1 %, čo bolo prvýkrát od decembra 2020. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Medziročná inflácia sa v júni 2023 znížila na 10,8 %, čo bola úroveň naposledy v marci 2022. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni medzimesačne vzrástli o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Celková inflácia klesla v júli 2023 už piaty mesiac po sebe, v medziročnom porovnaní boli ceny vyššie o 9,7 %. Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli 2023 v porovnaní s júnom klesli o 0,3 %, bol to druhý medzimesačný pokles v tomto roku. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Krivka medziročnej inflácie je od marca tohto roka v zostupnej fáze. V auguste 2023 sa pod vplyvom spomalenia rastu cien potravín a nákladov na bývanie dostala na hodnotu 8,9 %, čo je najnižšia hodnota od februára 2022. Oproti júlu 2023 sa spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v priemere nezmenili, hoci pohyb cien nadol nastal v polovici z 12 hlavných výdavkových skupín domácností. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Inflácia v septembri 2023 na medziročnej úrovni pokračovala v útlmovom trende a klesla z augustovej hodnoty 8,9 % na septembrovú 8,2 %. Prudšiemu poklesu zabránilo medzimesačné zvýšenie cien v priemere o 0,3 % ovplyvnené najmä tradičným septembrovým zdražovaním cien v školstve, ktoré naviac podporil aj pokračujúci rast cien benzínu a nafty, ako aj vybraných služieb. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Inflácia aj v októbri klesala už ôsmy mesiac za sebou, keď sa rast cien v medziročnom porovnaní sa zastavil na úrovni 7,1 % zo septembrových 8,2 %. Medzimesačne ceny mierne vzrástli o 0,2 %. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Medziročná inflácia deviaty mesiac pokračovala v spomaľovaní svojho tempa, spotrebiteľské ceny boli v novembri o 6,2 % vyššie ako pred rokom. Rast cien sa v poslednom období každý mesiac utlmuje v priemere o jeden percentuálny bod. V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny tovarov a služieb vzrástli o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.