Aké boli ceny bytov v roku 2023? Pozrite si vývoj úverov na bývanie

Február

Byt v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Marec

Slovenská sporiteľňa, archívne foto Foto: TASR/František Iván

Apríl

Na snímke pohľad na budovu Národnej banky Slovenska. Foto: TASR - Dano Veselský

Máj

Byt v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Jún

Národná banka Slovenska Foto: TASR/František Iván

Júl

Rezidenčná veža Sky Park. Foto: TASR - Pavel Neubauer

August

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

September

Október

Na archívnej snímke tabuľa pred sídlom Európskej centrálnej banky. Foto: TASR/DPA

November

Rezidenčná veža Sky Park. Foto: TASR - Pavel Neubauer

December

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Bratislava 29. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu zmien v sadzbách úverov na bývanie a cenách nehnuteľností na Slovensku v roku 2023:(TASR) - Úvery na bývanie sú na Slovensku najlacnejšie spomedzi štátov V4. To isté platí pre spotrebné úvery s fixáciou úroku na päť a viac rokov. Je to tak najmä vďaka euru a nižším úrokom Európskej centrálnej banky (ECB) v porovnaní s centrálnymi bankami okolitých krajín.(TASR) - Ceny bratislavských bytov ponúkaných na sekundárnom trhu klesli v poslednom štvrťroku 2022 o 2,8 %, medziročne však ich cena narástla o 14,64 %. Priemerné nájomné s energiami bolo na úrovni 789 eur. V piatok o tom informovala spoločnosť Bencont Group, ktorá sa zaoberá analýzami realitného trhu, komodít a realitným developmentom.(TASR) - Slovenská sporiteľňa (SLSP) od februára tohto roku upravila úrokové sadzby hypoték. Informovala o tom hovorkyňa banky Marta Cesnaková. "Z dôvodu nárastu trhových sadzieb od 1. februára upravujeme úrokovú sadzbu pri úvere na bývanie pri jednoročnom fixe. Klienti budú môcť získať hypotéku s úrokovou sadzbou od 3,69 % ročne. Ostatné fixácie ostávajú bez zmeny," spresnila. Jednoročná fixácia na hypotéke je podľa nej v súčasnosti na úrovni 2,89 %.(TASR) - Ceny nehnuteľností na bývanie začali v 4. štvrťroku 2022 medzikvartálne klesať, medziročné zdražovanie sa dostalo pod 10 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.(TASR) - Slovenská sporiteľňa, ktorá má približne štvrtinový podiel na hypotekárnom trhu SR, zvýšila od začiatku marca úrokové sadzby úverov na bývanie. Pri všetkých fixáciách sa tak už pohybujú nad hranicou 4 %.(TASR) – V nasledujúcom období by mohli ceny bytov klesnúť na augustovú úroveň roku 2021. Najvýraznejší pokles očakáva Realitná únia (RÚ) SR tam, kde od augusta 2021 vzrástli ceny najviac. V stredu o tom informovala RÚ.(TASR) - Bývanie na Slovensku sa stáva vplyvom rastúcich úrokových sadzieb hypoték čoraz nedostupnejšie. Pokles cien nehnuteľností ani v spojení s rastom miezd nedokázal vykompenzovať efekt úrokových sadzieb na dostupnosť bývania. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom prehľade ekonomického a menového vývoja.(TASR) - Pokles cien bytov pokračoval aj v prvom štvrťroku tohto roka. Vo viacerých mestách sa už ceny vrátili na úroveň zo začiatku roku 2022, v mestských častiach Bratislava V, Košice II a IV a v Prešove niektoré segmenty medziročne klesli takmer o 10 %. Potvrdzujú to aktuálne údaje z aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.(TASR) - Skoršie refinancovanie hypotéky pred uplynutím riadnej doby fixácie sa v súčasnosti môže oplatiť. Tento krok môže byť výhodný pre tých, ktorým končí viazanosť úrokovej sadzby neskôr počas roka. Národná banka Slovenska (NBS) totiž očakáva ďalší nárast úrokov na hypotékach na približne 4,5 %, z aktuálnych necelých 4 %. Dôležité je však zohľadniť aj prípadné poplatky spojené s predčasným splatením úveru.(TASR) - Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie na Slovensku v 1. štvrťroku tohto roka zrýchlili tempo poklesu na 3,9 % medzi štvrťrokmi. Medziročný rast spomalil na 1,8 % z predchádzajúcich 15 %, čo predstavuje najpomalší rast od roku 2015. Priemerná cena klesla v porovnaní so 4. štvrťrokom o 104 eur za štvorcový meter (m2) na 2556 eur/m2, pričom záporný príspevok k cenovému rozdielu poskytujú všetky kraje. Vyplýva to z aktuálnych údajov, ktoré v utorok zverejnili analytici Národnej banky Slovenska (NBS).(TASR) - Ceny bytov ponúkaných na sekundárnom trhu v Bratislave v 1. štvrťroku 2023 klesli oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 4,93 %, čím sa dostali na úroveň 3582 eur/štvorcový meter (m2). Medziročne si tieto byty pripísali 1,07 %. Ochladený dopyt a vyššie úrokové sadzby prispeli k poklesu cien na sekundárnom trhu už druhý štvrťrok v rade. Vyplýva to z analýzy Bencont Investments.(TASR) - Slovenská sporiteľňa (SLSP) zvyšuje úrokové sadzby úverov na bývanie. Zároveň pokračuje vo zvyšovaní úrokov na depozitách. Vo štvrtok o tom informoval Lukáš Havlík zo SLSP. Ročné úrokové sadzby úveru na bývanie budú pri jednoročnej a trojročnej fixácii vo výške od 4,49 % (doteraz to bolo 4,19 %) a v prípade päťročnej fixácie budú začínať tiež od 4,49 % (z pôvodných 4,29 %). Pri desaťročnej fixácii to bude najmenej 4,69 % (z 4,49 %) a v prípade 15-ročnej fixácie budú od 4,89 % (z 4,89 %), vyčíslil Havlík.(TASR) - Na základe dostupných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) úrokové sadzby úverov na bývanie od začiatku roka 2022 rastú pod vplyvom vývoja na finančných trhoch, čo v nasledujúcich rokoch ovplyvní aj výšku splátok refixovaných hypoték. Napriek tomu je riziko neschopnosti splácania týchto úverov pomerne nízke. V stanovisku k medializovaného návrhu na vytvorenie nástroja na zníženie úrokov hypotekárnych úverov, tzv. bonifikácie, to uviedla Slovenská banková asociácia (SBA).(TASR) - Produkcia nového hypotekárneho dlhu v prvom štvrťroku 2023 bola o viac ako tretinu (35 %) nižšia v porovnaní s priemerom rokov 2020 až 2022. Tento vývoj bol v súlade s vývojom v iných krajinách eurozóny. Od začiatku roka sa však predchádzajúci pokles výrazne spomalil a v marci produkcia nového dlhu po dlhšom čase dokonca vzrástla, konštatovala Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom makroprudenciálnom komentári za jún.(TASR) - V polovici roku 2023 ceny bytov ďalej klesajú, dostali sa na úroveň spred dvoch rokov. Pokles je zaznamenaný nielen medzikvartálne, ale aj medziročne, v niektorých mestách až o 15 %. Zaznamenali to aktuálne údaje z aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.(TASR) - V druhom štvrťroku 2023 na rezidenčnom realitnom trhu v Bratislave nedošlo k veľkým zmenám. V rámci novostavieb sa v hlavnom meste predalo 187 bytov, čo je podobné číslo ako posledné štvrťroky. Priemerná cena síce prekonala hranicu 5000 eur na meter štvorcový s DPH, no stalo sa tak len v dôsledku novej ponuky nadštandardných bytov v centre mesta. Väčšina developerov cenníky nemenila a priemerná cena by ostala nezmenená na úrovni okolo 4900 eur na meter štvorcový, pričom ponuka voľných bytov v novostavbách zostala tesne nad 3000 bytmi. Informovala o tom spoločnosť Bencont Investments.(TASR) - V druhom štvrťroku 2023 poklesli ceny nehnuteľností na bývanie o 2,3 % v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom. Medziročné tempo rastu sa dostalo do záporných čísel, dosahuje hodnotu -6,5 %. Priemerná cena sa medzi štvrťrokmi znížila o 58 eur na 2498 eur za štvorcový meter (m2). V utorok o tom informovala Národná banka Slovenska (NBS).(TASR) - Úrokové sadzby hypoték by sa mali postupne stabilizovať a ich prípadný nárast oproti súčasným hodnotám by mal byť už len mierny. Predpokladajú to ekonomickí analytici. Po období stabilizácie by mohli neskôr začať sadzby aj klesať. Ich zníženie na úrovne okolo 1 %, kde boli ešte pred necelými dvoma rokmi, je však podľa nich nereálne.(TASR) - Realitný trh sa postupne stabilizuje, avšak narástol rozdiel medzi cenami starších bytov a novostavieb. Medziročne však ceny bytov klesli a vrátili sa na úroveň spred dvoch rokov. Vyplýva to z aktuálnych údajov aplikácie Trhové reporty realitného portálu Nehnuteľnosti.sk.(TASR) - Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) rástli za posledných 15 mesiacov najrýchlejším tempom v histórii eurozóny, celkovo o 4,5 percentuálneho bodu (p. b.). V dôsledku toho sa výrazne zvýšilo aj úročenie nových pôžičiek. Vplyv na domácnosti s už existujúcimi hypotékami je však v niektorých krajinách, vrátane Slovenska, miernejší. Za rozdiely medzi štátmi môžu odlišné zvyklosti pri dohadovaní začiatočnej doby fixácie sadzby, zhodnotili v aktuálnom komentári analytici Národnej banky Slovenska (NBS).(TASR) - Pokles cien nehnuteľností v spojení s rastom nominálnych miezd vyústil v 2. štvrťroku tohto roka do mierneho zlepšenia dostupnosti bývania. Konštatovala to Národná banka Slovenska (NBS) v aktuálnom jesennom vydaní prehľadu ekonomického a menového vývoja SR.(TASR) - Ceny bytov v krajských mestách na Slovensku, s výnimkou Žiliny, v roku 2022 dynamicky rástli. Najvýraznejšie, o viac ako 20 %, vzrástli ceny bytov vlani v Košiciach, Banskej Bystrici, Prešove a Trnave. Najmenší, dvojpercentný nárast cien zaznamenal Trenčín. Ceny bytov medziročne klesli len v Žiline, v porovnaní s rokom 2021 o pätinu. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.(TASR) - Trh s realitami na Slovensku je spomalený z dôvodu vysokých úrokových sadzieb a prísnejších podmienok jednotlivých bánk. Pokles cien bude pravdepodobne pokračovať aj v budúcom roku, kvalitné nehnuteľnosti si však svojich kupcov nájdu. V reakcii na aktuálne štatistiky za 3. štvrťrok, ktoré v utorok zverejnila Národná banka Slovenska (NBS), to uviedla riaditeľka FinGO reCloud Róberta Mecková.(TASR) - Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie klesli v 3. štvrťroku tohto roka o 2,3 % oproti predchádzajúcemu kvartálu. V medziročnom porovnaní sa pokles prehĺbil na 10,1 %. Priemerná cena klesla rovnako ako v 2. štvrťroku o 58 eur na štvorcový meter (m2), čím dosiahla úroveň 2440 eur/m2. Vyplýva to z aktuálnych štatistík, ktoré v utorok zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).(TASR) - Hoci úroky hypoték od minulého leta stúpli dvojnásobne, po prepočte sa oplatí dnes kúpiť nehnuteľnosť viac než pred 18 mesiacmi. Dôvodom je výrazný pokles cien domov a bytov, najmä mimo Bratislavy. Uviedla to v piatok sprostredkovateľská spoločnosť Umbrella Group.(TASR) - Hypotekárnym dlžníkom so zvýšenými splátkami za rok 2023 pomôže mimoriadny daňový bonus, ktorý si budú môcť uplatniť v daňovom priznaní alebo ročnom zúčtovaní za tento rok. Pri nových hypotékach od budúceho roka sa zase zlepšia podmienky pre uplatnenie existujúceho daňového bonusu na zaplatené úroky pre mladých.