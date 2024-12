Nové ministerstvo či konsolidácia. Čo sa stalo v slovenskej ekonomike?

JANUÁR

FEBRUÁR



MAREC



APRÍL

MÁJ



JÚN



JÚL



AUGUST



SEPTEMBER



OKTÓBER



NOVEMBER



DECEMBER



Bratislava 23. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí z domácej ekonomiky.Zamestnávatelia od 1. januára odvádzajú za zamestnanca poistné do druhého dôchodkového piliera vo výške 4 % hrubej mzdy. Ide o konsolidačné opatrenie, prostredníctvom ktorého sa sadzba príspevkov na starobné dôchodkové sporenie znížila z 5,5 % na 4 %. V stredu na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.Na Slovensku sa v roku 2023 vyrobilo podľa predbežných výsledkov 1,08 milióna vozidiel, čo je nárast v porovnaní s rokom 2022 takmer o 100.000 vozidiel. Informovali o tom zástupcovia Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR na výročnej tlačovej konferencii. Prognóza na rok 2024 je podľa nich pozitívna, očakáva sa, že v tomto roku bude výroba opäť stúpať, mala by dosiahnuť 1,13 milióna vozidiel.Bratislavské Letisko M. R. Štefánika v roku 2023 vybavilo viac ako 1,8 milióna cestujúcich na odletoch a príletoch. Miera obnovy počtu cestujúcich v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 dosiahla 79 %. Oproti roku 2022 narástol počet prepravených cestujúcich o 29 %. Vo štvrtok o tom informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Tóthová.Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala v piatok ministra cestovného ruchu a športu SR Dušana Keketiho. Nový rezort vznikne od 1. februára tohto roku.V komerčnom chove nosníc v Zlatnej na Ostrove v okrese Komárno hygienici potvrdili vtáčiu chrípku. Informovala o tom Veronika Daničová, hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Čistý zisk 25 bánk pôsobiacich na Slovensku v minulom roku medziročne vzrástol o takmer 380 miliónov eur alebo 46 % na 1,2 miliardy eur. Vyplýva to z predbežných neauditovaných údajov Národnej banky Slovenska (NBS). Nárast zisku podľa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) podporilo hlavne zvýšenie základných úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB).Saldo zahraničného obchodu SR bolo za celý rok 2023 aktívne v objeme 4,2 miliardy eur, čo bol v porovnaní s rovnakým obdobím predminulého roka lepší výsledok o viac ako 8,7 miliardy eur. V decembri minulého roku sa obchodná bilancia po desiatich mesiacoch prebytku prepadla do mínusu a skončila so schodkom 258 miliónov eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok neschválili nové limity verejných výdavkov na roky 2024 až 2027. Limity, ktoré Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) doručila do parlamentu ešte vlani v decembri, zahŕňajú legislatívny stav ku dňu schválenia programového vyhlásenia vlády. Na požiadanie kabinetu by ich mohla rada neskôr aktualizovať o medzitým prijaté opatrenia súvisiace s príjmami alebo výdavkami verejných financií.Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v roku 2023 hodnotu 1430 eur. Medziročne sa zvýšila o 9,7 %, tempo jej rastu sa oproti roku 2022 zrýchlilo o dva percentuálne body. Medziročný rast bol tak najvyšší od roku 2004. Reálne mzdy zostali v poklese, ktorý sa však utlmil na 0,7 %, informoval v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Slovenská ekonomika ukončila rok 2023 s rastom nad 1 %, avšak bol to najpomalší rast od roku 2013, ak sa neberie do úvahy pokles v roku 2020. V súhrne za celý rok 2023 hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol o 1,1 % (v stálych cenách, sezónne neočistený). Nominálny objem v bežných cenách dosiahol necelých 122,2 miliardy eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Do Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) je už zapojené aj Slovensko. Svoje služby od piatka domácim aj zahraničným dopravcom na Slovensku poskytujú štyria medzinárodní poskytovatelia, ktorí prešli procesom akreditácie. Ide o taliansky Telepass, nemecký Toll4Europe a české firmy Eurowag a ITIS. Spustenie EETS na Slovensku v piatok potvrdil hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Tomáš Ferenčák.Donášková služba foodora, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2021, ukončuje od 4. apríla svoju činnosť. Dôvodom tohto rozhodnutia je zmena investičných priorít spoločnosti. Informoval o tom Vladimír Pabiš, senior marketing and PR manažér Delivery Hero Slovakia, s. r. o. Kuriéri, partneri a zákazníci budú podľa neho informovaní a dostanú podrobné informácie o tejto záležitosti.Slovenská spoločnosť Klein Vision vyvíjajúca lietajúce auto AirCar v marci predala licenciu na jeho výrobu čínskemu investorovi Hebei Jianxin Flying Car Technology. Informoval o tom vo štvrtok v Bratislave na tlačovej konferencii Štefan Klein, zakladateľ a generálny riaditeľ Klein Vision, za účasti zástupcov z čínskej strany.Automobilka Volkswagen (VW) Slovakia zaznamenala za rok 2023 obrat vo výške 11,76 miliardy eur, čo predstavuje historicky najvyššiu sumu. Zisk pred zdanením sa zvýšil o 15 % na 319 miliónov eur. Výška investícií do nových projektov dosiahla 423,6 milióna eur. Informovali o tom v piatok na výročnej tlačovej konferencii predstavitelia spoločnosti.Medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) za rok 2023 dosiahol po revízii úroveň 1,6 % v stálych cenách. Pôvodne bol začiatkom marca zverejnený nižší rast HDP na úrovni 1,1 %. V piatok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Spoločnosť InoBat, ktorá vyvíja inovatívne batérie do elektrických vozidiel, oznámila vyrobenie prvých batérií. Slovensko sa spustením výroby vo Voderadoch stalo po Švédsku, Nórsku, Nemecku a Francúzsku piatou európskou krajinou, ktorá dokáže vyrábať certifikované batériové články s európskym know-how, informovala v pondelok spoločnosť. InoBat zároveň získala všetky potrebné certifikácie a spustila výrobu prvých vysokovýkonných článkov určených pre letecký priemysel.Národná diaľničná spoločnosť (NDS) po niekoľkoročných odkladoch uzatvorila zmluvu s firmou CzechToll na nový mýtny IT systém. Napriek tomu, že NDS CzechToll opakovane vyhodnotila ako víťaza verejného obstarávania, zmluvu doteraz nemohla podpísať pre námietky uchádzačov a preverovanie týchto námietok Úradom pre verejné obstarávanie.Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách v prvom štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 2,7 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2023) zvýšil o 0,7 % a medziročne vzrástol o 2,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v rýchlom odhade HDP a zamestnanosti podľa metodiky ESA 2010.Eurofondy z programového obdobia 2014 až 2020 sa podarilo Slovensku kompletne vyčerpať. Po štvrtkovom rokovaní vlády to povedal minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD). Spolu Slovensko zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu mohlo čerpať 13,7 miliardy eur.V Slovenskej Ľupči otvorili v stredu prvý závod svojho druhu na svete na výrobu ramnolipidov. Nemecký chemický koncern Evonik sa tak stáva lídrom vo výrobe biologicky odbúrateľných surfaktantov v priemyselnom meradle. Patentovanou fermentáciou kukuričných škrobov a cukrov získavajú vysokoúčinný, netoxický, biologicky odbúrateľný biosurfaktant - penivú látku, ktorá je základom receptúr hygienických, čistiacich prostriedkov a má využitie od domácností po priemysel a poľnohospodárstvo.Vláda predĺžila odvodové úľavy pre poľnohospodárov do konca tohto roka. Odvodové úľavy sa však od 1. júla nebudú vzťahovať na výrobcov potravín. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet zároveň požiadal Národnú radu SR o prerokovanie v skrátenom konaní.Štátna spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP) vlani zvýšila čistý zisk viac ako desaťnásobne na 290 miliónov eur, keď v roku 2022 zaevidovala zisk vo výške 25 miliónov eur. Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi v roku 2023 dosiahli výšku 3,924 miliardy eur, čo je oproti predchádzajúcemu roku mierny pokles o 31 miliónov eur. Vyplýva to z informácií zverejnených v registri účtovných uzávierok.Slovensko je 59. najkonkurencieschopnejšou ekonomikou spomedzi 67 hodnotených krajín z celého sveta. Vyplýva to z aktuálneho vydania Svetovej ročenky konkurencieschopnosti. Medziročne si SR v tomto rebríčku pohoršila o šesť miest.Pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní sa zjednotia. Zároveň sa zvýši hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10.000 eur na 50.000 eur. Vyplýva to z novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorú Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.Slovensko podpísalo s konzorciom firiem InoBat a skupiny Gotion investičnú zmluvu na výstavbu závodu na výrobu batérií do elektromobilov za 1,233 miliardy eur. Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia v Šuranoch dostane od štátu investičnú pomoc vo výške 214 miliónov eur. Z toho 150 miliónov eur vo forme dotácie a 64 miliónov eur ako úľavu na dani z príjmov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).Spoločnosť Slovnaft dosiahla za hospodársky rok 2023 zisk po zdanení vo výške viac ako 539,56 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy bol zisk spoločnosti 414,97 milióna eur, to je rast o 30 %. Vyplýva to z údajov, ktoré spoločnosť zverejnila v Registri účtovných závierok. Zisk Slovnaftu za hospodársky rok 2023 nepodliehal plateniu solidárneho príspevku, ktorý musela spoločnosť odviesť za predchádzajúce účtovné obdobie.Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna deficit vo výške 4,012 miliardy eur. Hospodárenie štátu sa tak medziročne zhoršilo o 1,216 miliardy eur alebo 43,5 %. V pondelok o tom informovalo Ministerstvo financií (MF) SR.Investičná skupina RIQ Investments, vlastnená českým podnikateľom Romanom Staňkom, vstupuje do skupiny spoločností Bukóza Holding, ktorá je v poslednom období v ťažkej finančnej situácii. Malo by ísť o úplné prevzatie všetkých spoločností Bukóza Holding. Za investora o tom informoval jeho mediálny zástupca Tobiáš Malena.Vlani v júli sa začal presun úspor pasívnych sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri z dlhopisových do indexových fondov, ktoré majú v dlhodobom horizonte vyšší potenciál zhodnotenia. Ku koncu prvého polroka je už vyše 10 miliárd eur, čiže takmer 64,8 % majetku sporiteľov v indexových fondoch. V pondelok o tom informovala Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).Za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahli banky pôsobiace na Slovensku čistý zisk vo výške 547 miliónov eur. Predstavovalo to medziročný pokles o 3,1 % alebo 17 miliónov eur. Informovala o tom v stredu Slovenská banková asociácia (SBA).Od štvrtka vstúpila do platnosti jednodňová diaľničná známka. Začala tiež platiť vyhláška, ktorá umožní využívať diaľničné obchvaty niektorých slovenských miest bez diaľničnej známky.Letecké spoločnosti sa budú môcť uchádzať o štátnu dotáciu na prevádzku linky medzi Košicami a švédskym Göteborgom. Ministerstvo dopravy (MD) SR zverejnilo výzvu na finančnú podporu tejto linky, žiadosti môžu dopravcovia posielať od 23. augusta do 9. septembra 2024. Letecká linka by mohla Košice s Göteborgom spojiť v októbri. Informovala o tom vo štvrtok hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková.Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok vyhlásila verejné obstarávanie na chýbajúci úsek diaľnice D1 Turany - Hubová. Predpokladaná cena diela je 1,473 miliardy eur. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa nedohodli na výške minimálnej mzdy na budúci rok. Jej výška tak bude od 1. januára 2025 stanovená zákonom, a to na 816 eur mesačne. Po zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).V mýtnych sadzbách pre ťažké nákladné vozidlá budú dopravcovia platiť už aj poplatky za emisie oxidu uhličitého (CO2) a externé náklady spojené so znečistením ovzdušia premávkou. Vyplýva to z novely zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácii, ktorú v stredu schválila vláda. Novelou sa zavádza európska smernica Eurovignette, ktorou sa mení systém výberu mýta.Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín na Slovensku by mala byť ešte nižšia ako napovedali prvé očakávania z júna tohto roka (pokles o 3 % oproti júnu). Podľa druhého odhadu úrody, ktorý Štatistický úrad (ŠÚ) SR zrealizoval k 15. augustu, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by poľnohospodári mali oproti minulému roku zozbierať o 541.000 ton hustosiatych obilnín menej ako vlani, pričom celková úroda by mala dosiahnuť 2,6 milióna ton.Z desiatich operačných programov (OP) programového obdobia 2014 - 2020 boli schválené prostriedky vo výške vyše 15,417 miliardy eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 106,32 %. Vyplýva to z informácie o čerpaní eurofondov k 31. augustu tohto roka, ktorú zverejnilo Ministerstvo financií (MF) SR.Nealkoholické nápoje s pridaným cukrom alebo sladidlami, či už pôjde o bežné balené nápoje, sirupy alebo energetické nápoje, budú od budúceho roka podliehať novej spotrebnej dani. Vyplýva to zo zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu definitívne schválila.Centrá zdieľaných služieb vzniknú vo vybraných 22 obciach z najmenej rozvinutých regiónov. Peniaze na ich zriadenie poskytne Ministerstvo vnútra (MV) SR z plánu obnovy a prostriedky na personálne kapacity zabezpečí Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vďaka eurofondovej výzve.Firmy z Južnej Kórey by mali na Slovensko priniesť ďalšie investície najmä v oblasti automobilového priemyslu. Tie by mohli pomôcť pri rozvoji napríklad Hornej Nitry. Po ukončení oficiálneho programu počas návštevy Južnej Kórey to na sociálnej sieti uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Spoluprácu by podľa neho malo Slovensko s touto ázijskou krajinou rozvíjať aj v obrannom priemysle a v oblasti inovácií, vedy a výskumu.Modernizácia bratislavského prístavu bude zaradená medzi strategické investície. Na návrh Ministerstva dopravy (MD) SR to v stredu schválila vláda. Náklady na rekonštrukciu prístavu sa odhadujú na vyše 178 miliónov eur. S výstavbou by sa mohlo začať v marci budúceho roku, modernizácia by mala trvať päť rokov.Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili balík opatrení na konsolidáciu verejných financií v budúcom roku. Jeho súčasťou je napríklad zvýšenie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) z 20 % na 23 %, pokles jej zníženej sadzby z 10 % na 5 %, ale aj zavedenie novej 19-percentnej sadzby na niektoré položky. Zvýši sa aj daň z príjmu právnických osôb od určitej výšky príjmu firiem. Upraví sa takisto nárok na daňový bonus na dieťa či tzv. rodičovský dôchodok.Štátna ochrana prírody (ŠOP) v spolupráci s odborníkmi v pondelok zlikvidovala prvé objavené hniezdo sršňa ázijského na území Slovenska. Nachádzalo sa v Palárikove v okrese Nové Zámky, kde jeho výskyt potvrdila minulý týždeň ŠOP.Prvá emisia štátnych dlhopisov určených pre bežných občanov by mala byť k dispozícii na jar budúceho roka. Dlhopis sa bude dať kúpiť za 1000 eur a násobky tejto sumy a príjmy z neho by mali byť oslobodené od daní aj odvodov. V súčasnej situácii by jeho úročenie mohlo byť okolo 3 %, konkrétne podmienky však budú nastavené až pred začiatkom ich predaja. Na štvrtkovej konferencii televízie TA3 venovanej tejto téme o tom informovali minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniel Bytčánek.Sociálna poisťovňa (SP) od januára budúceho roka zvýši dôchodkové dávky o 2,1 %. Poberané dôchodky sa zvýšia automaticky bez osobitnej žiadosti dôchodcov, pričom prvýkrát im budú vyplatené v januári 2025. V pondelok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.V spoločnosti Novogal Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky sa v utorok skončila likvidácia všetkých nosníc na farme a vajec. Dôvodom likvidácie bol výskyt vtáčej chrípky, ktorá sa na farme najväčšieho slovenského producenta konzumných slepačích vajec zistila 22. októbra. "," informoval riaditeľ spoločnosti Ladislav Birčák.Slovenská technologická spoločnosť Mobility & Innovation Production vo štvrtok predstavila na motoristickom okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potôni prvý slovenský vodíkový ťahač plne homologizovaný pre európsky trh. Ťahač je postavený na platforme Ford F-Max s podporou Ford Trucks. Predpokladaný dojazd ťahača je od 600 do 750 kilometrov.Deficit verejných financií má v budúcom roku klesnúť na 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných očakávaných 5,8 % HDP. Hotovostný schodok štátneho rozpočtu má dosiahnuť 6,4 miliardy eur. Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili zákon o štátnom rozpočte na budúci rok a vzali na vedomie rozpočet verejnej správy na roky 2025 až 2027 s miernymi úpravami oproti pôvodnému vládnemu návrhu.Projekt výstavby tunela Karpaty pri Bratislave získal rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Pred samotnou prípravou projektu bude potrebné ešte vykonať hydrogeologický prieskum. V stredu na spoločnej tlačovej konferencii o tom informovali minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).