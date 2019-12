ROK 2019: Nový guvernér NBS a minister financií, znižovanie daní

Federal Reserve Bank v New Yorku. Foto: TASR/AP

Bratislava 25. decembra (TASR) – TASR prináša výberovú chronológiu udalostí z oblasti financií v roku 2019:- Slovenská republika v roku 2018 hospodárila lepšie, ako predpokladala. Deficit rozpočtu dosiahol 1,182 miliardy eur, čo bolo o 791 miliónov eur menej, ako predpokladal štátny rozpočet. Informoval o tom vtedajší minister financií Peter Kažimír.- Prezident Andrej Kiska v predstihu vymenoval Petra Kažimíra za nového guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS). Stal sa ním 1. júna. Vo funkcii nahradil Jozefa Makúcha, ktorý z postu odstúpil ešte pred uplynutím celého funkčného obdobia.- Slovensko vďaka veľkej 11-ročnej emisii dlhopisov získalo prostriedky v objeme jednej miliardy eur. O transakciu malo záujem viac ako 150 investorov a celkový dopyt presiahol päť miliárd eur. Päťnásobný dopyt v porovnaní s objemom vydávanej emisie znamenal najvyšší záujem investorov po dlhových cenných papieroch v regióne strednej a východnej Európy od júna 2018.- Prezident Andrej Kiska prijal demisiu ministra financií Petra Kažimíra. Vedením rezortu dočasne poveril premiéra Petra Pellegriniho.- Americká ekonomika v prvých troch mesiacoch 2019 nečakane zrýchlila a vzrástla medziročne o 3,2 %. Išlo o lepší výsledok, ako sa očakávalo.- Tempo rastu eurozóny sa v 1. štvrťroku zrýchlilo. Podľa prvého odhadu Eurostatu sa hrubý domáci produkt (HDP) euroregiónu po očistení od sezónnych vplyvov zvýšil o 0,4 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, kedy medzikvartálne vzrástol o 0,2 %.- Novým ministrom financií sa stal Ladislav Kamenický.- Slovenská ekonomika v 1. štvrťroku tohto roka medziročne vzrástla o 3,7 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP oproti 4. štvrťroku minulého roka zvýšil o 0,9 %.- Francúzsky Senát schválil tzv. digitálnu daň. Daň vo výške 3 % z ročných príjmov z internetových služieb je splatná spätne od začiatku roka 2019.- Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami uvoľnila menovú politiku v snahe zabezpečiť pokračovanie rastu ekonomiky. Menový výbor znížil kľúčovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 2 až 2,25 %.- Rast slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku tohto roka spomalil na 1,9 %.- Tempo expanzie ekonomiky eurozóny sa v 2. štvrťroku v súlade s predpokladmi spomalilo. HDP regiónu sa za tri mesiace od apríla do júna medzikvartálne zvýšil o 0,2 % po náraste o 0,4 % v prvých troch mesiacoch. Medziročne HDP eurozóny stúpol o 1,1 %.- Európska centrálna banka (ECB) uvoľnila svoju menovú politiku, aby podporila ekonomiku eurozóny. Rada guvernérov znížila depozitnú sadzbu hlbšie do negatívneho pásma, konkrétne o 10 bázických bodov na -0,50 %. Kľúčová sadzba zostala na úrovni 0,00 % a sadzba na jednodňové refinančné operácie na úrovni 0,25 %. ECB takisto rozhodla, že od 1. novembra obnoví program nákupu aktív. Mesačný objem nákupov má predstavovať 20 miliárd eur.- Na Slovensku sa od roku 2020 zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na denníky. Novelu zákona z dielne SNS schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.- Od budúceho roka na Slovensku klesne daň z príjmu právnických osôb z 21 % na 15 %. Týka sa to podnikateľských subjektov, ktoré majú obrat do 100.000 eur. Parlament schválil novelu zákona o dani z príjmov z dielne SNS.- Nezdaniteľná časť základu dane sa od budúceho roka zvýši z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima. Návrh novely zákona o dani z príjmov z dielne poslancov Mosta-Híd schválilo plénum parlamentu.- Americká centrálna banka znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov. Sadzba sa tak dostala do rozpätia 1,75 % až 2 %.- Na vybrané potraviny sa od budúceho roka zníži DPH na 10 %. Zahŕňa to napríklad zdravé mliečne výrobky, prevažnú časť ovocia a zeleniny mierneho pásma, med či chlieb. Parlament schválil novelu z dielne koaličnej SNS.- Slovensko v tomto ani budúcom roku nedosiahne vyrovnané hospodárenie. Vláda schválila návrh rozpočtu, ktorý počíta v tomto roku s deficitom na úrovni 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP), v budúcom roku by mal byť 0,49 % HDP.- Americká centrálna banka v súlade s očakávaniami tretíkrát v roku uvoľnila menovú politiku. Signalizovala zároveň, že cyklus uvoľňovania zrejme čaká pauza. Menový výbor znížil kľúčovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 1,50 až 1,75 %.- Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku vzrástla o 0,2 %. V medziročnom porovnaní HDP eurozóny vzrástol o 1,1 %.- Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) navrhla zavedenie globálnej minimálnej dane pre firmy. Chce tak zabrániť tomu, aby sa firmy vyhýbali plateniu daní. Technologické giganty a ďalšie veľké nadnárodné koncerny by sa tak museli vyrovnať s minimálnou daňou aj v prípade, že zabezpečili presun svojich ziskov do daňových rajov.- Rast HDP na Slovensku spomalil aj v 3. štvrťroku, kedy dosiahol 1,3 %. Oproti 2. štvrťroku sa zvýšil o 0,4 %.- Veľké internetové firmy majú v ČR od budúceho roka podliehať novej digitálnej dani. Česká vláda schválila návrh na zavedenie 7-percentnej dane na internetové služby, ktoré títo globálni hráči v Česku poskytujú. Do štátnej pokladnice by mala daň, ktorá má časovo obmedzenú platnosť, priniesť 5 miliárd Kč (necelých 200 miliónov eur) ročne.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová informovala, že nevymenuje do funkcie viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Jozefa Hudáka. Hudák podľa Čaputovej nespĺňa viacero podmienok, ktoré si vyžaduje táto funkcia. Parlament schválil návrh vlády na jeho vymenovanie ešte vlani v decembri.– Slovenský rozpočet na budúci rok nie je podľa Európskej komisie (EK) úplne v súlade s požadovanými pravidlami. Aj napriek tomu ho však EK akceptovala a dala mu zelenú. Pri hodnotení štrukturálneho salda, ako aj výdavkového pravidla EK identifikovala riziko odchýlenia. Zároveň však vyzdvihla, že dlh SR je bezpečne pod hranicou 60 % HDP.- Osobitný odvod budú banky na Slovensku platiť aj naďalej a od budúceho roka sa jeho výška zdvojnásobí. Zmenu schválil parlament v skrátenom konaní. V súčasnosti platia banky odvod vo výške 0,2 % z hodnoty svojich pasív vykazovaných v súvahe, znížených o niektoré položky.- Parlament schválil štátny rozpočet a rozpočet verejných financií na budúci rok. Deficit má dosiahnuť 0,49 % HDP.- Novou viceguvernérkou NBS by sa mohla stať súčasná štátna tajomníčka rezortu financií Dana Meager. Do tejto funkcie ju nominoval vládny kabinet. Návrh ešte bude musieť odobriť parlament a následne ju vymenovať prezidentka Zuzana Čaputová.- Limit verejných výdavkov pre budúci rok by mal byť na úrovni 39,326 miliardy eur, čo zodpovedá dosiahnutiu štrukturálneho deficitu na úrovni 0,5 % HDP. Ide o strop výdavkov, ktorý je schválený v rozpočte verejnej správy na rok 2020 a ktoré môže verejná správa v budúcom roku minúť. Navrhuje to Ministerstvo financií (MF) SR.