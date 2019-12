Rok 2019: Energetická únia, obmedzovanie ťažby ropy a čistá energia

JANUÁR

Bratislava 22. decembra (TASR) – TASR prináša výberovú chronológiu udalostí z oblasti energetiky v roku 2019.- Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalší veľkí producenti na čele s Ruskom sa rozhodli znížiť ťažbu, aby obmedzili nadmernú ponuku na trhu. Koalícia sa rozhodla pokračovať v spolupráci pre prípad potrebnej rozsiahlejšej korekcie.- Rusko sa v Bruseli zaviazalo, že bude pokračovať v dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu, teda aj cez Slovensko, aj po roku 2019. Uviedol to podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič.- Spoločnosti Západoslovenská distribučná a E.ON Distribuce spolu s partnermi projektu a prevádzkovateľmi prenosových sústav ČEPS a SEPS získali od Európskej komisie kofinancovanie v sume 91,2 milióna eur na medzinárodný projekt inteligentnej sústavy ACON Smart grid. Išlo o prvý projekt distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi PCI projektmi (tzv. projekty spoločného záujmu) a zároveň dostal historicky najvyšší grant.- EK privítala konečnú dohodu medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a Rady EÚ ohľadom revidovanej smernice EÚ o plyne. Pozmenená smernica umožní komisii väčšou mierou regulovať výstavbu plynovodov z tretích krajín, čo sa týka aj plynovodu Nord Stream 2, spájajúceho Nemecko a Rusko po dne Baltského mora.- Krajský súd v Košiciach prvýkrát rozhodol v kauze G-komponent. Potvrdil skoršie rozhodnutie Okresného súdu Košice I, ktoré dalo za pravdu výrobcovi zelenej energie. Východoslovenská distribučná musela výrobcovi elektriny vrátiť takmer 100.000 eur.- Spoločnosť ExxonMobil objavila v pobrežných vodách Cypru nové ložisko plynu, tretie najväčšie na svete za uplynulé dva roky. Podľa ministra pre energetiku Jorgosa Lakkotrypisa by sa Cyprus mohol stať alternatívnym zdrojom energie pre Európu.- Dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA na trh EÚ za posledných šesť mesiacov stále rástol. V spoločnom vyhlásení EÚ a USA to zverejnila EK. Prezident Donald Trump a predseda EK Jean-Claude Juncker 25. júla 2018 vo Washingtone stanovili cieľ posilniť spoluprácu. Odvtedy dovoz amerického skvapalneného zemného plynu do EÚ vzrástol o 181 % do začiatku marca 2019.- USA budú exportovať viac ropy ako Rusko a do roku 2024 môžu zosadiť Saudskú Arábiu z postu najväčšieho vývozcu, uviedla Medzinárodná agentúra pre energetiku. Jej prognóza prišla niekoľko týždňov po tom, čo export ropy z USA dosiahol rekordných 3,6 milióna barelov za deň.- Ak nebudú nové bloky jadrovej elektrárne v Mochovciach bezpečné, SR ich neuvedie do prevádzky. Minister hospodárstva SR Peter Žiga o tom ubezpečil svoju rezortnú kolegyňu, rakúsku spolkovú ministerku pre trvalú udržateľnosť a turizmus Elisabeth Köstinger na pracovnom stretnutí v Bratislave.- EK predstavila v Bruseli štvrtú správu o stave energetickej únie. Podľa Maroša Šefčoviča exekutíva EÚ v plnej miere splnila svoju víziu stratégie, ktorá má zabezpečiť prístupnú, cenovo dostupnú, bezpečnú, konkurencieschopnú a udržateľnú energiu pre všetkých Európanov.- Prvá emisia dlhopisov Saudi Aramco vzbudila enormný globálny záujem. Saudskoarabský, štátom kontrolovaný energetický gigant, ktorý chcel z emisie pôvodne získať 10 miliárd USD, dostal ponuky v sume takmer 100 miliárd USD.- Poľsko a Nemecko pozastavili dovoz ruskej ropy prostredníctvom ropovodu Družba pre problémy s kvalitou dodávanej suroviny. Neskôr sa pozastavenie dotklo aj ďalších krajín vrátane Slovenska.- Dve čerpacie stanice na hlavnom saudskoarabskom ropovodom potrubí sa stali terčom útoku dronmi. Drony zaútočili aj na ďalšie zložky tamojšej energetickej infraštruktúry. Útok uskutočnili jemenskí šiitskí povstalci húsíovia.- Maroš Šefčovič spolu s prezidentom USA Donaldom Trumpom absolvoval cestu z Washingtonu do mesta Hackberry v štáte Louisiana, kde sa nachádza terminál na vývoz LNG do Európy. EÚ a USA sú partnermi a spojencami, pričom otvorením LNG terminálu v Louisiane štartujeme novú etapu v našej strategickej spolupráci, vysvetlil Šefčovič.- Horná Nitra sa pri prerode z uhoľného na iný priemysel musí opierať o dobrú dopravnú napojenosť regiónu, podporovať inovácie v priemysle i cestovný ruch, nízkouhlíkovú ekonomiku, ako i zmiernenie dopadov na život baníkov v nadväznosti na útlm ťažby uhlia. Počíta s tým Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra, ktorý schválila vláda.- Energetická spoločnosť Innogy predala podiel vo Východoslovenskej energetike svojmu ešte stále materskému koncernu RWE. Cena 49 % podielu firmy Východoslovenská energetika Holding nebola zverejnená.- Európska komisia oznámila, že v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci schválila plány slovenskej vlády čiastočne kompenzovať energeticky náročné spoločnosti pre zavedenie vnútroštátneho príplatku na financovanie podpory elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Schéma štátnej pomoci, ktorá sa bude uplatňovať do 31. decembra 2029, má predbežný rozpočet 120 miliónov eur na roky 2019 až 2021.- EK prijala v Bruseli tri odporúčania na pomoc členským štátom EÚ pri prechode na čistú energiu. Pripomenula, že energetická účinnosť je kľúčovým cieľom EÚ, pretože úspory energie sú najjednoduchší spôsob ako ušetriť peniaze spotrebiteľom a znížiť emisie skleníkových plynov. EÚ chce znížiť spotrebu energie zlepšením energetickej účinnosti najmenej o 32,5 % do roku 2030.- Počet členov OPEC od roka 2020 klesne po tom, ako organizáciu opustí Ekvádor. Ekvádorské ministerstvo energetiky informovalo, že od 1. januára 2020 nebude členom OPEC, ako dôvod uviedlo finančné problémy.- Americký minister energetiky Rick Perry počas návštevy Litvy kritizoval projekt nového plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Nemecka. Plynovod podľa neho predstavuje "veľký úder" pre diverzifikáciu a bezpečnosť energetického zásobovania Európy. Nord Stream 2 spolu s plynovodom Turecký prúd z Ruska do Turecka podľa neho poskytne Moskve možnosť do konca desaťročia úplne zastaviť prepravu plynu cez Ukrajinu.- Rokovania o dodávkach ruského plynu cez Ukrajinu nepokročili. Maroš Šefčovič vyjadril sklamanie, že v trojstranných rokovaniach medzi EK, Ruskom a Ukrajinou nenastal pokrok.- Finančnú kompenzáciu pre energeticky náročné podniky získa tento rok 76 spoločností. Ide o historicky prvú takúto podporu od štátu. Pre podniky je na prerozdelenie určená suma 40 miliónov eur. Výška kompenzácie pre jednotlivé podniky závisí od reálnej spotreby elektrickej energie, pričom najvyšší príspevok - vyše 12 miliónov eur - získa U. S. Steel Košice.- Európska investičná banka oznámila, že od konca roka 2021 ukončí financovanie projektov v oblasti fosílnych palív. Rozhodnutie bude mať vplyv na financovanie projektov v plynárenskom sektore za miliardy dolárov.- Slovensko a Maďarsko uzavreli dohodu, na základe ktorej si v prípade budúcej plynovej krízy vzájomne pomôžu. Obe strany majú záujem prehlbovať spoluprácu v oblasti plynu a energetiky a v budúcnosti by mohli podpísať memorandum v súvislosti s plynovým prepojením obidvoch krajín.- Katar výrazne zvýši produkciu LNG, ktorá je už teraz najväčšia na svete, vďaka bohatším zásobám suroviny. Katar do roku 2027 zvýši produkciu LNG zo súčasných 77 miliónov ton na 126 miliónov ton ročne.- Štáty OPEC a ich spojenci na čele s Ruskom v zoskupení OPEC+ sa na schôdzke vo Viedni dohodli, že súčasný program obmedzovania ťažby prehĺbia o ďalších 500.000 barelov denne. Dodatočné produkčné škrty budú platiť v 1. kvartáli 2020.- Slovensko by malo do roku 2030 zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie zo súčasných približne 12 % na 19,2 %. Vyplýva to z národného energetického a klimatického plánu, ktorý schválila vláda. Rezort hospodárstva sa po niekoľkých mesiacoch pripomienkovaní pôvodného návrhu priklonil k nižšiemu podielu obnoviteľných zdrojov energie, keď v hre bolo aj zvýšenie na 20 %.- Slovensko je pripravené na možné zastavenie dodávok ruského zemného plynu od začiatku budúceho roka. Zásobníky sú naplnené na 95 %, čo by malo stačiť približne na tri mesiace. Po rokovaní plynárenských spoločností s Ministerstvom hospodárstva SR to uviedol šéf rezortu Peter Žiga. Rokovania Ruska a Ukrajiny o novej desaťročnej zmluve na dodávku a tranzit plynu pokračujú, no zatiaľ nie je isté, či krajiny nový kontrakt uzatvoria ešte v tomto roku.- Americký Kongres schválil sankcie proti projektu plynovodu Nord Stream 2, ktorý je tesne pred dokončením. Zákon, ktorý umožňuje sankcie proti firmám podieľajúcim sa na projekte plynovodu, veľkou väčšinou odobril aj Senát. Snemovňa reprezentantov legislatívny balík, ktorého súčasťou sú aj sankcie proti projektom plynovodov Nord Stream 2 a Turkstream, schválila už 11. decembra.