REFORMY I PROTESTY: Čím si ekonomika Slovenska prešla v roku 2021?

Bratislava 27. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu najdôležitejších udalostí zo slovenskej ekonomiky v roku 2021.- Štátny rozpočet dosiahol za rok 2020 deficit na úrovni 7,758 miliardy eur. Oproti plánovanému schodku z upraveného rozpočtu na úrovni 11,953 miliardy eur bol tak nižší o vyše 4 miliardy eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR. Vývoj štátneho rozpočtu vlani významne ovplyvnila prebiehajúca pandémia nového koronavírusu a novelizácia zákona o štátnom rozpočte v priebehu roka.– Za rok 2020 bolo v slovenských automobilkách vyrobených približne 985.000 vozidiel, čo je o 11 % menej oproti rekordnému roku 2019. Pod pokles sa podpísala najmä mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Informoval o tom Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR..- Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) upravila hodnotenie Slovenska a zmenila výhľad nášho úverového ratingu z negatívneho na stabilný. Úroveň hodnotenia zostáva na A+. Zmena výhľadu odzrkadlila pozitívne očakávania analytikov S&P, podľa ktorých dôjde v roku 2021 k oživeniu slovenskej ekonomiky– Národná rada (NR) SR schválila novelu Zákonníka práce. Zamestnanec si podľa nej bude môcť vybrať, či chce gastrolístok alebo finančný príspevok. Upravila tiež inštitúty ako domáca práca a telepráca, ustanovila právo na odpojenie sa zamestnanca.– Spoločnosti, ktoré patria do kritickej infraštruktúry, budú povinné nahlásiť Ministerstvu hospodárstva (MH) SR, že dochádza k predaju či napríklad konkurzu. Experti na rezorte následne vyhodnotia, či to môže byť ohrozením pre krajinu a predložia vláde návrh na vyslovenie súhlasu, súhlasu s podmienkou alebo nesúhlasu, a kabinet rozhodne. Parlament schválil novelu zákona o kritickej infraštruktúre.– Na Slovensku odštartovali veľkoplošné opravy ciest prvej triedy. Začali 30 úsekmi po celom Slovensku. Pôjde spolu o 90 kilometrov, investícia je 23 miliónov eur.- Slovenská ekonomika v roku 2020, poznačenom pandémiou nového koronavírusu, klesla o 5,2 %. Prepad ekonomiky vo 4. štvrťroku bol druhý najmiernejší za minulý rok, keď dosiahol 2,7 %. Údaje zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) sa stal s účinnosťou od 16. marca opätovne Ľuboš Pástor. Návrh guvernéra banky Petra Kažimíra schválila vláda. Pástor je členom BR od marca 2015.– Na Slovensku vznikla agentúra Slovakia Travel, ktorej cieľom je podpora cestovného ruchu. Generálnym riaditeľom tejto agentúry sa stal Václav Mika.- Deficit verejnej správy v minulom roku dosiahol 5,609 miliardy eur, čo predstavovalo 6,16 % hrubého domáceho produktu (HDP) Slovenska. Verejný dlh dosiahol 55,181 miliardy eur, čo bolo na úrovni 60,57 % HDP. Vyplýva to zo správy o deficite a dlhu SR, ktorú zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR a ktorá bola predložená Európskej komisii (Eurostatu).– Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu so spoločnosťou Skanska, ktorá je novým zhotoviteľom úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná skala. Zmluvná cena na dokončenie 13,5-kilometrového úseku D1 vrátane 7,5 kilometra dlhého Tunela Višňové je 255 miliónov eur.– Plán obnovy a odolnosti SR, ktorý obsahuje reformy a investície v hodnote takmer 6,6 miliardy eur, schválila vláda. Najobjemnejší balík spomedzi piatich hlavných oblastí má ísť na zelenú ekonomiku, za ňou nasleduje oblasť zdravia. Ďalšími oblasťami, s ktorými dokument počíta, sú efektívna verejná správa a digitalizácia, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie.– Prezidentka Zuzana Čaputová, predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Eduard Heger (OĽANO) podpísali sprievodný list k Plánu obnovy a odolnosti SR adresovaný predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej.- Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) získala dôveru poslancov Národnej rady (NR) SR. Za programové vyhlásenie vlády, a teda aj za dôveru kabinetu, hlasovalo 89 členov snemovne zo 144 prítomných, proti bolo 55 poslancov.– Parlament schválil zákon o podpore v čase skrátenej práce, tzv. trvalý "". Podstatou tohto nástroja je poskytovanie právne nárokovateľnej podpory, ktorá bude účelovo určená na vyplácanie náhrady mzdy zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. skrátenej práci.– Harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR vláda vzala na vedomie. Počíta s investíciami do ciest v objeme 0,8 % HDP ročne. Nadväzuje na vládou už skôr schválený materiál o prioritách vo výstavbe cestnej infraštruktúry.– Celkové výdavky štátneho rozpočtu budú tento rok vyššie o 3,74 miliardy eur a dosiahnu tak 27,6 miliardy eur. Národná rada (NR) SR schválila novelu zákona roka, ktorú prerokovala v zrýchlenom režime. Rovnako ako výdavky sa zvýši aj plánovaný schodok rozpočtu. Stúpne z necelých 8,1 miliardy eur na 11,8 miliardy eur. Zvýšenie rezervy na výdavky súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 predstavuje spolu 2,7 miliardy eur.- Agentúra Moody’s potvrdila Slovensku rating na úrovni A2 so stabilným výhľadom. Hodnotenie odráža ekonomickú situáciu, v akej sa Slovensko nachádza po druhej vlne pandémie. Podobne potvrdila Slovensku koncom apríla rating na úrovni A s negatívnym výhľadom agentúra Fitch Ratings.– Slovenský plán obnovy má zelenú. Oznámila to predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Ocenila, že Slovensko odovzdalo plán obnovy medzi prvými, vyzdvihla aj výbornú spoluprácu. Plán podľa jej slov spĺňa kritériá, je ambiciózny a kvalitný.- Výnimočné okolnosti vo verejných financiách sa po roku skončili. Zároveň sa však až do konca roku 2022 nebude uplatňovať korekčný mechanizmus. Návrh z dielne Ministerstva financií (MF) SR schválila vláda. Výnimočné okolnosti vyhlásil kabinet ešte 24. júna 2020 z dôvodu vplyvu pandémie COVID-19 na slovenskú ekonomiku.- Minister financií Igor Matovič (OĽANO) zostal vo funkcii. Plénum Národnej rady ho pri hlasovaní na záver mimoriadnej schôdze o návrhu na jeho odvolanie podržalo. Za vyslovenie nedôvery Matovičovi bolo 51 zo 135 prítomných poslancov. Proti hlasovalo 67 a zdržalo sa 17 zákonodarcov.– Cestovným kanceláriám bude poskytnutá návratná finančná výpomoc na vrátenie zálohových platieb klientom, pre ktorých neboli zrealizované náhradné zájazdy. Zároveň sa zavedie očkovacia prémia a sprostredkovateľský bonus ako nástroje na motiváciu k očkovaniu. Tieto novinky priniesol zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorý schválil parlament.- Ekonomika Slovenska v 2. kvartáli tohto roka prudko zrýchlila, jej medziročný rast dosiahol 9,6 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR. Slovenská ekonomika tak rástla najvýraznejšie od posledného štvrťroku 2007. Vysoký rast možno pripísať najmä nízkej porovnávacej základni, pretože v 2. štvrťroku 2020 nastalo výrazné ekonomické spomalenie spôsobené opatreniami počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19. Medziročný hospodársky prepad vtedy dosiahol 10,9 %.– Národná rada SR schválila zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Právna norma usmerňuje procesy pri implementácii plánu obnovy a upravuje vzťahy pri poskytovaní prostriedkov mechanizmu či pôsobnosť orgánov štátnej správy.- Novým šéfom Inštitútu finančnej politiky (IFP) ministerstva financií sa s účinnosťou od 15. októbra stal ekonóm a analytik Juraj Valachy. Na pozícii vystriedal Eduarda Hagaru. Valachy sa stal v poradí 8. riaditeľom IFP.- Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) podpísal dohodu o financovaní medzi Európskou komisiou a SR, ktorá umožní, aby na Slovensko prišli prvé prostriedky z Fondu obnovy a odolnosti. Prvá preddavková platba tvorila približne 822 miliónov eur (13 % z celkovej sumy).– Bývalá OTP Banka Slovensko sa začlenila pod značku ČSOB, právne sa zlúčili. Všetci klienti OTP sa automaticky stali klientmi ČSOB Banky.Slovenský minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) a výkonný riaditeľ Európskeho orgánu práce (ELA - European Labour Authority) Cosmin Boiangiu podpísali medzinárodnú zmluvu o sídle tejto organizácie. Zmluva hovorí o poskytnutí vhodného umiestnenia agentúry v Bratislave a o inej podpore, ako aj o výsadách, imunitách či iných zvýhodneniach pre ELA, výkonného riaditeľa, zamestnancov agentúry a ich rodinných príslušníkov.- Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok aj rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky. Podľa návrhu predloženého ministerstvom financií by malo Slovensko v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). Očakávaný schodok v tomto roku je necelých 8 % HDP. V ďalších rokoch by mal deficit verejných financií klesať pod 3 % hranicu.- Deficit verejnej správy SR v roku 2020 dosiahol 5,062 miliardy eur, čo predstavovalo 5,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Dlh verejnej správy v roku 2020 dosiahol 55,010 miliardy eur, čo bolo na úrovni 59,74 % HDP. V porovnaní s prvou jarnou notifikáciou, zverejnenou v apríli, hospodárenie štátu skončilo s nižším deficitom takmer o 547 miliónov eur a celkový dlh bol nižší o 171 miliónov eur.– Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) ustál v NR SR pokus o jeho odvolanie a zostal tak vo funkcii ministra hospodárstva. Za jeho odvolanie hlasovalo 50 zo 136 prítomných poslancov.– Slovensko poslalo návrh partnerskej dohody na programové obdobie 2021 – 2027 do Bruselu. Oznámila to ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). V nasledujúcom programovom období by Slovensko malo dostať z eurofondov asi 13 miliárd eur.– Hodnota nákupov pri platbe v hotovosti sa bude zaokrúhľovať tak, aby sa významne obmedzil obeh jednocentových a dvojcentových mincí. Zabezpečí to novela zákona o cenách, ktorú schválil parlament. Jednocentové a dvojcentové mince naďalej zostanú zákonným platidlom. Príjemcovia platieb aj po tom, ako sa zavedie povinné zaokrúhľovanie, budú naďalej povinní prijať pri platbách v hotovosti tieto mince.- Milan Krajniak (Sme rodina) zostal ministrom práce. Plénum Národnej rady SR ho podržalo. Za opozičný návrh na vyslovenie nedôvery hlasovalo len 48 zo 131 prítomných poslancov.- Na Slovensku získal oficiálne sídlo Európsky orgán práce (ELA), slávnostne otvorili jeho priestory v Bratislave. ELA bol založený 31. júla 2019. Očakáva sa, že plne funkčný bude najneskôr v roku 2024.– Minister financií Igor Matovič (OĽANO) postupne predstavil viaceré časti pripravovanej daňovo-odvodovej reformy. Išlo o zmeny v podpore rodín, zdaňovaní práce, firiem aj samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO).- Slovenská ekonomika v 3. štvrťroku medziročne vzrástla o 1,3 %. Vývoj ovplyvnil najmä pokles zahraničného dopytu. Hrubý domáci produkt ťahal zvýšený domáci dopyt, predovšetkým vyššia spotreba domácností. Výkon ekonomiky sa priblížil úrovni pred pandémiou, na dosiahnutie hodnôt rovnakého obdobia roka 2019 jej chýbalo 0,7 %, informoval Štatistický úrad SR.– Účinnosť zákona o tzv. trvalom kurzarbeite sa posunula z pôvodného 1. januára na 1. marca 2022. Za január a február budúceho roka by ešte mala pokračovať doterajšia štátna pandemická pomocná schéma. Rozhodol o tom parlament.- Odborári prijali ponuku štátu plynúcu z vyjednávania o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa pri štátnych zamestnancoch a zamestnancoch pracujúcich vo verejnom záujme. Od druhého polroka 2022 sa im tak budú valorizovať mzdy o tri percentá, tiež dostanú 350-eurovú jednorazovú odmenu a jeden deň plateného voľna navyše. S dohodou nesúhlasili školskí odborári, ktorí požadujú vyšší nárast platov.- Ľudia nad 60 rokov budú mať nárok na finančný príspevok za očkovanie vo výške 200 alebo 300 eur, podľa splnenia stanovených podmienok. Dostanú ho v hotovosti a použiť ho budú môcť ľubovoľne. Plénum Národnej rady (NR) SR schválilo novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.- Medziročný rast spotrebiteľských cien v SR dosiahol v novembri 5,6 %, čo je najvyššia hodnota za posledných sedemnásť rokov. Medzimesačne aj medziročne vzrástli najmä ceny vybraných potravín, stavebných materiálov a tiež nábytku, bytového zariadenia či bežnej údržby domácností. Informoval o tom Štatistický úrad SR.- Parlament schválil zákon roka, teda štátny rozpočet na budúci rok. Hlasovalo zaň 91 zo 146 prítomných poslancov. Spolu s ním vzala NR SR na vedomie rozpočet verejnej správy na nasledujúce tri roky. Slovensko by tak malo v budúcom roku hospodáriť s deficitom na úrovni 4,94 % hrubého domáceho produktu (HDP). V ďalších rokoch by mal deficit verejných financií klesať pod 3-percentnú hranicu.- Slovensko sa stalo treťou krajinou v Európskej únii (EÚ), ktorá má vyrokovanú a schválenú operačnú dohodu k žiadostiam o platbu z plánu obnovy. Informoval o tom po podpise dohody premiér Eduard Heger (OĽANO).