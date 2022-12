SLOVENSKÁ EKONOMIKA V ROKU 2022: Toto všetko sa udialo

JANUÁR

FEBRUÁR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

MAREC



Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

APRÍL



MÁJ



Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na snímke minister financií Igor Matovič (OĽaNO) sa teší po schválení svojho protiinflačného balíka na pomoc rodinám na 65. schôdzi parlamentu v Bratislave v utorok 24. mája 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke nový predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomír Andrassy počas tlačovej konferencie v Bratislave 27. mája 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

JÚN



Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vľavo podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) a vpravo predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO) počas tlačovej konferencie k predstaveniu operačného Programu Slovensko, na základe ktorého sa bude v novom eurofondovom programovom období čerpať 13 miliárd eur v Bratislave 28. júna 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

JÚL

Na snímke vpravo predseda vlády SR Eduard Heger a vľavo zástupca výkonného riaditeľa Volvo Javier Varela po podpise zmluvy o výstavbe závodu Volvo v industrialnom parku Valaliky pri Košiciach. V Bratislave 1. júla 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

AUGUST

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Na snímke vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová a vľavo novovymenovaný predseda Štatistického úradu SR Peter Peťko 18. augusta 2022 v Prezidentskom paláci v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Premiér Eduard Heger (OĽANO) spoločne s predsedom vlády Poľska Mateuszom Morawieckim oficiálne otvorili prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko, ktorý zabezpečí diverzifikáciu v dodávkach plynu. Obaja premiéri zdôraznili bezpečnostný rozmer nového plynovodu. Ten umožní výrazne znížiť závislosť krajín strednej Európy od dodávok ruského plynu. Na snímke zľava predseda vlády SR Eduard Heger a predseda vlády Poľska Mateusz Morawiecki počas prehliadky plynovodu na slávnostnom otvorení prepojovacieho plynovodu Poľsko-Slovensko 26. augusta 2022 v Strachocine. FOTO TASR – Roman Hanc Foto: TASR

SEPTEMBER



Na snímke uprostred premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) počas zavážania jadrového paliva do 3. bloku Atómových elektrární Mochovce v piatok 9. septembra 2022. Foto: FOTO TASR - Slovenské elektrárne

Prezidenta SR Zuzana Čaputová (vpravo) prijala v utorok 13. septembra 2022 v Prezidentskom paláci demisiu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Vo funkcii ho nahradil Karel Hirman (vľavo). Foto: TASR - Martin Baumann

OKTÓBER



NOVEMBER

Na snímke novozvolený predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Peter Kubovič počas tlačovej konferencie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) 10. novembra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na snímke prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko 26. augusta 2022 v poľskej Strachocine. FOTO TASR – Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Na snímke vľavo komisárka Európskej komisie Elisa Ferreirová a vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová počas tlačovej konferencie na podujatí s názvom Tvoríme lepšie Slovensko. Prítomní boli tiež komisár EK Nicolas Schmit a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Prešov, 24. novembra 2022. Foto: TASR - Maroš Černý

DECEMBER



Na snímke zľava podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič (OĽANO), predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO), minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) počas tlačovej konferencie o cenách energií pre domácnosti v Bratislave vo štvrtok 1. decembra 2022. Foto: TASR - Pavel Naubauer

Poslanci NR SR schválili vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov počas 78. schôdze NR SR 6. decembra 2022 v Bratislave. Na snímke hlasovacia tabuľa. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan počas verejného vyhlásenia rozhodnutia pléna Ústavného súdu SR k návrhu o financovaní voľného času dieťaťa. Košice, 13. decembra 2022. Foto: TASR - František Iván

Na snímke dočasne poverený podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) oslavuje po schválení štátneho rozpočtu na budúci rok počas rokovania 78. schôdze parlamentu 22. decembra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Na snímke vľavo dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) a vpravo prezidentka SR Zuzana Čaputová počas aktu dočasného poverenia riadením ministerstva financií SR 23. decembra 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí zo slovenskej ekonomiky v dvoch častiach (prvý a druhý polrok 2022):– Za prvé dva týždne roka natieklo cez Ukrajinu na Slovensko približne 430 miliónov kubických metrov (m3) ruského zemného plynu. Oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka, keď na Slovensku na vstupe vo Veľkých Kapušanoch zaevidovali spolu 1,065 miliardy m3, išlo o približne 60-percentný pokles.– Na Slovensku začali fungovať okamžité medzibankové platby. Do systému sa zapojili prvé tri firmy s bankovými licenciami, a to VÚB, Tatra banka a Slovenská sporiteľňa. Okamžité platby fungujú aj do zahraničia, do systému boli zapojené banky z 26 európskych krajín.– Hospodárenie štátu sa v januári medziročne zlepšilo o 311,2 milióna eur. Štátny rozpočet skončil v prebytku 123,4 milióna eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli príjmy rozpočtu o 316,9 milióna eur, čo je nárast o 31,6 %. Mierne, o 5,7 milióna eur alebo o 0,5 %, sa zvýšili aj výdavky rozpočtu.– Vláda schválila Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. Z európskych zdrojov je na to vyčlenených viac ako 3,3 miliardy eur, príspevok zo štátneho rozpočtu je vo výške 865 miliónov eur.- Medziročná inflácia na Slovensku v januári tohto roka vzrástla na 8,4 %, najviac ju potiahli rastúce ceny energií a potravín. Medzimesačne ceny vzrástli o 2,7 %, informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Medziročný rast cien tak začiatkom roka dosiahol najvyššiu hodnotu za viac ako sedemnásť rokov.– Slovenské elektrárne majú do roku 2024 pre slovenské domácnosti dodávať elektrinu za stanovenú cenu, a to 61,21 eura za megawatthodinu (MWh). Vláda zároveň z rokovania Národnej rady (NR) SR stiahla návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Obidve strany o tom podpísali memorandum.- Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku začiatkom tohto roka mierne stúpla, a to na 6,96 % z decembrových 6,76 %. Medziročne však došlo k poklesu, v januári 2021 bola totiž miera evidovanej nezamestnanosti na úrovni 7,81 %.- Slovenský plynárenský priemysel (SPP) s cieľom diverzifikácie zdrojov prvýkrát uzavrel zmluvu na nákup skvapalneného zemného plynu (LNG) v objeme 80 miliónov m3. Tanker dorazil do LNG terminálu na chorvátskom ostrove Krk.– Do platnosti vstúpil zákon o podpore v čase skrátenej práce. Zamestnávatelia z dovtedajších koronadotácií prešli na nové pravidlá, tzv. trvalý kurzarbeit.– Po januárovom prebytku vo výške 123 miliónov eur vykázal štátny rozpočet ku koncu februára schodok 680,4 milióna eur. Napriek tomu išlo oproti rovnakému obdobiu minulého roka o zlepšenie hospodárenia o takmer pol miliardy eur.- Medziročná inflácia na Slovensku vo februári tohto roka vzrástla na 9 %. Tempo medzimesačného rastu cien sa spomalilo, ceny vo februári v porovnaní s januárom vzrástli o 0,9 %.- Na Slovensku sa novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy zaviedli limity verejných výdavkov. Právnu normu schválila Národná rada (NR) SR. Limit verejných výdavkov mal prvýkrát platiť v rozpočtovom roku 2023.- Medzinárodná ratingová agentúra Fitch Ratings potvrdila úverový rating Slovenska na úrovni A so stabilným výhľadom. Hodnotenie SR bolo podľa nej podporené konkurencieschopným exportom, stabilnými priamymi zahraničnými investíciami a dôveryhodným politickým rámcom.– Zimnú vykurovaciu sezónu zvládlo Slovensko bez obmedzovania dodávok zemného plynu a od 1. apríla sa začali plniť zásobníky na ďalšiu zimu. K zníženiu energetickej závislosti od Ruska mali prispieť aj dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). Po skúšobnej dodávke prvého tankeru pre štátny SPP plánovalo Slovensko dodávky LNG zintenzívniť.- Vláda schválila návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027. Jej cieľom je stanovenie stratégie a priorít pre efektívne využívanie finančných prostriedkov z eurofondov v objeme 12,6 miliardy eur na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.- Verejná správa na Slovensku v roku 2021 hospodárila s deficitom takmer 6 miliárd eur, čo predstavovalo 6,15 % z hrubého domáceho produktu (HDP). Dlh verejnej správy dosiahol 61 miliárd eur, čo bolo nad úrovňou 63 % HDP. Štatistický úrad (ŠÚ) SR zverejnil aktuálnu Správu o deficite a dlhu SR.- Slovensko požiadalo o prvú platbu z plánu obnovy vo výške takmer 460 miliónov eur. Podarilo sa k tomu splniť všetkých požadovaných 14 míľnikov.– Dôchodcom bol vyplatený 13. dôchodok tento rok skôr, už v júli. Cieľom bolo pomôcť s aktuálnymi zvýšenými finančnými nákladmi spôsobenými rastom cien. Zmenu priniesla novela zákona o 13. dôchodku, ktorú schválila Národná rada (NR) SR.- Ratingová agentúra Standard and Poor´s (S&P) zhoršila výhľad ratingu Slovenska. Po novom sa dostal na úroveň A+ s negatívnym výhľadom. K rozhodnutiu zrevidovať výhľad dospela pre obavu z nižšej úrovne ekonomického rastu a z ohrozenia postpandemickej fiškálnej konsolidácie spôsobenej rusko-ukrajinským konfliktom. Rastúce ceny energií by mohli tiež viesť k zabrzdeniu výrobného sektora.- Suma daňového bonusu na dieťa sa zvýši. Zároveň sa zvýši prídavok na dieťa. Cieľom je aj zmiernenie dosahov aktuálneho zdražovania. Deti od piatich do 18 rokov mali dostať na voľnočasové aktivity každý mesiac 60 eur. Počítal s tým zákon o financovaní voľného času dieťaťa z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý schválila Národná rada (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní.- Ponukové ceny nehnuteľností na bývanie vzrástli v 1. štvrťroku tohto roka medzikvartálne o 8,5 %. Medziročné tempo rastu dosiahlo 23,3 %. Údaje o úveroch naznačili, že domácnosti sa na začiatku roka snažili ešte využiť nízke úrokové sadzby, informovala Národná banka Slovenska (NBS).- Za nového predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) zvolili poslanci NR SR Ľubomíra Andrassyho, dovtedajšieho podpredsedu úradu. Zvolili ho na sedemročné funkčné obdobie.– SPP podpísal kontrakt na dodávky nórskeho zemného plynu potrubím, ktorý by mal pokryť približne 32 % ročnej spotreby Slovenska. Ďalšiu zmluvu SPP podpísal na dodávky LNG loďami, pričom spolu mali tieto kontrakty zabezpečiť od júna asi 65 % spotreby.- Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie počas prvého štvrťroka medziročne vzrástli o 14,2 %, čo predstavovalo nový rekord medziročného vzostupu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 1. štvrťroku v stálych cenách medziročne zvýšil o 3,1 %. Výkonnosť slovenskej ekonomiky si tak udržala kladné hodnoty, ktoré boli vyššie ako v predošlých dvoch štvrťrokoch, informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Prezidentka Zuzana Čaputová sa rozhodla vrátiť parlamentu na opätovné prerokovanie balík prorodinných opatrení. Vetovala ho vo všetkých častiach, ktoré mali byť účinné až od januára 2023. Pri týchto častiach podľa nej neboli naplnené podmienky pre zrýchlený režim.- Inflácia na Slovensku v máji medziročne rástla už šestnásty mesiac za sebou. Kým jej hodnota ešte v januári bola na úrovni 8,4 %, v máji sa dostala na nové 22-ročné maximum 12,6 %. Medzimesačný rast cien dosiahol 1,6 %.– Parlament schválil druhý legislatívny balík na zlepšenie podnikateľského prostredia, tzv. kilečko 2. Právna úprava obsahuje spolu takmer 200 opatrení.- Národná rada SR prelomila veto prezidentky v prípade zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Protiinflačný balík schválilo plénum v pôvodnom znení a odmietlo pripomienky hlavy štátu. Prezidentka už skôr avizovala, že v prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd (ÚS) SR.– Vláda schválila Program Slovensko, na základe ktorého sa má čerpať takmer 13 miliárd eur eurofondov v novom programovom období.- Švédska automobilka Volvo Cars postaví pri Košiciach závod na výrobu elektromobilov za 1,2 miliardy eur. Výberom Slovenska ako lokality pre svoj nový výrobný závod vytvára Volvo európsky výrobný trojuholník, ktorý zahŕňa závody v Gente (Belgicko) v západnej Európe a v Torslande (Švédsko) v severnej Európe. Informovalo o tom Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.- Novým členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) sa stal ekonóm Martin Šuster, ktorý na pozícii vystriedal Anettu Čaplánovú. Šuster bol dlhoročným riaditeľom odboru výskumu Národnej banky Slovenska (NBS). Pred nástupom do RRZ pôsobil v tíme plánu obnovy.- Európska komisia (EK) vyplatila Slovensku prvú platbu vo výške 398,7 milióna eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF).– Medzištvrťročný rast ponukových cien nehnuteľností na bývanie na Slovensku v druhom kvartáli mierne spomalil na 6,4 %. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).- Medzinárodná ratingová agentúra Moody´s potvrdila rating Slovenska na úrovni A2, zhoršila však jeho výhľad zo stabilného na negatívny.- Novým predsedom Štatistického úradu (ŠÚ) SR sa s účinnosťou od septembra stal Peter Peťko. Do funkcie ho na návrh vlády vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová.- Ratingová agentúra Fitch Ratings ponechala úverový rating Slovenska na úrovni A, zmenila však výhľad z pôvodne stabilného na negatívny.- Úrad jadrového dozoru (ÚJD) vydal definitívne rozhodnutie, ktorým umožnil spustenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO3) do prevádzky. Do plnej prevádzky sa mal dostať po 18 týždňoch od zavezenia paliva, teda začiatkom budúceho roka.- Premiér Eduard Heger spoločne s predsedom vlády Poľska Mateuszom Morawieckim oficiálne otvorili prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko, ktorého cieľom je zabezpečiť diverzifikáciu v dodávkach plynu.- Realizačné ceny nehnuteľností určených na bývanie vzrástli počas druhého štvrťroka v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 16,6 %, čo bolo najviac v histórii zisťovania od roku 2010. Ceny, za ktoré sa nehnuteľnosti skutočne aj predali, tak naďalej zvyšovali dynamiku rastu. Oproti prvému štvrťroku vzrástli o 5,5 %, informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska v 2. štvrťroku medziročne vzrástol o 1,8 %. Slovenská ekonomika tak naďalej rástla, v porovnaní s prvým štvrťrokom sa však tempo spomalilo, informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Slovensko podpísalo zmluvu na dodávky LNG, ktorý bude prúdiť cez Taliansko. Ide o kontrakt medzi firmou ExxonMobile a SPP.- Slovenské elektrárne začali so zavážaním jadrového paliva do reaktora 3. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach (EMO). Tento proces ukončili 12. septembra. V reaktore tak bolo uložených 312 palivových a 37 regulačných kaziet.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala nových ministrov po odchode SaS z vlády. Na rezort hospodárstva nastúpil Karel Hirman, na rezort spravodlivosti Viliam Karas a na ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer.- Medziročná hodnota inflácie na Slovensku sa v auguste zvýšila na 14 %. V tom čase to bola najvyššia úroveň za posledných vyše 22 rokov. Medzimesačne inflácia vzrástla o 0,8 %, informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.- Slovenské elektrárne ukončili montáž reaktora v jadrovej elektrárni Mochovce. Stalo sa tak týždeň po zavezení všetkých 349 palivových kaziet do aktívnej zóny.- Kompetencie štátu v stave energetickej núdze sa posilnia. Ceny elektriny a plynu v situácii núdzového stavu má určovať vláda nariadením. Vyplýva to z novely zákona o energetike, ktorú schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.– Seniori v dôchodkovom veku budú môcť od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Možnosť odísť do predčasného dôchodku vznikne po odpracovaní 40 rokov. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú schválila Národná rada (NR) SR.- Slovenská republika sa prvýkrát v tomto roku vrátila na medzinárodný kapitálový trh s novou emisiou 10-ročných dlhopisov v hodnote 1 miliardy eur. Ich výnos do splatnosti dosiahol 4,084 % p. a.- Deficit verejných financií SR by mal v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025, ktorý schválila vláda. V ďalších rokoch by podľa plánu malo schodkové hospodárenie postupne klesnúť na 3,4 % v roku 2024 a 2,7 % v roku 2025.- Príjmy aj výdavky štátneho rozpočtu na tento rok sa zvýšili približne o 1,5 miliardy eur. Vyplýva to z novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2022, ktorú schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.- Dôchodcom, ktorí majú nárok na 13. dôchodok, bola dávka tento rok vyplatená aj druhýkrát. V decembri však jeho výška bola krátená, a to koeficientom 0,7. Plénum Národnej rady (NR) SR schválilo novelu zákona o 13. dôchodku.- Firmy na Slovensku budú mať od 1. januára do 31. marca budúceho roka zastropovanú silovú zložku ceny energií. Pri elektrine to bude na úrovni 199 eur za megawatthodinu (MWh) a pri plyne 99 eur za MWh. Nad túto úroveň preplatí štát 80 % výdavkov, avizoval premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že dôležité je schválenie rozpočtu na budúci rok.– Slovensko podalo druhú žiadosť o platbu z plánu obnovy a odolnosti, tentoraz vo výške 815 miliónov eur.– Tripartita sa dohodla na pomoci energeticky náročným podnikom v súvislosti so zvýšenými cenami energií. Pomôcť to má približne 50.000 zamestnancom pracujúcim v energeticky náročných firmách. Na tento rok by podpora mala predstavovať sumu 40 miliónov eur.- Štruktúra odplát dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) sa zmení. Zavedie sa aj predvolená investičná stratégia v 2. pilieri. Vyplýva to z novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.- Prídavok na dieťa sa zvýši na 60 eur mesačne. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku v sume 110 eur pre deti pri nástupe do prvého ročníka základnej školy. Plénum Národnej rady SR schválilo novelu zákona o prídavku na dieťa.– Aj keď parlament v marci schválil zavedenie výdavkových limitov verejnej správy, do štátneho rozpočtu na rok 2023 sa pôvodne nedostali. Nakoľko si ale Slovensko stanovilo zavedenie týchto limitov ako jeden z míľnikov Plánu obnovy a odolnosti, hrozí pozastavenie platieb od EÚ. Potvrdil to premiér Eduard Heger (OĽANO) s tým, že o probléme už rokoval aj s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou.- Národná rada SR zvolila Petra Kuboviča za predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na päťročné funkčné obdobie. Navrhla ho vláda na základe verejného vypočutia. Kubovič bol členom Rady ÚVO.– Možnosti štátnej podpory podnikov sa rozšíria o dotácie na vysoké ceny elektriny a plynu. Vyplýva to z novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva a o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý schválilo plénum NR SR.- Prepojovací plynovod Poľsko-Slovensko je pripravený na komerčnú prevádzku. Kapacita nového prepojovacieho bodu bola dostupná od 12. novembra. Prepojovací plynovod má celkovú dĺžku 164 kilometrov (km). Na poľskej strane má dĺžku 61,3 km (Strachocina-hranica). Dĺžka slovenskej časti je 103 km od štátnej hranice po kompresorovú stanicu Veľké Kapušany.– Štát ako jediný akcionár zvýšil finančnú hotovosť SPP o 500 miliónov eur formou vkladu do kapitálových fondov firmy. Tá by mala peniaze vrátiť do konca marca budúceho roka. Transakciu schválila vláda.- Vláda pomôže samosprávam zvládať energetickú krízu. Od 1. januára do 31. marca budúceho roka bude cena elektrickej energie pre samosprávy, podobne ako pre podniky, zastropovaná na úrovni 199 eur za megawatthodinu a pri plyne na úrovni 99 eur za megawatthodinu. Pri nákladoch nad tento strop preplatí štát 80 percent.– Slovenské elektrárne by mali dodať v budúcom roku elektrinu pre domácnosti z jadrových zdrojov za stanovenú cenu 61,20 eura za megawatthodinu v množstve 5,79 terawatthodiny (TWh). Vyplýva to z vládou schváleného všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny pre domácnosti v Slovenskej republike. Kabinet schválil aj nadväzujúci VHZ, podľa ktorého SPP bude predávať silovú elektrinu určenú pre domácnosti dodávateľom za 67,32 eura za megawatthodinu (MWh).- Ratingová agentúra Standard & Poor's (S&P) ponechala Slovensku úverový rating na úrovni A+ s negatívnym výhľadom. Agentúra oceňuje relatívne úspešné zabezpečenie alternatívnych zdrojov plynu, miernu výšku zahraničného dlhu a obmedzené riziko platobnej bilancie.- Európska komisia (EK) schválila Program Slovensko na roky 2021 až 2027. SR tak bude môcť začať využívať takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov.- Po vyše ročnej príprave a rokovaniach s domácim agrosektorom a zástupcami EÚ Európska komisia schválila finálnu podobu slovenského Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. Podľa plánu sa bude pôdohospodárom na Slovensku prerozdeľovať 3,38 miliardy eur z eurofondov a 866,8 milióna eur zo štátneho rozpočtu.- Európska komisia (EK) listom oznámila ministerstvu hospodárstva, že nemá výhrady voči memorandu medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a Slovenskými elektrárňami (SE).- Rizikové zahraničné investície s podielom zahraničného investora na základnom imaní podniku alebo na hlasovacích právach viac ako 25 % bude môcť po súhlase vlády Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zakázať. Pri kritických investíciách, ktoré by mohli ovplyvniť základné funkcie štátu, bezpečnosť alebo verejný poriadok, bude štát preverovať zahraničné investície už od hranice desiatich percent podielu na majetku firmy alebo na hlasovacích právach. Vyplýva to zo zákona o preverovaní zahraničných investícií, ktorý schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.- Realizačné ceny všetkých nehnuteľností určených na bývanie boli počas 3. štvrťroka o 14,5 % vyššie ako v rovnakom období pred rokom. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Dynamika medziročného rastu cien nehnuteľností tak po šiestich mesiacoch zvyšujúceho sa tempa mierne spomalila, v predošlom štvrťroku rast cien dosahoval takmer 17 %.- Domácnostiam by sa v budúcom roku mala cena plynu zvýšiť o 15 %, cena elektriny sa nezmení. O 15 % vzrastie aj cena tepla. Po rokovaní vlády o tom informoval premiér Eduard Heger (OĽANO).- Hrubý domáci produkt Slovenska v 3. štvrťroku medziročne vzrástol o 1,4 %, informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Slovenská ekonomika si tak udržala tempo rastu na úrovni druhého štvrťroku, v porovnaní s prvým kvartálom však bolo nižšie.- Výrobcovia energií zo zariadení s inštalovaným výkonom nad 0,9 megawattu (MW) a tiež dodávatelia energií budú platiť daň z nadmerného príjmu. Vyplýva to z novely zákona o energetike, ktorú schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Konkrétny spôsob, akým platiteľ určí výšku nadmerného príjmu, určí vláda nariadením. Odvod by sa mal vzťahovať na obdobie od decembra 2022 do decembra 2024.- Daňový bonus na vyživované deti do 18 rokov sa od budúceho roka zvýši na 140 eur mesačne, a to na prechodné obdobie dvoch rokov. Samosprávam sa súvisiaci výpadok bude kompenzovať zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú odobrili poslanci Národnej rady (NR) SR.- Sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) sa mala na prvé tri mesiace budúceho roka dočasne znížiť na 10 %, a to nielen na lanovky či vleky, ale aj na reštauračné a stravovacie služby. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú schválil parlament.- Slovenská vláda odsúhlasila pilotné zmluvy s investormi BWSG a Kooperatíva na zabezpečenie 9000 nájomných bytov v hodnote približne 1,5 miliardy eur. Ide o prvé projekty v rámci nového systému štátom podporovaného nájomného bývania.- Národná rada (NR) SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorú predložili poslanci opozičného Smeru-SD. Na jej základe sa po niekoľkých rokoch "rozmrazia" príplatky ku mzde. Právna norma nadobudne účinnosť 1. júna 2023.– Za protiústavné označil Ústavný súd (ÚS) SR časti tzv. prorodinného balíčka, ktorý Národná rada (NR) SR v júni opätovne schválila po vetovaní prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Rozhodnutie pléna oznámil predseda súdu Ivan Fiačan.- Ceny tovarov a služieb na Slovensku vzrástli v novembri medziročne o 15,4 %, čo bola najvyššia úroveň za posledných viac ako 22 rokov. Najväčší vplyv na infláciu mali naďalej rastúce ceny potravín, v novembri medzimesačne zdraželi o 2 %.– Od januára budúceho roka sa zvýšia ceny diaľničných známok. Vláda v stredu schválila súvisiaci návrh. Po novom si motoristi napríklad pri ročných a 365-dňových diaľničných známkach priplatia 10 eur. Namiesto 50 eur tak budú stáť 60 eur. V prípade diaľničnej známky s 30-dňovou platnosťou pôjde o navýšenie o tri eurá, stáť bude 17 eur. Známka s desaťdňovou platnosťou zdražie o dve eurá na 12 eur.- Na pomoc domácnostiam a malým a stredným podnikom s vysokými cenami energií vyčlenili jednotlivé ministerstvá z nevyčerpaných eurofondov zatiaľ 1,055 miliardy eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý schválila vláda. Slovensko by z týchto fondov mohlo na pomoc s cenami energií vyčleniť celkom až 1,451 miliardy eur.– Vláda na ďalšom zasadnutí prijala dve nariadenia, ktoré majú zabezpečiť dodávky energií pre obyvateľov a vybraných koncových odberateľov za zvýhodnené ceny. Prvým je nariadenie, ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, druhým schváleným nariadením sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny.- Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku klesla v novembri medzimesačne o 0,07 percentuálneho bodu (p. b.) na úroveň 5,83 %. V rovnakom období predchádzajúceho roka sa pohybovala na úrovni 6,64 %. Informovalo o tom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.- Parlament schválil štátny rozpočet na budúci rok. Za zákon roka zahlasovalo 93 zo 136 prítomných poslancov. Potvrdila sa tak dohoda koaličných strán OĽANO, Sme rodina, Za ľudí s opozičnou SaS o podpore rozpočtu. Súčasťou tejto dohody bolo schválenie viacerých súvisiacich zákonov, ako aj odchod Igora Matoviča (OĽANO) z postu ministra financií. Deficit verejných financií SR by mal podľa rozpočtu v budúcom roku vzrásť na 6,44 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných takmer 5 %.– Firmy, ktoré vytvárajú aspoň 75 % svojho obratu z hospodárskej činnosti v odvetví ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, zaplatia solidárny príspevok z vyšších ziskov. Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili zákon o solidárnom príspevku. Sadzba tohto príspevku mala byť pôvodne 70 %. Na základe pozmeňujúceho návrhu ju poslanci znížili na 55 %. Zdania sa príjmy za rok 2022.- Rozpočet verejnej správy nemusí byť zosúladený s limitmi verejných výdavkov, pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov. Zmenu prináša novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.- Zdanenie liehu sa v budúcom roku zvýši o 30 %. Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Prostredníctvom novely sa tiež trvalo zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) pre služby v gastro a turistickom sektore, ale aj zvýši odvod z hazardných hier.- Na Slovensku sa zavedie nová daň z plynovodov. Vyplýva to zo zákona o dani z osobitnej stavby, ktorý Národná rada (NR) SR definitívne schválila. V rámci novely poslanci odsúhlasili aj zmenu vo výpočte registračných poplatkov za motorové vozidlá, ktorá zohľadňuje ekologický aspekt, ako aj zrušenie koncesionárskych poplatkov.- Líder OĽANO Igor Matovič skončil vo funkcii ministra financií. Vedením Ministerstva financií (MF) SR poverila prezidentka SR Zuzana Čaputová dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).