COVID ZASIAHOL AJ FINANCIE: S čím bojovala svetová ekonomika?

Bratislava 30. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu najdôležitejších udalostí zo svetovej ekonomiky v roku 2021.- Nemecká ekonomika v roku 2020 klesla o 5 %, najviac od finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2008 a 2009. Ukázal to predbežný odhad spolkového štatistického úradu Destatis. Dôvodom vlaňajšieho poklesu najväčšieho európskeho hospodárstva bola pandémia nového koronavírusu.- Spotrebiteľské ceny v eurozóne v januári ožili a vzrástli medziročne o 0,9 % po predchádzajúcom decembrovom poklese o 0,3 %.- Európsky parlament (EP) schválil nástroj na obnovu a odolnosť (RRF) v hodnote 672,5 miliardy eur, ktorý má pomôcť členským krajinám Európskej únie (EÚ) vyrovnať sa s účinkami pandémie ochorenia COVID-19. RRF je najväčšou zložkou ozdravného balíka EÚ po koronakríze vo výške 750 miliárd eur.- Novou šéfkou Svetovej obchodnej organizácie (WTO) sa stala bývalá nigérijská ministerka financií a zahraničných vecí Ngozi Okonjo-Iwealaová. Stala sa tak prvou Afričankou aj prvou ženou, ktorá povedie túto medzinárodnú inštitúciu.- Ekonomika eurozóny vo 4. štvrťroku klesla menej ako naznačili predbežné údaje Eurostatu. Hrubý domáci produkt (HDP) euroregiónu sa za tri mesiace do konca decembra 2020 znížil medzikvartálne o 0,6 %, v celej Európskej únii klesol o 0,4 %.- Americký prezident Joe Biden podpísal exekutívny príkaz s cieľom riešiť celosvetový nedostatok čipov. Ten americké automobilky, ako aj ďalších výrobcov prinútil obmedziť produkciu a vyvolal obavy v Bielom dome aj v Kongrese. Príkaz odštartoval trojmesačnú revíziu dodávateľských reťazcov pre štyri kritické produkty - čipy, veľkokapacitné batérie pre elektromobily, prvky vzácnych zemín a farmaceutické výrobky.- Vo všetkých obchodoch členských krajín EÚ začala platiť nová verzia všeobecne uznávaných energetických štítkov. Najdôležitejšou zmenou je návrat k jednoduchšej stupnici označovania od A po G. Táto škála je prísnejšia a je navrhnutá tak, aby len málo produktov dosiahlo hodnotenie A, čo ponecháva priestor na zavedenie účinnejších produktov na trh do budúcnosti.- Americký prezident Joe Biden podpísal stimulačný balík v hodnote 1,9 bilióna USD. Návrh zákona o pomoci pre podniky a občanov USA postihnutých pandémiou nového koronavírusu predtým odobrila Snemovňa reprezentantov aj Senát.- Ekonomika Spojených štátov rástla na konci minulého roka o niečo rýchlejšie, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt v poslednom kvartáli 2020 medziročne stúpol o 4,3 %, revidovalo americké ministerstvo obchodu svoj predchádzajúci odhad. Za celý rok 2020 klesol americký HDP o 3,5 %, čo bola najvýraznejšia kontrakcia ekonomiky od roku 1946, keď padla o 11,6 %.- Čínska ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka medziročne o rekordných viac než 18 %. Uviedol to čínsky štatistický úrad. Tempo rastu výrazne prekonalo úroveň z posledného štvrťroka minulého roka, kedy čínsky HDP zaznamenal 6,5-percentný rast.- Nemecký ústavný súd zamietol sťažnosť proti Fondu obnovy Európskej únie. Tým otvoril cestu pre schválenie programu v Nemecku, ktoré bolo dočasne zablokované, aj v celej EÚ. Program s názvom Next Generation EU museli schváliť všetky členské štáty.- Portugalsko ako prvá krajina EÚ dokončila svoj národný plán obnovy a predložila ho Európskej komisii (EK).- Vládne deficity v eurozóne a celej EÚ v roku 2020 prudko stúpli, rovnako ako verejné dlhy, informoval Eurostat. Hlavným dôvodom boli opatrenia na zmiernenie následkov pandémie ochorenia COVID-19. V eurozóne vládny schodok v pomere k HDP vyskočil na 7,2 % z 0,6 % v roku 2019. V celej EÚ vládny deficit vzrástol na 6,9 % HDP z 0,5 % HDP.- Inflácia v USA zrýchlila v apríli na najvyššiu úroveň za viac ako 12 rokov. Spotrebiteľské ceny medziročne stúpli o 4,2 %, uviedlo americké ministerstvo práce.- Ekonomika Spojených štátov v 1. kvartáli medziročne vzrástla o 6,4 % po expanzii o 4,3 % v posledných troch mesiacoch minulého roka, potvrdilo americké ministerstvo obchodu svoj prvý odhad. Tempo rastu HDP bolo druhé najrýchlejšie od 3. štvrťroka 2003.- Všetkých 27 členských štátov EÚ dokončilo proces schvaľovania plánu obnovy po koronakríze, ktorý umožní aj nové zdroje financovania jej rozpočtu.- Ekonomika eurozóny v 1. štvrťroku opäť klesla, ale už miernejším tempom. Hrubý domáci produkt euroregiónu sa v období január-marec po úprave o sezónne vplyvy znížil o 0,3 % oproti 4. štvrťroku 2020, kedy medzikvartálne klesol o 0,6 %. Ukázali to spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.- Európska komisia začala proces podrobného hodnotenia národných plánov obnovy a odolnosti, ktoré jej zaslali jednotlivé členské štáty EÚ. Na ich základe môžu čerpať z financovania, ktoré ponúka multimiliardový európsky plán obnovy po koronakríze.- Európska komisia získala na kapitálovom trhu z predaja 10-ročných dlhopisov prvých 20 miliárd eur na financovanie plánu obnovy po koronakríze. Dopyt sedemnásobne prevýšil ponuku. Náklady na obsluhu dlhu sú 0,1 %.- Česká národná banka (ČNB) zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu, prvýkrát za takmer 1,5 roka. Dôvodom boli obavy z rýchleho rastu spotrebiteľských cien v dôsledku zotavovania ekonomiky z pandémie nového koronavírusu. Základnú úrokovú sadzbu zvýšila o 0,25 percentuálneho bodu na 0,5 %.- Európska centrálna banka (ECB) pristúpila k výrazným zmenám vo svojej politike a upravila inflačný cieľ. Okrem toho oznámila, že sa bude vo väčšej miere podieľať na boji proti klimatickej zmene. V rámci novej stratégie ECB posunula svoj strednodobý inflačný cieľ z pôvodnej úrovne "tesne pod 2 %" na 2 %.- Ministri hospodárstva a financií EÚ (Ecofin) schválili prvú sériu národných plánov obnovy a odolnosti. V prvej skupine 12 členských krajín, ktorých národné plány odobrili, bolo aj Slovensko. Ecofin posudzoval národné plány Belgicka, Dánska, Francúzska, Grécka, Lotyšska, Luxemburska, Nemecka, Portugalska, Rakúska, Slovenska, Španielska a Talianska. Všetky uvedené krajiny dostali zelenú na použitie nových fondov EÚ.Prudké tempo rastu čínskej ekonomiky zo začiatku roka sa v 2. štvrťroku výrazne spomalilo. Ukázali to oficiálne údaje čínskeho národného štatistického úradu. Hrubý domáci produkt Číny sa za tri mesiace do konca júna zvýšil medziročne o 7,9 % po náraste o 18,3 % v prvom štvrťroku.- Európska komisia vyplatila Belgicku, Luxembursku a Portugalsku takmer tri miliardy eur v rámci predbežného financovania ich národných plánov obnovy a odolnosti. Ide o prvé tri krajiny EÚ, ktoré dostali predbežné financovanie v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF), ktorý je hnacím motorom multimiliardového ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU).- Miera inflácie v eurozóne sa zrýchlila v júli nad 2 %, teda nad inflačný cieľ ECB. Rast spotrebiteľských cien vtedy dosiahol takmer trojročné maximum.- Salvádor sa stal prvou krajinou na svete, ktorá prijala bitcoin za svoje oficiálne platidlo. Každý obchodník, ktorý je na to technicky vybavený, musí bitcoin akceptovať ako platidlo. Salvádorčania budú môcť v kryptomene platiť dane.- Po poklese na začiatku roka sa ekonomika eurozóny v 2. štvrťroku zotavila o niečo viac, než sa pôvodne predpokladalo. HDP eurozóny za tri mesiace od apríla do júna medzikvartálne vzrástol o 2,2 % a celej Európskej únie o 2,1 %. V medziročnom porovnaní HDP eurozóny v 2. kvartáli stúpol o 14,3 % a EÚ o 13,8 % po znížení o 1,2 % v oboch regiónoch v predchádzajúcom štvrťroku.- Európska centrálna banka vo štvrtok rozhodla o spomalení nákupov dlhopisov v rámci svojho pandemického programu nákupov aktív (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP). Ostatné parametre svojej menovej politiky ponechala bezo zmeny.- Inflácia v eurozóne v auguste prudko zrýchlila a dostala sa takmer na 10-ročné maximum. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 3 % po náraste o 2,2 % v júli. Dostala sa tak najvyššie od novembra 2011.- Rast americkej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2021 zrýchlil o niečo viac, ako naznačili predbežné údaje. Hrubý domáci produkt Spojených štátov sa za tri mesiace do konca júna zvýšil medziročne o 6,7 %.- Banková rada ČNB výrazne zvýšila základnú úrokovú sadzbu, keď ju z 0,75 % posunula na 1,5 %. Naposledy zvýšila základnú sadzbu na jednom zasadnutí o viac než 0,25 percentuálneho bodu ešte v roku 1997.- Americký prezident Joe Biden podpísal zákon, ktorý zabezpečil financovanie federálnych inštitúcií na ďalšie dva mesiace. Stalo sa tak po tom, ako ho schválili obe komory Kongresu Spojených štátov. Zákon zabránil do 3. decembra zatvoreniu federálnych orgánov, tzv. shutdownu.- Lídri demokratov a republikánov v Senáte sa dohodli na dočasnom zvýšení dlhového stropu, a to do začiatku decembra. Pre USA to znamenalo odvrátenie hrozby defaultu s vážnymi ekonomickými dôsledkami.- Dohodu o globálnej minimálnej firemnej dani sa nakoniec podarilo uzatvoriť. Informovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). K dohode, ktorá daň pre nadnárodné korporácie stanovuje na úrovni minimálne 15 %, došlo po tom, ako ju podporili Írsko, Maďarsko a Estónsko. Celkovo dohodu podporilo 136 krajín, ktoré sa na svetovom hrubom domácom produkte podieľajú 90 %.- Nobelovu cenu za ekonómiu pre rok 2021 získali ekonómovia David Card, Joshua D. Angrist a Guido W. Imbens. Laureáti získali cenu s oficiálnym názvom Cena Švédskej ríšskej banky za ekonomické vedy na pamiatku Alfreda Nobela za nové pohľady na trh práce a analýzy týkajúce sa vyvodzovania záverov z neúmyselných, takzvaných prirodzených experimentov.- Európska komisia (EK) oznámila, že vyplatila Slovensku 822,7 milióna eur v podobe 13-percentného predbežného financovania projektov a investícií uvedených v národnom pláne obnovy a odolnosti. Peniaze boli vyplatené v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF), ktorý je jadrom ozdravného plánu EÚ budúcej generácie (NGEU). Slovensko má v rámci RRF získať granty v celkovej výške 6,3 miliardy eur.- Guvernér nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann rezignoval na svoj post, s účinnosťou k 31. decembru 2021. O uvoľnenie z funkcie požiadal z osobných dôvodov. Weidmann, ktorý patril medzi najkonzervatívnejších členov Rady guvernérov ECB, bol dlhodobým kritikom mimoriadne uvoľnenej menovej politiky.- Rozpočtový deficit USA sa v uplynulom finančnom roku 2020/21 znížil, keď sa ekonomika zotavila z pandémie ochorenia COVID-19. Schodok v rozpočte za rok končiaci 30. septembra klesol o 360 miliárd USD na 2,772 bilióna USD z 3,132 bilióna USD v predchádzajúcom roku.- Rast spotrebiteľských cien v eurozóne presiahol v októbri 4-percentnú úroveň, čím sa dostal na vyše 13-ročné maximum. Dôvodom sú najmä vysoké ceny energií, informoval Eurostat.- Česká národná banka prekvapila trhy a zvýšila základnú úrokovú sadzbu najprudšie za 24 rokov. Obavy z vysokej inflácie prevážili nad spomaľovaním zotavovania ekonomiky. Banková rada ČNB zvýšila svoju kľúčovú sadzbu o 125 bázických bodov na 2,75 %.- Inflácia v USA sa v októbri výrazne zrýchlila a bola najvyššia za viac než 30 rokov. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 6,2 % po 5,4 % v predchádzajúcom mesiaci, informovalo americké ministerstvo práce.- Európska komisia privítala politickú dohodu o rozpočte EÚ na rok 2022, ktorú dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Dohoda sa týkala záväzkov vo výške 169,5 miliardy eur a platieb vo výške 170,6 miliardy eur. Vyjednávači rokovali o rozpočte, ktorý navrhla EK a ktorý je druhým ročným rozpočtom v rámci finančného obdobia 2021 – 2027.- Americký prezident Joe Biden renominoval na miesto šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella, pre ktorého to bude druhé funkčné obdobie. Powell, ktorý prežil tvrdú kritiku zo strany bývalého prezidenta Donalda Trumpa, by mal dokončiť najrozsiahlejšiu zmenu menovej politiky Fedu od 70. rokov minulého storočia. Powellovou zástupkyňou bude Lael Brainardová, ktorá bola druhým top kandidátom na miesto šéfa Fedu.- Medziročné tempo inflácie v eurozóne sa v novembri zrýchlilo na 4,9 % z októbrových 4,1 %. Ukázal to rýchly odhad Eurostatu. Inflácia tak bola najvyššia za viac ako 30 rokov, od júla 1991.- Senát Kongresu USA schválil návrh zákona, ktorý zabezpečil financovanie federálnych inštitúcií na ďalších 11 týždňov. Niekoľko hodín predtým schválila návrh Snemovňa reprezentantov. Nová legislatíva zabezpečí financovanie do 18. februára 2022, čím sa zabráni zatvoreniu federálnych orgánov, tzv. shutdownu.- Ekonomika eurozóny rástla v 3. štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka výraznejšie, než uvádzal pôvodný predbežný odhad. Podľa spresnených údajov Eurostatu vzrástol HDP eurozóny upravený o sezónne vplyvy v 3. štvrťroku medziročne o 3,9 %.- Európska komisia privítala dohodu o novom nariadení o roamingu, ku ktorej dospel Európsky parlamentu a členské štáty EÚ. Nové nariadenie do roku 2032 predĺži systém, v rámci ktorého občanom nemožno účtovať dodatočné poplatky za volania alebo dáta použité počas cestovania v rámci EÚ, a prinesie aj nové výhody.- Inflácia v USA v novembri zrýchlila viac, než sa očakávalo, a dostala sa takmer na 40-ročné maximum. Index spotrebiteľských cien medziročne vyskočil o 6,8 % po 6,2 % v októbri, uviedlo americké ministerstvo práce. To bol najprudší nárast v USA od júna 1982.- Americký Kongres schválil zvýšenie dlhového stropu a zabránil tak hroziacej platobnej neschopnosti USA. Po súhlase v Senáte odhlasovala zvýšenie limitu na federálny dlh aj Snemovňa reprezentantov. Kongres zvýšil dlhový strop o 2,5 bilióna na 31,4 bilióna USD. Schválenie tak ukončilo mesiace trvajúce spory medzi republikánmi a demokratmi.- Americká centrálna banka ohlásila výrazné zrýchlenie ukončovania monetárnych stimulov. Dôvodom je vysoká inflácia. Menový výbor (FOMC) rozhodol o zdvojnásobení tempa znižovania mesačných nákupov dlhopisov, pričom nákupy by sa mali úplne zastaviť v marci 2022. Ukončenie programu potom otvorí cestu pre spustenie cyklu zvyšovania úrokových sadzieb a normalizáciu menovej politiky. Aktuálne FOMC ponechal kľúčovú sadzbu v pásme 0 % až 0,25 %.- Európska centrálna banka potvrdila, že na konci marca 2022 ukončí núdzový pandemický program nákupu aktív PEPP. Takisto v súlade s očakávaniami nezmenila svoje hlavné úrokové sadzby.- Britská centrálna banka prekvapivo sprísnila menovú politiku a stala sa tak prvou veľkou centrálnou bankou, ktorá zvýšila úrokové sadzby od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Menový výbor Bank of England rozhodol o zvýšení kľúčovej úrokovej sadzby z historického minima 0,1 % na 0,25 %.- Inflácia v eurozóne sa v novembri opäť výrazne zrýchlila. Medziročne stúpla na 4,9 % zo 4,1 % v októbri, potvrdil európsky štatistický úrad Eurostat. V celej EÚ dosiahla 5,2 % po predchádzajúcich 4,4 %. V rovnakom období pred rokom sa ešte inflácia nachádzala na úrovni -0,3 %, respektíve 0,2 %.