SVETOVÁ EKONOMIKA V ROKU 2023: Čo všetko sa udialo?

JANUÁR

Na archívnej snímke návštevníci kráčajú po schodoch lietadla Boeing 777X. Foto: TASR/AP

FEBRUÁR

Na archívnej snímke lietadlo letí s ubúdajúcim Mesiacom v pozadí. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke vnútro auta. Foto: TASR/Jakub Kotian

Na archívnej snímke pobočka banky Signature Bank 12. marca 2023 v New Yorku. Foto: TASR/AP

APRÍL

Na archívnej snímke šedé mraky na budovou banky Credit Suisse v Zürichu. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke reklamný pútač na kryptomenu bitcoin. Foto: TASR/AP

MÁJ

Na archívnej snímke pobočka americkej banky First Republic Bank. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke žatva pšenice na poli. Foto: TASR - Roman Hanc

JÚN

Na archívnej snímke logo amerického koncernu Intel. Foto: TASR/AP

JÚL

Na archívnej snímke čerpadlá ťažia ropu. Foto: TASR/AP

AUGUST

Na archívnej snímke sídlo ruského štátneho energetického gigantu Gazprom. Foto: TASR/AP

SEPTEMBER

Na archívnej snímke názov organizácie WTO. Foto: TASR/AP

OKTÓBER

Na archívnej snímke nové elektromobily. Foto: TASR/Jaroslav Bublinec

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Hana Štefánková

NOVEMBER

Na archívnej snímke Javier Milei máva svojim sympatizantom. Foto: TASR/AP

DECEMBER

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Bratislava 2. januára (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu udalostí zo svetovej ekonomiky v dvoch častiach (prvý a druhý polrok 2023):- Americký výrobca lietadiel Boeing zaznamenal vlani výrazný rast objednávok aj dodávok, za európskym konkurentom Airbus však opäť zaostal, už štvrtý rok po sebe. Airbusu pomohol najmä dopyt po jeho strojoch na kľúčovom čínskom trhu, na ktorom prekonal amerického rivala viac než desaťnásobne.- Ekonomika USA v posledných troch mesiacoch 2022 vzrástla medzikvartálne o 2,9 %. To bolo pomalšie tempo ako o 3,2 % v predchádzajúcom štvrťroku, ale prekonalo prognózy trhu, ktorý očakával, že jej rast dosiahne 2,6 %.- Ekonomika eurozóny v poslednom štvrťroku 2022 pokračovala v raste, aj keď len veľmi miernym tempom. Hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny sa za tri mesiace do konca decembra zvýšil o 0,1 % po náraste o 0,3 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ukázal to predbežný odhad európskeho štatistického úradu Eurostat.- Svetová letecká doprava sa v minulom roku začala zotavovať a dosiahla viac než dve tretiny z úrovne spred nástupu pandémie. V porovnaní s rokom 2021 vzrástla o vyše 64 %. Poukázalo na to začiatkom týždňa Medzinárodné združenie pre leteckú dopravu (IATA).- Vzájomný obchod medzi Čínou a Nemeckom vzrástol vlani na nový rekord. Ázijská krajina sa tak stala najdôležitejším obchodným partnerom Nemecka už siedmy rok po sebe, napriek tomu, že čoraz častejšie sa objavujú varovania pred príliš vysokou závislosťou od Číny.– Európsky parlament (EP) v utorok definitívne schválil zákaz predaja nových áut s benzínovým a naftovým motorom od roku 2035 s cieľom dostať ich z ciest do polovice storočia. MAREC- Ekonomika eurozóny zaznamenala v poslednom kvartáli minulého roka medzikvartálne nulové tempo rastu. Uviedol to v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat v rámci spresnených údajov. Výsledky tak revidoval smerom nadol, keď v predbežnom odhade z polovice februára uvádzal mierny rast ekonomiky eurozóny o 0,1 %.- Po Silicon Valley Bank (SVB) zatvorili americké regulačné úrady ďalšiu banku. Len dva dni po SVB postihol v nedeľu (12. 3.) rovnaký osud newyorskú Signature Bank, ktorej zatvorenie predstavuje tretí najväčší krach v americkom bankovom systéme.- Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v marci 2023 výrazne spomalilo na 6,9 % z 8,5 % vo februári. Dôvodom bol najmä pokles cien v energetike. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.- Kancelária švajčiarskeho generálneho prokurátora v pondelok oznámila, že začala vyšetrovanie udalostí okolo problematickej banky Credit Suisse, ktorú má prevziať konkurenčná UBS. Reagovala tak na článok, ktoré noviny Financial Times zverejnili v nedeľu (2. 4.)- Bitcoin pokračuje v posilňovaní a jeho cena sa prvýkrát za 10 mesiacov dostala nad psychologicky dôležitú hranicu 30.000 USD (27.485 eur). Investori totiž očakávajú, že americká centrálna banka (Fed) čoskoro ukončí cyklus agresívneho sprísňovania menovej politiky.- Obilie a ďalšie poľnohospodárske produkty z Ukrajiny by mali v Európskej únii zostať oslobodené od ciel ďalší rok. Oznámilo to v piatok švédske predsedníctvo Rady EÚ. Opatrenie má podľa jeho vyhlásenia podporiť ukrajinskú ekonomiku zasiahnutú vojnou.- Americké finančné úrady zatvorili v pondelok problémovú kalifornskú banku First Republic Bank. A dohodli sa na predaji jej aktív banke JPMorgan Chase. First Republic je tak treťou veľkou americkou bankou, ktorá zlyhala za necelé dva mesiace.- Európska komisia (EK) v utorok dočasne zakázala dovoz pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien z Ukrajiny. Ide o reakciu na vážne logistické problémy, ktoré sa vyskytli v piatich členských štátoch vrátane Slovenska.- Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaním spomalila tempo sprísňovania menovej politiky. Rada guvernérov zvýšila svoje hlavné úrokové sadzby o 25 bázických bodov. To znamená, že kľúčová sadzba (pre hlavné refinančné operácie) s platnosťou od 10. mája stúpne na 3,75 %, sadzba pre jednodňové finančné operácie na 4 % a depozitná sadzba na 3,25 %.- Eurozóna sa v prvom štvrťroku dostala do technickej recesie. Jej hrubý domáci produkt (HDP) druhý štvrťrok po sebe klesol o 0,1 %. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov štatistického úradu EÚ Eurostat. Ten revidoval svoju skoršiu prognózu, ktorá ešte predpokladala mierny rast, po tom, ako Nemecko oznámilo, že sa dostalo do recesie.- Nemecká vláda schválila poskytnutie dotácie v hodnote takmer 10 miliárd eur pre amerického výrobcu čipov Intel v rámci výstavby jeho nového výrobného zariadenia v Magdeburgu, vo východnej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko.- Poľská vláda predĺži nulovú sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) na vybrané druhy potravín do konca roka 2023. Oznámil to v pondelok premiér Mateusz Morawiecki. Nulová sadzba na niektoré základné potraviny, ako sú zelenina a mliečne výrobky, bola zavedená k 1. februáru a mala platiť do konca júna.- Čína obmedzí vývoz niektorých kovov, ktoré sú kľúčové pre výrobu polovodičov. Záujemcovia o vývoz určitých produktov z gália a germánia budú musieť dopredu žiadať o povolenie, oznámilo v pondelok (3. 7.) čínske ministerstvo obchodu. Krok znamená ďalšiu eskaláciu v obchodnej vojne medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktoré sa sporia o prístup k špičkovým technológiám.- Príjmy Ruska z ropy a zemného plynu klesli za prvých šesť mesiacov tohto roka v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2022 o takmer polovicu. Poukázali na to údaje ruského ministerstva financií, ktoré zverejnili agentúra Reuters a portál eseuro.com.- Najväčší svetový výrobca čipov Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) plánuje postaviť vo východonemeckých Drážďanoch závod na výrobu polovodičov. Rozhodla o tom v utorok správna rada spoločnosti. Investícia by sa mala pohybovať v celkovej výške 10 miliárd eur.- Ruská centrálna banka zastaví od štvrtka (10. 8.) až do konca roka nákup devíz. Cieľom je zmierniť výkyvy na finančných trhoch. Oznámila to v stredu centrálna banka.- Ekonomika eurozóny v 2. štvrťroku v medzikvartálnom porovnaní na sezónne upravenej báze vzrástla o 0,3 % po stagnácii v prvých troch mesiacoch 2023, uviedol štatistický úrad Európskej únie Eurostat, čím potvrdil svoj rýchly odhad z konca júla. Hrubý domáci produkt (HDP) celej EÚ stagnoval po zvýšení o 0,2 %. V medziročnom porovnaní HDP eurozóny stúpol o 0,6 % a EÚ o 0,5 % po expanzii o 1,1 % v predchádzajúcom kvartáli oboch regiónoch.- Ruský plynárenský koncern Gazprom zaznamenal za 2. kvartál stratu zhruba 19 miliárd rubľov, zatiaľ čo v rovnakom období vlani vykázal zisk viac než bilión rubľov. Pod výsledky sa podpísal kolaps exportu ruského plynu do Európy.- Nezamestnanosť v USA sa v auguste zvýšila na 3,8 %, zatiaľ čo trhy očakávali zotrvanie na 3,5-percentnej úrovni z júla. Údaje, ktoré v piatok zverejnilo americké ministerstvo práce, predstavujú najvyššiu mieru nezamestnanosti za 1,5 roka.- Európska komisia (EK) v piatok večer oznámila, že platnosť embarga na štyri kategórie ukrajinských poľnohospodárskych produktov vyprší podľa plánu koncom dňa. Po analýze údajov, týkajúcich sa vplyvu vývozu týchto agrokomodít z Ukrajiny na trh, EÚ totiž dospela k záveru, že narušenia trhu v piatich členských štátoch, susediacich s Ukrajinou, boli odstránené.- Ukrajina v pondelok oznámila, že na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) podala žaloby proti svojim trom susedom z EÚ - Maďarsku, Poľsku a Slovensku - za to, že odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov.- Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že oficiálne začala antisubvenčné vyšetrovanie dovozu batériových elektrických vozidiel z Číny. Vyšetrovanie má zistiť, či hodnotové reťazce elektromobilov v Číne profitujú z nezákonného subvencovania a či toto subvencovanie spôsobuje, prípadne hrozí, že spôsobí, ekonomickú ujmu výrobcom v EÚ.- Ukrajina pozastavila svoju sťažnosť, ktorú podala na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) proti svojim trom susedom - Maďarsku, Poľsku a Slovensku - za to, že odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Oznámil to vo štvrtok námestník ukrajinského ministra hospodárstva Taras Kačka.- Čína v utorok oznámila, že jej kontroverzný investičný projekt novej Hodvábnej cesty (Belt and Road Initiative, BRI) vygeneroval kontrakty v hodnote 2 biliónov USD (1,89 bilióna eur) po celom svete.- Poľský diskontný reťazec Biedronka patriaci pod portugalskú spoločnosť Jerónimo Martins by mal koncom budúceho roka otvoriť na Slovensku svoje prvé obchody. Uviedla to finančná riaditeľka firmy Jerónimo Martins Ana Luisa Virginia, ktorú citovala agentúra Reuters.- Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku v medzikvartálnom porovnaní na sezónne upravenej báze mierne klesla, o 0,1 %. Ukázali to v utorok spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré sa zhodujú s predbežným odhadom.- Zvolenie pravicového populistu Javiera Mileia za argentínskeho prezidenta komplikuje vyhliadky na dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a združením juhoamerických krajín Mercosur. Vyhlásil to v pondelok nemecký minister poľnohospodárstva Cem Özdemir. Voľby ukázali, že sa musíme poponáhľať, keďže populizmus silnie "", povedal minister pred stretnutím so svojimi rezortnými kolegami z ostatných štátov Únie v Bruseli.- Najznámejšia digitálna mena bitcoin v pondelok po prvý raz v tomto roku prekonala hranicu 40.000 USD. Podporili ju vyhliadky na znižovanie úrokových sadzieb v USA a očakávania spojené so schválením bitcoinových fondov obchodovaných na burze v USA.- Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku 2023 v medzikvartálnom porovnaní a na sezónne upravenej báze mierne klesla, o 0,1 %. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré sa zhodujú s predbežným odhadom.