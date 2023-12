Inflácia a úroky hýbali svetom: Pozrite si udalosti z roku 2023

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTÓBER



NOVEMBER

DECEMBER

Bratislava 28. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu zmien vo výške inflácie a úrokových sadzieb centrálnych bánk vo svete v roku 2023:- Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v decembri 2022 spomalilo na 9,2 % z 10,1 % v novembri tak, ako to naznačil predbežný odhad. Prispelo k tomu miernejšie zvýšenie cien energií. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.- Medziročná inflácia v Nemecku sa v januári mierne zrýchlila, keďže vplyv jednorazovej dotácie na energie v decembri sa vytratil. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje spolkového štatistického úradu Destatis. Konkrétne sa spotrebiteľské ceny v najväčšej európskej ekonomike v januári zvýšili medziročne o 8,7 % po náraste o 8,6 % v decembri.- Miera inflácie v eurozóne sa v januári výrazne spomalila, tempo spomalenia však bolo o niečo miernejšie, než uvádzal predbežný odhad zo začiatku februára. Naďalej je to však najnižšia miera inflácie v eurozóne za osem mesiacov. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat.- Inflačné očakávania spotrebiteľov v eurozóne sa na začiatku tohto roka znížili, avšak očakávania, čo sa týka zvyšovania miezd, pokračovali v raste. Poukázali na to výsledky najnovšieho prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB).- Európska centrálna banka (ECB) zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na 3,50 %. Banka tak zotrvala na pôvodných plánoch, napriek najnovším otrasom na finančných trhoch.– Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) sa nachádzajú v blízkosti úrovne, pri prekročení ktorej by mohli spomaliť ekonomickú aktivitu, uvoľnenie menovej politiky v eurozóne by však bolo predčasné. Vyhlásil to šéf nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) Joachim Nagel.- Americká centrálna banka (Fed) podľa očakávania zvýšila v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4,75 % až 5 %. Zároveň však naznačila, že vzhľadom na najnovšie otrasy na finančných trhoch by mohla v procese zvyšovania sadzieb urobiť prestávku.- Britská centrálna banka (BoE) zvýšila vo štvrtok kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,25 %, čo je najvyššia úroveň za vyše 14 rokov. Urobila tak 11-krát po sebe napriek najnovším otrasom v bankovom sektore, keď reagovala na opätovné zrýchlenie inflácie.- Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v marci 2023 výrazne spomalilo na 6,9 % z 8,5 % vo februári. Dôvodom bol najmä pokles cien v energetike. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.- Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami sprísnila svoju menovú politiku. Menový výbor Fedu zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 5 % až 5,25 %.- Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaním spomalila tempo sprísňovania menovej politiky. Rada guvernérov zvýšila svoje hlavné úrokové sadzby o 25 bázických bodov. To znamená, že kľúčová sadzba (pre hlavné refinančné operácie) s platnosťou od 10. mája stúpne na 3,75 %, sadzba pre jednodňové finančné operácie na 4 % a depozitná sadzba na 3,25 %.- Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vo štvrtok opäť zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, už dvanástykrát v rade, v rámci boja s infláciou. BoE v máji 2023 zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4,5 %, čo sa zhoduje s odhadmi trhu.- Európska komisia (EK) vo svojej jarnej prognóze zvýšila odhad rastu inflácie v eurozóne a varovala pred "pretrvávajúcimi problémami", aj keď zároveň uznala, že ekonomika regiónu je odolná. Komisia zvýšila svoju prognózu rastu spotrebiteľských cien v euroregióne v tomto roku na 5,8 % z predchádzajúcich 5,6 % a v nasledujúcom roku na 2,8 % z 2,5 %. Odvolala sa pritom na silu základných tlakov.- Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v apríli 2023 zrýchlilo na 7 % z marcových 6,9 %. TASR o tom informuje na základe spresnených údajov európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré sa zhodujú s rýchlym odhadom.– Maďarské spotrebiteľské ceny v máji spomalili medziročný rast na 21,5 % z aprílovej hodnoty 24 %. Miera inflácie klesala štvrtý mesiac po sebe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI, ktorá sa odvolala na údaje maďarského štatistického úradu.- Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaniami zvýšila vo štvrtok úrokové sadzby o 25 bázických bodov. Hlavná úroková sadzba sa tak posunula na 4 %.- Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, tento rok klesne a miera inflácie zostane nad hranicou 2 % minimálne do roku 2025. Uviedla to v piatok vo svojej aktualizovanej prognóze nemecká centrálna banka Bundesbank.- Švajčiarska centrálna banka (SNB) vo štvrtok zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu o ďalších 0,25 percentuálneho bodu na 1,75 %. Pritom nevylúčila, že v záujme zabezpečenia cenovej stability v strednodobom horizonte bude potrebné ďalšie zvýšenie sadzieb. SNB sadzby zvyšovala piatykrát po sebe.- Medziročná inflácia v eurozóne sa v júni spomalila na 5,5 % zo 6,1 % v máji, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat vo svojom rýchlom odhade. Motorom inflácie boli ceny potravín, alkoholu a tabaku, ktoré v júni medziročne stúpli o 11,7 %. V medzimesačnom porovnaní sa spotrebiteľské ceny v eurozóne zvýšili o 0,3 %.- Inflácia v Egypte dosiahla minulý mesiac rekordných takmer 36 %. Uviedol to v pondelok egyptský štatistický úrad s tým, že rekord zaznamenala aj jadrová inflácia. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.- Inflácia v eurozóne sa v júni spomalila v súlade s očakávaniami a bola najnižšia od začiatku roka 2022. Tempo medziročného rastu spotrebiteľských cien v eurozóne minulý mesiac padlo na 5,5 % zo 6,1 % v máji a 7 % v apríli, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat a potvrdil svoj rýchly odhad z konca júna. V júni 2022 dosiahla medziročná miera inflácie v eurozóne 8,6 %.- Americká centrálna banka (Fed) po júnovej pauze pokračovala v sprísňovaní menovej politiky. Jej kľúčová sadzba vzrástla na 22-ročné maximum. Vyhlásenie Fedu však nedalo trhu jasný signál, aké bude ďalšie smerovanie menovej politiky. Menový výbor (FOMC) Fedu v stredu v súlade s očakávaniami zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu do pásma 5,25 % až 5,50 %.- Európska centrálna banka (ECB) v rámci boja proti vysokej inflácii opäť zvýšila úrokové sadzby, už deviatykrát po sebe. Rada guvernérov ECB vo štvrtok rozhodla o zvýšení sadzieb o 0,25 percentuálneho bodu. Kľúčová úroková sadzba, za ktorú môžu komerčné banky získať od ECB nové peniaze, sa tak posunula na 4,25 %. Naposledy bola takto vysoko na začiatku globálnej finančnej krízy v októbri 2008.- Ruská centrálna banka na mimoriadnom zasadnutí prudko zvýšila úrokové sadzby o 350 bázických bodov z 8,5 % na 12 %. Dôvodom agresívneho sprísnenia menovej politiky bol prepad ruskej meny.- Turecká centrálna banka vzhľadom na vysokú infláciu zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu oveľa výraznejšie, ako sa čakalo. Po skončení zasadnutia vo štvrtok oznámila, že ju posúva smerom nahor o 7,5 percentuálneho bodu na 25 %. Ekonómovia v priemere počítali so zvýšením na 20 %.- Medziročná miera inflácie v eurozóne zostala v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu stabilná na úrovni 5,3 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu, ktorý zverejnil vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.- Medziročný rast inflácie v Nemecku sa v auguste 2023 mierne spomalil na 6,1 % z júlových 6,2 %. Ukázali to spresnené výsledky spolkového štatistického úradu Destatis, ktoré sa zhodujú s rýchlym odhadom. TASR o tom informuje na základe správy marketwatch.- Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok aj napriek slabému hospodárskemu rastu zvýšila svoj kľúčový úrok, už desiatykrát po sebe, a to o 25 bázických bodov na 4,50 %, aby znížila infláciu.- Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Zároveň však signalizovala, že do konca roka počíta ešte s jedným zvýšením sadzieb a že úrokové sadzby zostanú vysoko dlhší čas.- Turecká centrálna banka zvýšila vo štvrtok kľúčovú úrokovú sadzbu o 500 bázických bodov. Cieľom je dostať pod kontrolu infláciu, ktorá dlhodobo dosahuje dvojciferné hodnoty a v poslednom období opätovne zrýchľuje.- Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok na svojom októbrovom zasadnutí ponechala kľúčové úrokové sadzby nezmenené, na viacročných maximách.- Miera inflácie v Nemecku v októbri klesla na najnižšiu úroveň od augusta 2021. Spotrebiteľské ceny v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka vzrástli o 3,8 %, oznámil v stredu nemecký štatistický úrad, ktorý potvrdil svoje predbežné údaje.- Index spotrebiteľských cien v Maďarsku v októbri klesol na 9,9 % zo septembrovej úrovne 12,2 %. Medziročná miera inflácie sa tak dostala na jednocifernú hodnotu prvýkrát za 18 mesiacov, oznámil v piatok maďarský štatistický úrad.- Inflácia v eurozóne sa v októbri opäť oslabila a dosiahla najnižšiu úroveň za viac ako dva roky. Spotrebiteľské ceny spomalili tempo medziročného rastu na 2,9 % zo septembrovej úrovne 4,3 %. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu EÚ Eurostat, ktorý v piatok potvrdil svoj rýchly odhad z 31. októbra.- Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami tretíkrát po sebe nezmenila nastavenie svojej menovej politiky. Zároveň signalizovala, že v roku 2024 zrejme začne sadzby znižovať. Ekonómovia tak považujú aktuálny cyklus sprísňovania menovej politiky v USA za ukončený.- Európska centrálna banka (ECB) vo štvrtok na svojom decembrovom zasadnutí podľa očakávania svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenila. Úroková sadzba z jednodňových vkladov tak zostáva na historickom maxime 4 %.