Výbery a vklady peňazí sú možné na všetkých pobočkách Slovenskej pošty

< sekcia Ekonomika
Autor TASR
Bratislava 31. marca (TASR) - Vyberať a vkladať peniaze sa dá na každej pobočke Slovenskej pošty, pričom tieto služby môžu využiť klienti všetkých bánk. Ako v utorok informovala štátna poštová spoločnosť, k hotovosti sa tak možno dostať aj bez nutnosti vyhľadať banku alebo bankomat.
„Počet miest na výber hotovosti na Slovensku dlhodobo klesá. V mnohých regiónoch ubudli bankomaty aj pobočky bánk a niektoré finančné inštitúcie zároveň obmedzujú výbery pre neklientov, často len do výšky 200 eur na transakciu,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová.
Služby rýchly výber a rýchly vklad sú dostupné na každej pobočke Slovenskej pošty, pri každom okienku. Využívať ich môžu klienti všetkých bánk, domácich aj zahraničných. „Slovenská pošta tak patrí medzi najdostupnejšie miesta na výber aj vklad hotovosti na Slovensku,“ priblížila.
Proces výberu je jednoduchý. „Sumu od päť do 700 eur si môžete vybrať na každej pobočke pri každom okienku. Stačí k tomu doklad totožnosti a platobná karta,“ informovala Peterová. Zamestnanec pošty vydá hotovosť aj potvrdenie o transakcii. Poplatok platí klient priamo pri výbere a banka už klientovi nič navyše neúčtuje. Majiteľom Poštovej karty je potvrdenie zaslané e-mailom.
„Pošta zároveň funguje aj ako praktický vkladomat. Služba rýchly vklad je najrýchlejší spôsob, ako poslať niekomu peniaze, vložiť ich na svoj vlastný účet alebo uhradiť faktúru,“ podotkla hovorkyňa Slovenskej pošty. Hotovosť možno vložiť na účet v akejkoľvek banke, stačí doklad totožnosti, IBAN príjemcu a hotovosť.
