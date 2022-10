Výbor EP chce prísnejšiu infraštruktúru pre alternatívne palivá

Brusel/Štrasburg 4. októbra (TASR) - Elektromobily by mali mať možnosť dobíjať svoje batérie každých 60 kilometrov (km) a autá a vodíkový pohon tankovať vodík každých 100 km a lode by mali využívať pobrežné dobíjanie elektrinou v prístavoch, aby sa EÚ do roku 2050 stala klimaticky neutrálnou. Vyplýva to z uznesenia, ktoré prijali poslanci Európskeho parlamentu (EP).



Členovia Výboru EP pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) v pondelok večer odobrili mandát na rokovanie europarlamentu o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Za tento návrh zahlasovalo 36 členov výboru, dvaja boli proti a šiesti sa zdržali hlasovania.



Cieľom tohto návrhu je podporiť väčšie zavádzanie dobíjacích a alternatívnych čerpacích staníc (elektrických alebo vodíkových) pre osobné automobily, nákladné autá, vlaky a lietadlá a podporiť zavádzanie udržateľných vozidiel do obehu.



Poslanci sa zhodli na stanovení minimálnych povinných národných cieľov pre zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá a požiadajú krajiny EÚ, aby do roku 2024 predložili plány, ako to dosiahnuť.



Podľa prijatého textu by do roku 2026 museli byť nabíjacie stanice pre elektromobily rozmiestnené aspoň po každých 60 km pozdĺž hlavných ciest EÚ. Pre nákladné autá a autobusy by sa do roku 2026 uplatňovali rovnaké požiadavky, ale len na základných cestných sieťach TEN-T. Poslanci chcú, aby boli rýchlejšie zavedené nabíjacie stanice pre nákladné autá na bezpečných a chránených parkoviskách: dve nabíjacie stanice od roku 2028 namiesto jednej od roku 2031, ako navrhuje Európska komisia. Výnimky by sa vzťahovali len na najvzdialenejšie regióny, ostrovy a cesty s nízkou premávkou.



Oproti návrhu eurokomisie poslanci chcú viac vodíkových čerpacích staníc pozdĺž hlavných ciest EÚ, každých 100 km oproti každým 150 km, a chcú to urobiť rýchlejšie, do roku 2028 namiesto 2031.



EP presadzuje, aby používatelia vozidiel na alternatívne palivá mali mať možnosť platiť jednoducho, cena by mala byť uvedená za kWh alebo za kg a dostupná a platná pre všetky značky vozidiel. Podľa návrhu poslancov by do roku 2027 mal byť zriadený prístupový bod EÚ pre údaje o alternatívnych palivách, ktorý by poskytoval informácie o dostupnosti, čakacích dobách a cenách na rôznych staniciach.



Výbor TRAN hlasoval aj o prijatí mandátu na rokovanie o pravidlách pre udržateľné námorné palivá (FuelEU Maritime), čo podporilo 36 poslancov, šiesti boli proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Cieľom je znížiť emisie skleníkových plynov z námorného sektora o 2 % od roku 2025, o 20 % od roku 2035 a 80 % od roku 2050. Eurokomisia navrhla zníženie o 13 % od roku 2035 a 75 % od roku 2050.



To by sa vzťahovalo na lode s výtlakom nad 5000 ton, ktoré sú zodpovedné za 90 % emisií CO2, na všetku energiu spotrebovanú na palube v prístavoch EÚ alebo medzi nimi a na 50 % energie spotrebovanej pri plavbách, kde je prístav odchodu alebo príchodu. mimo krajín EÚ.



Poslanci stanovili 2-percentný cieľ využívania obnoviteľných palív a nariadili kontajnerovým lodiam a osobným lodiam, aby v kotvisku v hlavných prístavoch EÚ od roku 2030 využívali pobrežnú elektrickú energiu. Tým by sa výrazne znížilo znečistenie ovzdušia v prístavoch.



Pri porušovaní navrhnutých pravidiel výbor TRAN uprednostňuje zavedenie finančných pokút. Príjmy z nich by mali ísť do oceánskeho fondu a prispieť k dekarbonizácii námorného sektora, energetickej účinnosti a na podporu technológií pohonu s nulovými emisiami.



Parlament bude o tejto rokovacej pozícii hlasovať v pléne na druhom októbrovom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Ak ju europoslanci schvália, vyjednávači EP budú pripravení začať rokovania s členskými štátmi EÚ o konečnej podobe tejto legislatívy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)