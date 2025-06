Výbor EP odobril posilnenie práv cestujúcich v leteckej doprave

Brusel 24. júna (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) z výboru pre dopravu a cestovný ruch sa v utorok dohodli na zmenách v pravidlách EÚ o právach cestujúcich, na spoločnom formulári na preplatenie nákladov, bezplatnom výbere detského sedadla, bezplatnej osobnej batožine na palube a na lepšej ochrane pri multimodálnej preprave. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za všeobecný cieľ odstrániť medzery v presadzovaní práv cestujúcich a zabezpečiť, aby si boli lepšie vedomí svojich práv v prípade prerušenia cesty, zahlasovalo 38 poslancov výboru, dvaja boli proti a dvaja sa hlasovania zdržali.



Návrh pravidiel objasňuje úlohu sprostredkovateľov (predajcov leteniek, maloobchodných predajcov) pri preplácaní nákladov cestujúcim v leteckej doprave za zrušenie letu, dlhé meškanie alebo odmietnutie nástupu do lietadla. Europoslanci chcú, aby spoločnosti informovali cestujúcich v čase rezervácie o plnej cene letenky, sprostredkovateľských a servisných poplatkoch a procese preplatenia nákladov, ktorý by nemal trvať dlhšie ako 14 dní. Ak sprostredkovateľ nedodrží túto lehotu, letecký dopravca musí spracovať preplatenie nákladov do siedmich dní.



Poslanci podporujú návrh na zavedenie spoločného formulára pre žiadosti o kompenzáciu a preplatenie nákladov.



Výbor pre dopravu a cestovný ruch, v snahe spresniť čo predstavuje mimoriadne okolnosti (vyššia moc), ktoré by leteckým spoločnostiam umožnili odmietnuť kompenzácie, sa riadil stanoviskom EP z roku 2014, ktoré stanovilo zoznam výnimiek - prírodné katastrofy, vojna, zlé počasie alebo nepredvídané pracovné spory (okrem štrajkov zamestnancov leteckých spoločností).



Poslanci chcú uľahčiť cestovanie lietadlom zavedením spoločných rozmerov pre príručnú batožinu. Cestujúci by mali mať právo vziať si na palubu jednu osobnú vec, ako je kabelka, batoh alebo notebook (do 40x30x15 cm) a jednu malú príručnú batožinu (maximálne rozmery 100 cm a 7 kg) bez dodatočného poplatku.



Zároveň požadujú, aby deti do 12 rokov sedeli vedľa svojho sprevádzajúceho cestujúceho bezplatne. Taktiež chcú väčšiu ochranu pre osoby so zníženou pohyblivosťou tým, že by s nimi mohla cestovať sprevádzajúca osoba, a pridať chcú právo na kompenzáciu v prípade straty či poškodenia mobilného vybavenia alebo zranenia asistenčného zvieraťa.



Zákonodarcovia podporili aj nový návrh pravidiel EÚ o právach cestujúcich v multimodálnej preprave zahŕňajúcej aspoň dva druhy dopravy (lietadlo-autobus, vlak-autobus-lietadlo). Tvrdia, že ak cestujúci má multimodálnu zmluvu od jedného prevádzkovateľa, prechod medzi druhmi dopravy by nemal znamenať stratu ochrany pred zmeškanými spojmi a asistenciou. Ak zmeškaný spoj spôsobí meškanie cesty o 60 minút a viac, cestujúcemu by sa malo podľa potreby ponúknuť bezplatné jedlo, občerstvenie a ubytovanie v hoteli.



Poslanci žiadajú zaviesť povinnosť pre dopravcov a sprostredkovateľov informovať cestujúcich o tom, aký druh lístka si kupujú (jednorazový, kombinovaný, samostatný multimodálny lístok). Ak tak neurobia, budú zodpovední za preplatenie ceny lístka a za 75-percentnú kompenzáciu, ak cestujúci zmešká spojenie.



Ak zmenu pravidiel schváli EP ako celok na júlovom plenárnom zasadnutí, poslanci začnú rokovania s krajinami EÚ o konečnej podobe tejto legislatívy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)