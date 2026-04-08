Výbor EP podporil zavedenie digitálnych dokladov o evidencii vozidiel
Autor TASR
Brusel 8. apríla (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre dopravu v stredu v Bruseli podporil zavedenie digitálnych osvedčení o evidencii vozidiel a povinné zdieľanie údajov o najazdených kilometroch a výsledkov kontrol s cieľom znížiť byrokraciu a bojovať proti podvodom. Informuje o tom spravodajca TASR.
Poslanci EP vo Výbore pre dopravu a cestovný ruch (TRAN) prijali svoje stanovisko k revízii pravidiel EÚ, ktorými sa stanovujú spoločné požiadavky na doklady o evidencii vozidiel, pomerom hlasov 39 proti jednému, jeden europoslanec sa zdržal hlasovania.
Poslanci hlasovali za zavedenie digitálneho osvedčenia o evidencii vozidiel, ktoré sa má stať hlavným formátom tohto dokumentu do troch rokov od nadobudnutia účinnosti nových pravidiel. Europoslanci však chcú zachovať možnosť fyzickej verzie dokumentu, aby sa uspokojili potreby občanov s obmedzeným prístupom k digitálnym technológiám alebo zručnosťami, a presadzujú zavedenie QR kódu, ktorý by uľahčil okamžitý prístup k všetkým informáciám o vozidle.
Návrh pravidiel uvádza údaje o vozidle vrátane značky, hmotnosti a majiteľa vozidla, o výsledkoch pravidelných kontrol a dôvodoch zrušenia registrácie vozidla, ktoré sa majú registrovať elektronicky, aby sa uľahčila práca inšpektorov technického stavu a inštitúcií zodpovedných za opätovnú registráciu vozidiel.
V záujme boja proti podvodom, pochybným praktikám v obchode s ojazdenými vozidlami a nelegálnemu obchodu s kradnutými vozidlami návrh textu nariaďuje členským krajinám EÚ, aby si tieto registre navzájom sprístupnili. Okrem výmeny informácií o registrácii vozidiel, najazdených kilometroch a výsledkoch pravidelných a cestných kontrol poslanci EP pridali povinnosť zdieľať (ak sú k dispozícii) aj údaje z diaľkového prieskumu Zeme a údaje o ťažkých úžitkových vozidlách, ktoré boli upravené.
Švédsky europoslanec a spravodajca EP pre túto oblasť Johan Danielsson v správe pre médiá uviedol, že nové pravidlá sú dobrým príkladom toho, ako možno využiť výhody zdieľania údajov a digitalizácie na dosiahnutie jednoduchých, ale účinných výsledkov.
„Chceme tiež zabezpečiť silné záruky na ochranu a podporu občanov s obmedzeným digitálnym prístupom alebo digitálnymi zručnosťami. Fyzická verzia registračného dokladu by preto mala byť vždy k dispozícii na požiadanie. Je nevyhnutné, aby občania, ktorí čelia prekážkam pri používaní digitálnych nástrojov, neboli pri plnení svojich administratívnych povinností znevýhodnení,“ vysvetlil Danielsson.
Poslanci z výboru TRAN (38 proti trom) odporučili začať rokovania s Radou EÚ (členské krajiny) o konečnej podobe tejto legislatívy, čo si však vyžaduje podporu väčšiny európskych zákonodarcov. Najbližšie plenárne zasadnutie EP sa uskutoční koncom apríla.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
