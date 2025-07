Výbor EP požaduje zvýšený rozpočet pre agropolitiku

Brusel/Štrasburg 8. júla (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) požaduje zvýšený a samostatný rozpočet pre spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ po roku 2027 a tiež zníženie administratívnej záťaže pre poľnohospodárov. Informuje o tom spravodajca TASR.



Za správu o budúcnosti poľnohospodárstva a spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027 v pondelok večer (7. 7.) v Štrasburgu zahlasovalo 29 poslancov agrovýboru, deviati boli proti a osem sa zdržalo hlasovania.



Europoslanci pripomenuli, že v súčasnom geopolitickom kontexte je poľnohospodárstvo kľúčovou súčasťou bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ, a preto požadujú zvýšený a samostatný rozpočet pre agropolitiku. Podľa ich uznesenia spoločná poľnohospodárska politika nesmie byť integrovaná s inými oblasťami financovania do jedného fondu ani sa nesmie stať súčasťou celkového balíka, ktorý členské štáty používajú na iné účely ako poľnohospodárstvo.



Žiadajú posilniť priamu podporu príjmov pre všetkých aktívnych, profesionálnych poľnohospodárov podľa modelu založeného na ploche a tvrdia, že politika rozvoja vidieka musí zostať nezávislá od politiky súdržnosti.



Výbor AGRI zdôraznil, že zníženie administratívnej záťaže pre poľnohospodárov musí byť jednou z hlavných zásad agropolitiky. Poslanci požadujú tiež systém založený na stimuloch pre poľnohospodárov, aby dosiahli environmentálne a sociálne ciele.



Všetci poľnohospodári by mali mať prístup k inovatívnym a digitálnym riešeniam, ktoré podporujú udržateľné poľnohospodárstvo, zvyšujú ich príjmy a znižujú administratívnu záťaž.



Monitorovanie využívania finančných prostriedkov spoločnej poľnohospodárskej politiky by malo byť založené na satelitných snímkach a samocertifikácii v centralizovanom elektronickom systéme podávania správ.



Výbor AGRI navrhuje zvýšiť financovanie cez spoločnú poľnohospodársku politiku a zvýšiť počet daňových a úverových stimulov, čo má prilákať ľudí do poľnohospodárstva a vekovo omladiť toto odvetvie. V súčasnosti je takmer 58 % poľnohospodárov v EÚ starších ako 55 rokov a tí, ktorí majú menej ako 35 rokov, predstavujú iba 6 % všetkých farmárov.



V neposlednom rade poslanci z výboru AGRI odporúčajú zaviesť harmonizované európske označovanie vrátane informácií o pôvode, kvalite a výrobných normách agropotravinárskych výrobkov. Toto odporúčanie vychádza zo zistení, že vyše 70 % spotrebiteľov v EÚ sa rozhoduje o tom, čo si kúpia, na základe informácií na obale. Harmonizované označovanie by predišlo ich zavádzaniu.



Správa výboru AGRI bude predložená na hlasovanie v pléne europarlamentu, pravdepodobne počas septembrového zasadnutia v Štrasburgu (8. – 11. 9.).



Európska komisia v polovici júla plánuje oznámiť návrh spoločnej poľnohospodárskej politiky na ďalšie sedemročné obdobie, 2028 – 2034, spolu s návrhom budúceho dlhodobého rozpočtu Únie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)