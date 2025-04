Výbor EP pre medzinárodný obchod odsúdil nové americké clá

Brusel 3. apríla (TASR) - Predseda Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre medzinárodný obchod Bernd Langde v stredu krátko pred polnocou oznámil, že EÚ určite zareaguje na 20-percentné clo, ktoré krátko predtým oznámil americký prezident Donald Trump. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová chystá oficiálne vyhlásenie k americkým clám o 05:00 h SELČ, informuje bruselský spravodajca TASR.



Vplyvný nemecký europoslanec vo vyhlásení pre médiá upozornil, že zatiaľ čo prezident Trump stredu nazval „Dňom oslobodenia“, z pohľadu bežného občana je to skôr „Deň inflácie“.



„Tieto neodôvodnené, nezákonné a neprimerané opatrenia môžu viesť len k ďalšej eskalácii ciel a klesajúcej ekonomickej špirále pre USA a svet ako celok. Kvôli tomuto rozhodnutiu budú americkí spotrebitelia nútení znášať to najťažšie bremeno obchodnej vojny,“ povedal. Dodal, že Trumpove clá podnietia škodlivú neistotu z pohľadu budúcich investícií.



Podľa jeho slov EÚ bude na americká clá reagovať. „Urobíme tak prostredníctvom zákonných, legitímnych, primeraných a rozhodných opatrení. Ako EÚ zvážime, ktoré z nástrojov, ktoré máme k dispozícii, sú pre našu reakciu najvhodnejšie. Neustupujeme,“ zdôraznil Lange.



Podľa jeho slov EÚ bude brániť svoju suverenitu a nebude meniť legislatívu, ktorá bola vytvorená demokraticky a v záujme občanov EÚ, aj keď sa to niektorým americkým miliardárom nepáči.



„Krajiny, na ktoré sa americké opatrenia zamerali, musia reagovať jednotne a vyslať USA jasný odkaz, aby ukončili toto colné šialenstvo,“ odkázal šéf výboru INTA.



Zároveň vyjadril nádej, že americká administratíva má skutočný záujem o spoluprácu s EÚ a že argumenty Bruselu a ráznosť reakcie EÚ poskytnú dostatočné stimuly na to, aby priviedli USA k rokovaciemu stolu.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)