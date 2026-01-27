< sekcia Ekonomika
Výbor EP riešil dodržiavanie finančných záujmov EÚ na Slovensku
Autor TASR
Brusel 27. januára (TASR) - Na pôde Európskeho parlamentu (EP) vo Výbore pre kontrolu rozpočtu (CONT) sa v utorok uskutočnilo verejné vypočutie s názvom Ochrana finančných záujmov EÚ na Slovensku. Cieľom bolo preskúmať, ako sú finančné záujmy EÚ na Slovensku chránené, vrátane podozrení na systémové podvody a opatrení prijímaných na ochranu rozpočtu EÚ, informuje spravodajca TASR.
Pred výborom vypovedali viacerí politici či aktivisti vrátane exministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, Zuzany Petkovej z nadácie Zastavme korupciu či bývalej pracovníčky Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Zuzany Šubovej. Zástupcovia štátu sa na vypočutí nezúčastnili.
Petková uviedla, že nadácia podrobne sleduje haciendovú kauzu, v ktorej mali byť postavené súkromné domy s príspevkom fondov EÚ vyčlenených na rozvoj vidieckeho turizmu, a dáva podnety na prokuratúru na všetky porušenia zákonov. Ministerstvo pôdohospodárstva v minulosti po kontrole výzvy určité pochybenia pripustilo, no podľa rezortu ide iba o drobné alebo individuálne zlyhania.
Simon, ktorý bol naposledy ministrom pôdohospodárstva v rokoch 2010 - 2012, pripomenul podľa neho systémové chyby, ku ktorým dochádzalo najmä počas „Ficových vlád“. Kritizoval nedostatok verejnej kontroly a digitalizácie PPA a podobne ako Petková varoval pred návrhmi, aby bolo Slovensku pozastavené vyplácanie eurofondov v tejto oblasti, lebo to by viedlo k strate konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov.
Šubová pre novinárov a pred europoslancami uviedla, že prišla EP upozorniť na nefungujúce kontrolné systémy eurofondov, ktoré sa poskytujú prostredníctvom PPA, kde pôsobila ako šéfka protikorupčnej sekcie. Tvrdí, že ide o „dlhodobé systémové zlyhania“, nie o individuálne zlyhania, čo bol aj prípad tzv. haciendovej kauzy. Podľa jej slov na PPA fungujú organizované skupiny, ktoré berú eurofondy len pre svoje účely a popierajú dodržiavanie eurofondových podmienok a legislatívy.
Minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SD) sa k tejto kauze vyjadril naposledy 18. januára. Spresnil, že PPA je v prípade penziónovej výzvy plne súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní aj s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF). Vo výzve spájanej s kauzou haciendy podľa neho došlo k individuálnym pochybeniam, ktoré sa riešia, a táto výzva prešla viacerými auditmi Európskej komisie a kontrolovala ju aj bývalá slovenská vláda. Upozornil, že rezort pod jeho vedením spravil ďalšiu kontrolu a zistené problematické veci sa riešia.
„Minister pôdohospodárstva tvrdí, že je to pochybenie jednotlivcov, ja tvrdím nie. Korupčný systém a schémy financovania, či už priamych platieb, alebo projektov alebo penziónov, na agentúre je dlhodobý, systémový problém, kde nefungujú kontrolné mechanizmy a audity,“ uviedla v utorok Šubová.
Priznala, že jej hlavným cieľom je apelovať na Európsku komisiu a europarlament, aby sa zamerali na Slovensko a prehodnotili celý systém vyplácania fondov, pretože finančné záujmy EÚ majú slúžiť na to, aby financie boli v prospech konečného občana a farmárov, nielen pre vyvolené skupiny oligarchov alebo politikov na najvyšších funkciách.
