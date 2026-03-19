< sekcia Ekonomika
Výbor Europarlamentu prijal stanovisko k clám na priemyselný tovar USA
Autor TASR
Brusel 19. marca (TASR) - Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre medzinárodný obchod vo štvrtok prijal stanovisko k dvom návrhom, ktorými sa implementujú určité colné aspekty obchodnej dohody z júla 2025 medzi EÚ a USA týkajúce sa poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov z USA. Informuje o tom spravodajca TASR.
Europoslanci z výboru pre medzinárodný obchod (INTA) prijali stanovisko k dvom legislatívnym návrhom, ktorými sa ruší väčšina ciel na priemyselný a poľnohospodársky tovar z USA. Za stanovisko zahlasovalo 29 poslancov výboru, deviati boli proti a jeden sa zdržal hlasovania.
Spravodajca EP pre túto agendu, nemecký europoslanec Bernd Lange v správe pre médiá spresnil, že výbor dosiahol väčšinovú podporu pre text, ktorého cieľom je zaistiť „stabilitu, spravodlivosť a rozhodnosť“ v obchodných vzťahoch EÚ so Spojenými štátmi.
„Dohodli sme sa na jasnej, viacúrovňovej záchrannej sieti, ktorá rieši kľúčové nedostatky návrhu Európskej komisie,“ vysvetlil Lange s dôrazom na to, že europarlament bude mať v tomto posledné slovo.
Poslanci jasne uviedli, že akékoľvek clo uvalené na EÚ alebo jeden z jej členských štátov z dôvodu ich zahraničnopolitických rozhodnutí je neprijateľné. V tomto ohľade zákonodarcovia posilnili „pozastavovaciu“ klauzulu. Ak by USA takéto clá uvalili, EP okamžite pozastaví legislatívnu prácu na implementácii colných preferencií na americké produkty.
„Colné hrozby voči jednému z nás sú hrozbou voči nám všetkým,“ uviedol Lange.
Poslanci sa dohodli aj na východiskovej klauzule. To znamená, že hoci by prijali legislatívu implementujúcu obchodnú a colnú dohodu zo škótskeho Turnberry, colné preferencie pre americké produkty by nadobudli účinnosť až vtedy, keď americká strana bude účinne rešpektovať záväzky tejto dohody.
„Ďalším kritériom, ktoré bude potrebné splniť predtým, ako nariadenie nadobudne účinnosť, je zníženie ciel na produkty EÚ, ktoré obsahujú menej ako 50 percent ocele alebo hliníka, z 50 percent na 15 percent,“ povedal Lange.
Nový súbor podmienok dopĺňa text, ktorý už vyjednávači EP prerokovali a schválili a ktorý zahŕňa špecializované riešenie pre oceľ a hliník.
Lange dodal, že ak by sa Američania rozhodli zvýšiť súčasné clá z 10 % na 15 % vo všetkých oblastiach, väčšina produktov EÚ by podliehala efektívnemu clu vyššiemu ako dohodnutý maximálny 15-percentný strop. Toto by bolo pre EP neprijateľné a viedlo by k pozastaveniu legislatívnej práce europarlamentu na tejto pracovnej agende.
O oboch legislatívnych návrhoch prijatých výborom INTA budú hlasovať všetci poslanci EP na nasledujúcom plenárnom zasadnutí 26. marca v Bruseli. Ak návrhy v pléne prejdú, vyjednávači EP začnú rokovať s Radou EÚ (členské krajiny) o konečnej podobe tejto legislatívy.
