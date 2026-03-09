Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výbor juhokórejského parlamentu schválil návrh zákona o investíciách

Na základe bilaterálnej obchodnej dohody medzi oboma krajinami sa Južná Kórea minulý rok zaviazala investovať v USA približne 350 miliárd dolárov (302,74 miliardy eur) výmenou za nižšie americké clá.

Soul 9. marca (TASR) - Výbor juhokórejského parlamentu sa dohodol na konečnom znení návrhu zákona o investíciách v USA. Na základe bilaterálnej obchodnej dohody medzi oboma krajinami sa Južná Kórea minulý rok zaviazala investovať v USA približne 350 miliárd dolárov (302,74 miliardy eur) výmenou za nižšie americké clá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Osobitný výbor zložený zo zástupcov vlády aj opozície schválil návrh jednomyseľne. Zákonodarný zbor by mal o ňom hlasovať vo štvrtok (12. 3.).

Americký prezident Donald Trump v januári pohrozil zvýšením ciel na dovoz z Južnej Kórey, pričom tamojší parlament obvinil zo zdržovania procesu schvaľovania obchodnej dohody. Viacerí juhokórejskí predstavitelia potvrdili, že dohoda zostáva v platnosti napriek rozhodnutiu Najvyššieho súdu USA, ktorý vo februári zrušil veľkú časť Trumpových ciel.

(1 EUR = 1,1561 USD)
