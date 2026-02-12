< sekcia Ekonomika
Výbor neschválil návrh S. Petrík na prieskum v Sociálnej poisťovni
Petrík na podozrenia upozornila už skôr s tým, že pochybnosti sa objavili približne v rovnakom čase na pobočkách v Žiline aj Nitre.
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci vo štvrtok odmietol návrh poslankyne Simony Petrík (PS) na vykonanie poslaneckého prieskumu v Sociálnej poisťovni (SP). Petrík návrh odôvodnila podozreniami z predražených a problematických nákupov či prenájmov na pobočkách SP.
Petrík na podozrenia upozornila už skôr s tým, že pochybnosti sa objavili približne v rovnakom čase na pobočkách v Žiline aj Nitre. Podľa nej nejde o ojedinelé zlyhanie, ale môže ísť o systémový problém, preto považovala poslanecký prieskum za potrebný. Poukázala aj na hospodárenie inštitúcie s tým, že Sociálna poisťovňa je podľa nej dlhodobo v miliardových stratách.
Predseda výboru Ján Richter (Smer-SD) uviedol, že využil ponuku na konzultáciu a komunikáciu s generálnym riaditeľom SP Michalom Tariškom. Konzultácia sa podľa jeho slov uskutočnila mimo rokovania výboru. Opozícia však takýto postup nepovažuje za postačujúci a trvá na tom, že otázky hospodárenia a investícií majú byť predmetom oficiálneho rokovania výboru.
Sociálna poisťovňa kritiku odmietla s tvrdením, že opoziční poslanci nevyužili možnosť oboznámiť sa s detailmi investície priamo na pôde inštitúcie. Nezáujem opozičných poslancov o ponúknutú prezentáciu priamo na pôde Sociálnej poisťovne podľa nej svedčí o tom, že sledujú iný ako verejný záujem.
Hovorca poisťovne Martin Kontúr vo štvrtok pripomenul, že celý proces bol podľa inštitúcie transparentný, odborne pripravený a v súlade so zákonom. „Sociálna poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia sa rázne ohradzuje proti snahám o zatiahnutie do politického zápasu. Konala transparentne, zákonne, odborne a v záujme klientov. Je nám ľúto, že sa z vecnej investície robí politická kauza bez ohľadu na fakty,“ uzavrel Kontúr.
Petrík na podozrenia upozornila už skôr s tým, že pochybnosti sa objavili približne v rovnakom čase na pobočkách v Žiline aj Nitre. Podľa nej nejde o ojedinelé zlyhanie, ale môže ísť o systémový problém, preto považovala poslanecký prieskum za potrebný. Poukázala aj na hospodárenie inštitúcie s tým, že Sociálna poisťovňa je podľa nej dlhodobo v miliardových stratách.
Predseda výboru Ján Richter (Smer-SD) uviedol, že využil ponuku na konzultáciu a komunikáciu s generálnym riaditeľom SP Michalom Tariškom. Konzultácia sa podľa jeho slov uskutočnila mimo rokovania výboru. Opozícia však takýto postup nepovažuje za postačujúci a trvá na tom, že otázky hospodárenia a investícií majú byť predmetom oficiálneho rokovania výboru.
Sociálna poisťovňa kritiku odmietla s tvrdením, že opoziční poslanci nevyužili možnosť oboznámiť sa s detailmi investície priamo na pôde inštitúcie. Nezáujem opozičných poslancov o ponúknutú prezentáciu priamo na pôde Sociálnej poisťovne podľa nej svedčí o tom, že sledujú iný ako verejný záujem.
Hovorca poisťovne Martin Kontúr vo štvrtok pripomenul, že celý proces bol podľa inštitúcie transparentný, odborne pripravený a v súlade so zákonom. „Sociálna poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia sa rázne ohradzuje proti snahám o zatiahnutie do politického zápasu. Konala transparentne, zákonne, odborne a v záujme klientov. Je nám ľúto, že sa z vecnej investície robí politická kauza bez ohľadu na fakty,“ uzavrel Kontúr.