Výbor rakúskeho parlamentu schválil globálnu minimálnu daň

Viedeň 6. decembra (TASR) - Finančný výbor rakúskeho parlamentu v utorok (5. 12.) večer jednomyseľne schválil nový zákon o reforme minimálnej dane z príjmov právnických osôb. Norma upravuje na vnútroštátnej úrovni uplatňovanie globálnej minimálnej dane vo výške 15 %, ktorej majú podliehať veľké nadnárodné spoločnosti. V podstate ide o implementáciu smernice Európskej Únie (EÚ) do vnútroštátneho práva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Väčšina výhod súvisiacich s presunom ziskov do daňových jurisdikcií s nulovým alebo veľmi nízkym zdanením má zaniknúť, uviedol minister financií Magnus Brunner. Cieľom zákona o globálnej minimálnej dani, na ktorom sa dohodlo 139 štátov, je zabezpečiť väčšiu medzinárodnú daňovú spravodlivosť.



Model, ktorý vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), stanovuje globálne platnú efektívnu sadzbu dane vo výške najmenej 15 % pre veľké nadnárodné spoločnosti s ročným obratom najmenej 750 miliónov eur. Podniky so sídlom v Rakúsku majú podliehať minimálnej dani v prípade, ak ročný obrat materskej spoločnosti prekročí hranicu 750 miliónov eur aspoň v dvoch zo štyroch predchádzajúcich finančných rokov.



Ministerstvo financií očakáva od reformy od roku 2026 dodatočné príjmy vo výške 100 miliónov EUR ročne.