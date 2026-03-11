< sekcia Ekonomika
Výbory EP presadzujú malé podniky so strednou trhovou kapitalizáciou
Poslanci chcú, aby SMC boli definované ako spoločnosti s menej ako 1000 zamestnancami, buď s obratom do 200 miliónov eur alebo s celkovými aktívami do 172 miliónov eur.
Autor TASR
Štrasburg 11. marca (TASR) - Tri pracovné výbory Európskeho parlamentu (EP) v stredu hlasovali za schválenie návrhov, ktoré zavádzajú koncept malých podnikov so strednou trhovou kapitalizáciou (Small Mid-Caps - SMC) a rozširujú na ne rôzne výnimky, ktoré boli doteraz dostupné pre malé a stredné podniky (MSP). Informuje o tom spravodajca TASR.
Nové zákony, podporené výborom pre hospodárske a menové veci (ECON), výborom pre životné prostredie (ENVI) a výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), sa snažia posilniť konkurencieschopnosť malých podnikov so strednou trhovou kapitalizáciou v EÚ, ktoré prerástli status malých a stredných podnikov. Cieľom je vyhnúť sa situáciám, keď sa povinnosti spoločnosti drasticky zvýšia, ak prerastú prahovú hodnotu pre MSP.
Poslanci chcú, aby SMC boli definované ako spoločnosti s menej ako 1000 zamestnancami, buď s obratom do 200 miliónov eur alebo s celkovými aktívami do 172 miliónov eur. Európska komisia navrhla 750 zamestnancov, obrat 150 miliónov eur a celkové aktíva 129 miliónov eur.
EP chce zabezpečiť, aby sa podpora pre MSP neoslabila a aby sa prahové hodnoty prehodnocovali každých päť rokov.
Podľa nového zákona by sa súčasné výnimky pre MSP z povinností vedenia záznamov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) rozšírili aj na MSP pri spracúvaní údajov, ktoré sa nepovažujú za vysoko rizikové pre práva dotknutých osôb. Výnimka sa nebude vzťahovať na spracúvanie citlivých údajov vrátane biometrických údajov a údajov o etnickom pôvode, politických názoroch, náboženstve, zdraví alebo odsúdení za trestné činy.
Nová definícia MSP v smernici o trhoch s finančnými nástrojmi by znížila administratívnu záťaž a uľahčila im získavanie peňazí na kapitálových trhoch.
Podľa nariadenia o batériách sú malé a stredné podniky oslobodené od určitých povinností týkajúcich sa politík náležitej starostlivosti o batérie. S cieľom znížiť administratívnu záťaž europoslanci chcú, aby sa požiadavka na hospodárske subjekty preskúmať, aktualizovať a zverejniť svoju politiku náležitej starostlivosti rozšírila aj na malé podniky a aby sa uplatňovala každých päť rokov alebo častejšie, ak dôjde k významnej zmene.
Tretí návrh sa týka toho, že všetci dovozcovia a vývozcovia výrobkov a zariadení obsahujúcich F-plyny sú povinní zaregistrovať sa na portáli F-plynov podľa nariadenia EÚ, čím sa táto záťaž stane neprimeranou pre malé a stredné podniky a malé podniky. Europoslanci chcú, aby sa táto registračná požiadavka obmedzila na dovoz, na ktorý sa vzťahujú požiadavky na podávanie správ (10 ton ekvivalentu CO2 alebo viac fluórovaných uhľovodíkov alebo 100 ton ekvivalentu CO2 alebo viac iných fluórovaných skleníkových plynov), a na vývoz, na ktorý existuje vývozné obmedzenie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
