Vybrali sa členovia predstavenstiev 2 spoločností patriacich pod MF

Bratislava 19. novembra (TASR) – Ministerstvo financií (MF) SR zrealizovalo výberové konania na členov predstavenstiev viacerých akciových spoločností, ktoré patria pod rezort financií. Ide o národnú lotériovú spoločnosť Tipos, Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS), Slovenskú záručnú a rozvojovú banku (SZRB) a Slovenskú konsolidačnú. Výsledky dvoch z nich, ktoré sú uzavreté, oznámil vo štvrtok minister financií Eduard Heger (OĽANO) na tlačovej konferencii.



Za členov predstavenstva v spoločnosti Tipos boli vybratí Marek Kaňka, Stanislav Molnár, Ladislav Tručka a Oliver Felszeghy. Heger priblížil, že sa prihlásilo 17 kandidátov a zúčastnilo sa 14. Kritériám pohovoru vyhoveli štyria uchádzači, pričom minister financií sa stotožnil s hodnotením výberovej komisie a rozhodol sa ich vymenovať za členov predstavenstva. "Aj od spoločnosti Tipos očakávam, že bude spravovaná profesionálne, odborne a podľa záujmov občanov SR," podotkol Heger.



Členmi predstavenstva v Slovenskej konsolidačnej sa stanú Marián Janočka, Denisa Vargová a Peter Egry. "Na základe úspešných kandidátov som sa rozhodol vymenovať do predstavenstva prvých troch podľa bodového poradia," skonštatoval Heger. Výber členov predstavenstva do SEPS a SZRB ešte nie je ukončený.



Zároveň sa zrealizovalo aj výberové konanie na prezidenta Finančnej správy (FS) SR, ktorého víťazom sa stal Jiří Žežulka. Súčasne sa uskutočnilo výberové konanie na členov predstavenstiev štyroch spoločností patriacich pod MF. Do týchto piatich výberových konaní sa podľa Hegera prihlásilo 166 kandidátov. "Svedčí to o tom, že sme o svojich úmysloch vybrať tých najlepších ľudí presvedčili verejnosť," myslí si minister.