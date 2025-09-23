< sekcia Ekonomika
Vybrali zhotoviteľa rajeckého privádzača
Rajecký privádzač postaví spoločnosť Doprastav.
Autor TASR
Žilina 23. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vybrala zhotoviteľa približne štvorkilometrového úseku rajeckého privádzača Lietavská Lúčka - Žilina. Počas lehoty na podanie námietok žiadna nebola doručená, takže verejné obstarávanie sa blíži ku koncu. Rajecký privádzač postaví spoločnosť Doprastav. Oproti predpokladanej hodnote zákazky 76,4 milióna eur sa podarilo ušetriť a zhotoviteľ postaví úsek za 52,7 milióna eur. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.
Privádzač Lietavská Lúčka - Žilina prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie v žilinskom regióne. „Rajecký privádzač dopĺňa balík diaľničných projektov v žilinskom regióne, ktoré sa nám úspešne darí presúvať z prípravnej do realizačnej fázy. Už o pár dní budeme podpisovať zmluvy na výstavbu všetkých troch kysuckých úsekov diaľnice D3. Zmluva na výstavbu privádzača bude ďalšia v poradí,“ uviedol riaditeľ úseku prípravy NDS Tomáš Mateička.
V rámci výstavby nového privádzača pri Žiline vznikne päť nových mostných objektov a zhruba 800 metrov protihlukových stien. Po dokončení stavby sa zjednoduší vstup do Žiliny. „Zároveň, nový úsek odbremení obce Lietavská Lúčka a Porúbka od tranzitnej dopravy, ktorá aktuálne jazdí predovšetkým po ceste prvej triedy I/64. Podľa dostupných čísiel práve po tejto ceste denne prejde Porúbkou 11.000 vozidiel a až 15.000 vozidiel Lietavskou Lúčkou,“ podotkli z NDS. Výstavba privádzača, ako aj všetkých troch kysuckých úsekov diaľnice D3, je financovaná s podporou EÚ.
