Vybrané chodníky v Prievidzi zrekonštruujú za viac ako 83.000 eur

Prievidza 17. apríla (TASR) - Samospráva Prievidze pokračuje v investíciách do rekonštrukcií miestnych komunikácií. Po začatí prác na cestách pripravuje stavebné úpravy na chodníkov vo viacerých mestských častiach. Zaplatí viac ako 83.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Stavebné práce sa budú týkať častí chodníkov na Hviezdoslavovej ulici, Šumperskej ulici, Krajnej ulici, Ulici M. Falešníka a Ružovej ulici. "Predmetom prác je odstránenie existujúcich krytov, rekonštrukcia obrubníkov, lokálna rekonštrukcia poškodených podkladových vrstiev a položenie nových povrchov z betónovej dlažby," spresnila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.



Rekonštrukcia si podľa nej vyžiada uzávery časti chodníkov, obmedzenia vyplývajúce z povahy prác si budú vyžadovať aj zmeny organizácie dopravy v zmysle prenosného dopravného značenia.



Dodávateľom prác bude firma Manduch z Ludaníc, mesto jej zaplatí približne 83.200 eur. Rekonštrukcie firma zrealizuje v období od mája do júla.



Primátorka Katarína Macháčková vyzdvihla, že na rekonštrukcie ciest v marci a apríli plynulo nadviažu práce na chodníkoch. "Nie je technicky ani finančne možné zrekonštruovať všetky komunikácie tak rýchlo, ako by sme si možno želali, no stav ciest a chodníkov určite patrí k našim prioritám a neustále pracujeme na jeho zlepšovaní," skonštatovala Macháčková.