Vybrané lokality Bojníc by mali dočasne podliehať stavebnej uzávere

Bojnice 9. septembra (TASR) - Vybrané lokality v Bojniciach by mali dočasne podliehať stavebnej uzávere. Bojnickí mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní odporučili architektovi Gabrielovi Szalayovi, aby pripravil podklady na vydanie územného rozhodnutia o vyhlásení uzávery. Chcú tým, okrem iného, zabrániť výstavbe, ktorá by v budúcnosti nebola v súlade s pripravovaným územným plánom.



Stavebná uzávera vo vybraných lokalitách mesta nie je prvým pokusom samosprávy o reguláciu stavieb na území mesta. Pred časom schválili poslanci návrh svojho kolegu Michala Lekýra, ktorý chcel týmto krokom zabrániť výstavbe v centre mestskej časti Dubnica. Uznesenie však napadol prokurátor, mesto jeho pripomienkam vyhovelo a uznesenie zrušilo.



"Takýchto projektov sa nám v meste objavilo viac a tým, že máme v územnom pláne rôzne problémy, ako napríklad, že nemáme definovanú maximálnu podlažnosť alebo maximálnu zastavanosť parciel, deje sa to, že sa predávajú rodinné domy a na týchto miestach vznikajú bytové domy," ozrejmil Lekýr.



Poslanci v tejto súvislosti podporili návrh Antónie Kováčovej Píšovej, ktorým odporučili pripraviť podklady na vydanie územného rozhodnutia k vyhláseniu stavebnej uzávery. Týkať sa má viacerých, ešte nešpecifikovaných lokalít mesta. "Nejde o uzáveru celého mesta, ale o problematické lokality, v rámci ktorých nám chodia na mesto petície občanov, poukazujú na nedostatky rôzneho druhu," podčiarkla Kováčová Píšová.



Návrhom by sa mali poslanci zaoberať ešte na svojom septembrovom rokovaní.