Vybrané nízkopríjmové domácnosti dostanú jednorazovú dotáciu 100 eur

Bratislava 26. apríla (TASR) - Nízkopríjmové domácnosti, ktoré vlani nedostali inflačnú pomoc, budú mať nárok na jednorazovú dotáciu 100 eur. Zároveň môžu dostať niektoré rodiny so školopovinnými deťmi jednorazovú dotáciu 160 eur. Vyplýva to z novely nariadenia vlády SR z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v stredu schválil s pripomienkou kabinet dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera.



Návrh sa týka domácností, ktorých priemerný mesačný príjem za posledného pol roka bol najviac 1,81-násobok životného minima (424,30 eura) a ktorým sa vlani neposkytla inflačná pomoc, uviedol rezort práce v predkladacej správe k naradeniu. O dotáciu budú môcť domácnosti požiadať už v máji, najneskôr do konca júla. Štátny rozpočet bude stáť táto pomoc približne päť miliónov eur.



Nariadenie vlády obsahuje aj možnosť čiastočnej kompenzácie výdavkov na jedlo 515 školopovinným deťom. Týka sa to detí, ktoré sa nemôžu zúčastňovať na vyučovaní na základnej škole či v predprimárnom vzdelávaní a ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení podmienenom odkázanosťou, a u ktorých v určitých prípadoch nie je možnosť poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Jednorazová dotácia na obedy a iné jedlo bude vo výške 160 eur.



Žiadosť o dotáciu 160 eur treba doručiť do 15. septembra. Jej vzor sa zverejní na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny do 15. augusta.



Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy predstavuje viac ako 5,48 milióna eur a týka sa približne 50.000 domácností. Nariadenie bude účinné od začiatku mája.