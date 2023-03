Vybrané skupiny vodičov tretích krajín budú môcť mať udelené víza SR

Bratislava 28. marca (TASR) - Vybrané skupiny štátnych príslušníkov tretích krajín budú môcť mať udelené národné víza SR, a to pre zamestnanie. Vyplýva to z nariadenia o záujme SR, ktoré v utorok schválila vláda.



Predkladateľom návrhu je podľa predkladacej správy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, respektíve podľa uznesenia dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina). Návrh bol predložený na základe dohody s Ministerstvom dopravy SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom vnútra SR, uvádza predkladacia správa.



Právna úprava sa týka občanov Bieloruska, Srbska, Severomacedónska, Arménska, Moldavska, Kirgizska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Ukrajiny, Kazachstanu, Azerbajdžanu, Turkmenistanu, Tadžikistanu alebo Uzbekistanu.



Ide o pracovné pozície vodič ťažkého nákladného vozidla alebo kamiónu medzinárodnej či vnútroštátnej dopravy, kde môže byť udelených spolu najviac 5000 národných víz. Do 150 národných víz SR môžu dostať štátni príslušníci tretích krajín zamestnaní ako vodiči autobusu. Ide o najviac približne 50 % nahlásených voľných pracovných miest na pozícii vodičov ťažkých nákladných vozidiel a kamiónov a 30 % na profesii vodičov autobusu.



"Odhad vychádza z porovnania vývoja voľných pracovných miest, trhovej mzdy a počtov uchádzačov o zamestnanie s prejaveným záujmom vykonávať pozíciu takýchto vodičov s cieľom minimalizovať tlak na mzdy," uvádza dôvodová správa. "Potreba prijatia tejto právnej úpravy vychádza z naliehavosti situácie tak vo vnútroštátnej, ako aj v medzinárodnej doprave, keď vyššie uvedené profesie sú dlhodobo identifikované ako profesie s nedostatkom pracovnej sily," dopĺňa.



Platnosť sa navrhuje na tento rok. "Účinnosť sa navrhuje odo dňa vyhlásenia z dôvodu akútnej potreby obnovenia režimu udeľovania národných víz pre vybrané povolania vodičov," uviedol predkladateľ.



Negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy zakladá návrh, ktorý ukladá dočasne poverenému ministrovi financií vyčleniť finančné prostriedky na personálne posilnenie. Z návrhu uznesenia vyplýva, že tak má urobiť do polovice apríla.



Týka sa to vybraných zastupiteľských úradov a oddelenia centrálneho vízového orgánu odboru cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ktoré budú spracúvať žiadosti o vydanie víz. Zabezpečiť ich personálne posilnenie bude mať dočasne poverený minister vnútra SR do konca júna a dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do konca augusta.



Návrh podľa predkladacej správy nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Bol vypracovaný na základe podnetu zamestnávateľov v sektore dopravy v spolupráci s dotknutými rezortmi. Problematiku upravuje zákon o službách zamestnanosti a zákon o pobyte cudzincov.