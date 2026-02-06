< sekcia Ekonomika
Vybrané úkony na pošte môžu klienti vybaviť online cez Moju ePoštu
Ide napríklad o splnomocnenie na preberanie zásielok, elektronické oznamovanie zásielok cez SMS alebo e-mail namiesto žltých lístkov či predĺženie odbernej lehoty zásielky.
Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Viaceré úkony na Slovenskej pošte môžu klienti vybaviť elektronicky prostredníctvom online zóny Moja ePošta bez opakovanej návštevy pobočky. Ide napríklad o splnomocnenie na preberanie zásielok, elektronické oznamovanie zásielok cez SMS alebo e-mail namiesto žltých lístkov či predĺženie odbernej lehoty zásielky. Informovala o tom Slovenská pošta.
„Moja ePošta je dlhodobo dostupným riešením pre zákazníkov, ktorí preferujú online komunikáciu. Prístup k elektronickým službám pošty, ktoré môžu využívať komfortne z domu, si aktivujú jednou návštevou pobočky. Tá je potrebná pre jednorazové overenie identity z dôvodu ochrany osobných údajov, čo im umožní bezpečný prístup k službám portálu. Vlastníci Poštovej karty sú ušetrení návštevy kamennej pošty aj pri tomto kroku,“ uviedla hovorkyňa pošty Eva Peterová.
Peterová priblížila, že overenie identity doposiaľ využilo približne 48.000 fyzických a právnických osôb. Po jednorazovom overení si môžu klienti online zriadiť alebo upravovať aj časové doposielanie zásielok na inú adresu, nastavenie, kto môže preberať doporučenú poštu, zriadenie P.O. Boxu či predĺženie odbernej lehoty zásielok až na 30 dní.
Prístup do zóny je podľa Peterovej viazaný na vytvorenie účtu Pošta ID. Overenie identity sa realizuje na pobočke predložením kódu zo žiadosti spolu s dokladom totožnosti, pričom držitelia tzv. žltej Poštovej karty môžu overenie vykonať aj bez návštevy pošty.
