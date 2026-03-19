Vybrané úlohy dohľadu nad poskytovateľmi ESG ratingov má vykonávať NBS
Súčasťou návrhu je aj úprava vybraných ustanovení zákona o dohľade nad finančným trhom, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Vybrané úlohy a aktivity vyplývajúce z európskeho nariadenia o ratingových činnostiach v environmentálnej a sociálnej oblasti a v oblasti správy a riadenia (ESG) má na Slovensku vykonávať Národná banka Slovenska (NBS). Vyplýva to z návrhu novely zákona o dohľade nad finančným trhom, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo financií (MF) SR.
Nariadenie o ESG ratingoch z roku 2024 je súčasťou balíka opatrení týkajúcich sa udržateľného financovania v EÚ. Jeho účelom nie je podľa MF harmonizovať metodiky na výpočet týchto ratingov, ale zvýšiť ich transparentnosť. Cieľom je tiež zjednodušiť využívanie potenciálu vnútorného trhu a únie kapitálových trhov a prispieť k prechodu na udržateľný a inkluzívny hospodársky a finančný systém v EÚ.
Dohľad nad poskytovateľmi ESG ratingov podľa nariadenia vo všeobecnosti vykonáva Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA). Táto inštitúcia je však oprávnená žiadať príslušné orgány v jednotlivých členských štátoch, aby vykonávali v jej mene konkrétne vyšetrovacie úlohy a kontroly na mieste. Zároveň by ich mala informovať o vyšetrovaní na území štátu.
„Podstatou zmien zákona je určenie Národnej banky Slovenska ako príslušného orgánu v Slovenskej republike, ktorý bude vykonávať vybrané úlohy a aktivity vyplývajúce z nariadenia,“ priblížil v predkladacej správe rezort financií.
Súčasťou návrhu je aj úprava vybraných ustanovení zákona o dohľade nad finančným trhom, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Ministerstvo takisto navrhuje zmeny v zákone o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ktorých cieľom je odstrániť nedostatky transpozície iného európskeho nariadenia.
Účinnosť novely predkladateľ navrhuje od 1. novembra 2026.
