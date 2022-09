Vybraní potravinári by mali byť medzi chránenými odberateľmi energií

Bratislava 7. septembra (TASR) - Vybrané subjekty potravinárskeho priemyslu by sa mali začleniť medzi chránených odberateľov energií. Vyplýva to z návrhu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na zabezpečenie dostatočného množstva energií a ich dodávok do potravinárskeho priemyslu, ktorý v stredu prerokoval a s pripomienkami schválil vládny kabinet.



Vláda podľa slov ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) mu uložila, aby do 15. septembra určil zoznam pododvetví poľnohospodárstva a potravinárstva, ktoré sú dôležité pre ďalšie fungovanie a ktoré budú mať určitý stupeň ochrany.







"My žiadame, aby napríklad pekárne alebo spracovatelia mlieka boli odpájaní od plynu alebo elektriny ako poslední. Zároveň navrhujeme, aby v prípade vysokých cien elektrickej energie alebo plynu boli tieto subjekty chránené aj pred vysokými cenami. Žiadame zároveň, ak by nemohli splácať faktúry v riadnom období splatnosti, aby mohli požiadať o šesťmesačnú ochranu," priblížil na brífingu počas rokovania kabinetu agrominister.



"Úlohy, ktoré sú v návrhu uznesenia kladené mne ako ministrovi pôdohospodárstva som samozrejme prijal, keďže MPRV návrh samo pripravilo. Všetky ostatné úlohy, ktoré sú kladené ministrovi hospodárstva, zatiaľ vládou neboli schválené. Rokovanie bolo odložené na ďalšie rokovanie vlády. Požiadal o to samotný Richard Sulík (SaS) s odôvodnením, že chce, aby sa k týmto úlohám vyjadril už nový minister hospodárstva," spresnil Vlčan.



Krízové situácie, ako je vyhlásený núdzový stav počas pandémie COVID-19 a mimoriadna situácia v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, zdôraznili podľa MPRV význam a potrebu spoľahlivého a odolného potravinového systému, ktorý je schopný zabezpečiť obyvateľom SR prístup k dostatočným dodávkam cenovo dostupných potravín a funguje za každých okolností.



Agrorezort vo vládnom materiáli poznamenal, že už koncom roka 2021 došlo k výraznému zvýšeniu cien vstupov do výroby potravín, narástli nielen ceny surovín, ale najmä energetických zdrojov, ktoré výrazne ovplyvňujú ceny potravín.



"Najdiskutovanejším sankčným opatrením, ktoré však zatiaľ jednoznačne nebolo prijaté, je zastavenie nákupu/dodávok energetických zdrojov z Ruska. V tejto súvislosti vznikajú obavy, ako bude zabezpečená výroba potravín pre obyvateľov Slovenska v prípade, že dôjde k výraznému zníženiu dodávok energetických zdrojov bez súčasného zabezpečenia relevantnej náhrady," dodalo MPRV.