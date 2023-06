Nové oddelenie anestéziológie v bojnickej nemocnici bude stáť viac

Bojnice 19. júna (TASR) - Vybudovanie nového oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM) v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude stáť viac. Zvýšenie ceny o viac ako 350.000 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) si vyžiadali práce navyše, dodávateľ tiež rekonštrukciu priestorov dokončí neskôr. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Zvýšenie ceny za dielo odôvodnil zriaďovateľ nemocnice Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) neštandardnými stavebnými riešeniami, ktoré boli použité pri výstavbe budovy. Na ich zistenie bolo podľa neho potrebné kompletné odokrytie všetkých konštrukcií, ktoré podliehajú rekonštrukcii.



Pôvodne mala rekonštrukcia priestorov na OAIM stáť 2.898.896,48 eura bez DPH, teda približne 3,4 milióna eur s DPH. Po zvýšení cena predstavuje 3.254.820,68 eura bez DPH, čo s DPH predstavuje 3,9 milióna eur s DPH.



S výstavbou nového oddelenia intenzívnej medicíny začala trenčianska spoločnosť Keraming v závere minulého roka. V zmysle dodatku zmluvy o dielo má rekonštrukciu dokončiť do 15 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.



Novým OAIM reaguje nemocnica na zrušenie oddelení intenzívnej starostlivosti v okolitých nemocniciach, to súčasné tiež nevyhovuje bežným európskym štandardom. Po novom pôjde o kompaktné pracovisko s deviatimi lôžkami, každé bude mať vlastný box.



Investíciu mal pôvodne financovať TSK zo svojich zdrojov, nemocnica plánuje práce zaplatiť z Plánu obnovy a odolnosti SR z výzvy určenej na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Vybavenie OAIM bude stáť ďalších 1,1 milióna eur.