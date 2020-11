EXPERTI: Východ Slovenska má veľký potenciál v inováciách

Košice 26. novembra (TASR) – Mestá na východe Slovenska majú potenciál stať sa pulzujúcimi centrami a zaujímavou alternatívou k Bratislave. Dôležité je kontinuálne budovať svoju identitu a značku cez inovatívny ekosystém, ktorý funguje ako magnet pre talenty. Vyplynulo to z tretieho ročníka konferencie East Innovation 2020, ktorá sa uskutočnila v stredu (25. 11.) v Košiciach.



O výstupoch z podujatia informovali organizátori z Americkej obchodnej komory na Slovensku (AmCham). Okrem rozvoja existujúcich služieb, ktoré v oblasti IT v regióne prevládajú, je dôležité systematicky podporovať vznik nových firiem a produktov v oblasti vedy, ktoré môžu zabezpečiť regiónu dlhodobý a udržateľný rast. Pomôcť by k tomu mali aj investície z ďalšieho eurofondového obdobia a plánu obnovy. Ak sa posilní inovatívna infraštruktúra a urýchli transfer poznatkov do praxe medzi univerzitami, technickými parkmi, hubmi a existujúcimi firmami, východné Slovensko má potenciál konkurovať iným európskym regiónom v oblasti inovácií.



Podľa štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Mareka Antala, rezort plánuje zintenzívniť tok európskych peňazí na posilňovanie právomoci regiónov. "Chceme podporovať inovatívne huby na národnej aj lokálnej úrovni a rozvoj umelej inteligencie. Vzdelávanie je top priorita aj v kontexte celoživotného vzdelávania a nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie. Štátne IT centrum, ktoré sa zriadilo v Košiciach, nemá byť konkurentom či narušiteľom pracovného trhu v Košiciach. Jeho cieľom je rozbiehať užšiu spoluprácu s univerzitami, z čoho bude benefitovať celý ekosystém," priblížil.



Viceprimátor Košíc Marcel Gibóda taktiež považuje za veľmi dôležitú oblasť školstva. "Mesto podporuje aktivitu našich univerzít Košice New Industry Cluster, ktorá má spojiť všetky tri naše veľké univerzity spolu s mestom a krajom a vytvoriť inštitúciu s potenciálom podporovať tvorbu nových firiem a technológií. Pre tie, ktoré tu už máme, spomeniem projekt Európskej komisie, ktorý mesto Košice zastrešuje, a to Urban Innovative Actions. V rámci neho vybudujeme inštitút, ktorý by mal byť podnetným priestorom pre spoločnú tvorbu existujúcich firiem v prospech mesta," uviedol.



Prípravu hospodárskeho plánu mesta Košice chce mesto podľa viceprimátora zveriť ľuďom z Creative Industry Košice, ktorí by mali premietnuť dlhoročnú kreativitu a skúsenosti do rozvoja mesta. "Košice si budujú svoju identitu, hlavne prepájaním kreativity a digitálnych technológií, vo svete sú vnímané aj ako City of Media Arts. Potenciálom je profilácia ako zelené mesto plné kultúry, kvalitných univerzít, IT spoločností a zaujímavého mixu startupov a tradičného odvetvia," priblížil Michal Hladký z Creative Industry Košice.



AmCham má ambíciu nadviazať na konferenciu udržateľnou iniciatívou Townhall Meetings – platformou pre dialóg medzi kľúčovými aktérmi regionálneho rozvoja v regióne východného Slovenska. "Iniciatívou s podtitulom interaktívne samosprávy - sociálne zodpovedné firmy chceme nadviazať na inovačnú konferenciu East Innovation a uviesť myšlienky, ktoré na nej odzneli do praxe," potvrdil Ronald Blaško, výkonný riaditeľ AmCham v SR. Pilotný projekt Townhall Meetings prebehol na jeseň v spolupráci s mestom Prešov.