Východná Európa rastie rýchlejšie ako eurozóna
Model stredoeurópskych a východoeurópskych štátov ako výhodných výrobných lokalít pre západné priemyselné koncerny sa ale dostáva pod tlak, upozornil inštitút.
Autor TASR
Viedeň 2. mája (TASR) - Hospodárstvo vo východnej Európe zostáva odolné napriek energetickej kríze vyvolanej vojnou v Iráne. Členské štáty EÚ v regióne pravdepodobne dosiahnu v tomto roku rast vo výške 2,3 %, čo je výrazne viac ako priemer eurozóny (0,9 %). Oznámil to Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie (wiiw), ktorý tento týždeň zverejnil svoju jarnú prognózu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Model stredoeurópskych a východoeurópskych štátov ako výhodných výrobných lokalít pre západné priemyselné koncerny sa ale dostáva pod tlak, upozornil inštitút. Dôvodom je klesajúca konkurencieschopnosť spôsobená výrazne zvýšenými mzdovými nákladmi, ktoré nie sú kompenzované zodpovedajúcim rastom produktivity. Okrem toho klesajú priame zahraničné investície, zatiaľ čo konkurencia z Číny rastie. Táto štrukturálna zmena vedie k historickému posunu - po prvýkrát od začiatku 90. rokov minulého storočia rastúce výdavky na obranu prispievajú k regionálnemu hospodárskemu rastu rovnako silno alebo dokonca silnejšie ako priame zahraničné investície, všimol si wiiw.
